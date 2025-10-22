Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista digital
Publicidad
Conflicto Ucrania y Rusia_Header Desktop Home Expansión
Conflicto Ucrania y Rusia_Galería Desktop Home Expansión
Internacional

Donald Trump anuncia sanciones para las dos principales petroleras rusas

El presidente impone este tipo de represalias a Moscú por primera vez en su segundo mandato, mientras su frustración con Vladimir Putin crece.
mié 22 octubre 2025 07:47 PM
FOTO DE ARCHIVO: El petrolero crudo de Rosneft, Akademik Gubkin, de bandera rusa, transita por el Bósforo en Estambul, Turquía, el 28 de noviembre de 2024. REUTERS/Yoruk Isik/Foto de archivo
Washington pidió a Moscú que acuerde inmediatamente un alto el fuego en la guerra de Rusia en Ucrania, que comenzó en febrero de 2022. (FOTO: Yoruk Isik/REUTERS)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, impuso el miércoles sanciones relacionadas con Ucrania a Rusia por primera vez en su segundo mandato, dirigidas a las petroleras Lukoil y Rosneft, mientras crece su frustración con el presidente ruso, Vladímir Putin, por la guerra.

La medida la tomó después de que los países de la UE aprobaron el miércoles un decimonoveno paquete de sanciones a Moscú por su guerra contra Ucrania que incluye la prohibición de las importaciones rusas de gas natural licuado. Gran Bretaña ya había sancionado la semana pasada a Rosneft y Lukoil.

Publicidad

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que publicó las sanciones, dijo que estaba dispuesto a tomar nuevas medidas y pidió a Moscú que acuerde inmediatamente un alto el fuego en la guerra de Rusia en Ucrania, que comenzó en febrero de 2022.

"Dada la negativa del presidente Putin a poner fin a esta guerra sin sentido, el Tesoro está sancionando a las dos mayores compañías petroleras de Rusia que financian la maquinaria de guerra del Kremlin", dijo el secretario del Tesoro, Scott Bessent, en un comunicado.

Recomendamos

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente ruso Vladimir Putin, se dan la mano durante una conferencia de prensa después de su reunión para negociar el fin de la guerra en Ucrania, en la Base Conjunta Elmendorf-Richardson, en Anchorage, Alaska, EE. UU., el 15 de agosto de 2025.
Internacional

Donald Trump descarta una reunión con Putin en el "futuro próximo"

"Animamos a nuestros aliados a que se unan a nosotros y se adhieran a estas sanciones", agregó.

Los precios del petróleo subieron más de 2 dólares por barril tras las medidas estadounidenses.

Las sanciones son un importante cambio de política para Trump, que no había puesto sanciones a Rusia por la guerra y en su lugar se basó en medidas comerciales.

Trump dijo el miércoles a los periodistas en el Despacho Oval que había cancelado una cumbre prevista en Hungría con Putin porque no le parecía el momento adecuado.

Lee

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, celebra una reunión bilateral con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, al margen de la Asamblea General de las Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York el 23 de septiembre de 2025.
Internacional

Trump cambia de opinión sobre la guerra en Ucrania otra vez

Trump también dijo que espera que las sanciones a las petroleras rusas no tengan que estar en vigor durante mucho tiempo.

Los analistas afirman que las medidas son un gran paso y que deberían haberse dado hace tiempo.

"Esto no puede ser una cosa y ya está", dijo Edward Fishman, un exfuncionario de Estados Unidos que ahora es un investigador de alto nivel en la Universidad de Columbia, destacó que la cuestión es si Estados Unidos amenaza ahora con imponer sanciones a cualquiera que haga negocios con Rosneft y Lukoil.

Jeremy Paner, exinvestigador de sanciones en el Departamento del Tesoro y ahora socio del bufete de abogados Hughes Hubbard & Reed, dijo que la ausencia de bancos y compradores de petróleo indios o chinos en las sanciones del miércoles significa que "no llamarán la atención de Putin".

Publicidad

Tags

Conflicto Ucrania y Rusia Sanciones económicas Vladimir Putin Donald Trump

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad