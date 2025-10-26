Lula insiste ante Trump en levantar de aranceles sobre productos brasileños

Los dos mandatarios se reunieron al margen de la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) que se celebra en Kuala Lumpur.

En el encuentro, Lula "renovó el pedido brasileño de suspensión de las aranceles impuestas a las exportaciones brasileñas durante el proceso de negociación" entre los dos países, dijo Vieira.

"El presidente Trump declaró que daría instrucciones a su equipo para iniciar hoy mismo (domingo) una negociación, porque espera que esto se resuelva muy rápidamente", según el ministro brasileño.

Indicó además que Lula pidió a Trump suspender la aplicación de la ley Magnitsky contra el juez del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes, su esposa y otros brasileños.

Dicha ley permite al gobierno estadounidense sancionar a individuos que considera vinculados a violaciones de derechos humanos o corrupción.

El juez Moraes estuvo involucrado en el proceso judicial que llevó a la condena del expresidente Jair Bolsonaro a 27 años de prisión por intentar impedir la toma de posesión de Lula tras las elecciones de 2022.

La condena de Bolsonaro, amigo personal de Trump, llevó al mandatario estadounidense a imponer los aranceles de 50% a Brasil.

Vieira insistió en que esa medida comercial "no es justa" porque Brasil tiene un déficit en su balanza comercial con Estados Unidos.

"Vamos a tener negociaciones con miras a suspender los aranceles porque son aplicadas a un país que no tiene un superávit con Estados Unidas, y no es justa la imposición de ese arancel", subrayó el ministro brasileño.