El cierre del gobierno de EU será el peor para los empleados federales

A su lado, cientos de empleados federales, asfixiados económicamente por el bloqueo presupuestario en Estados Unidos, hacen fila frente a una distribuidora de ayuda alimentaria.

Llega su turno, muestra su tarjeta de funcionaria del gobierno federal y recibe dos cajas: una de frutas y verduras frescas, otra de alimentos no perecederos.

Una ayuda "necesaria" desde que su hoja de pago muestra la cifra “0".

Desde el 1 de octubre, gran mayoría de los empleados federales están en paro técnico, no despedidos pero sin goce de sueldo, debido al "shutdown", el cierre del gobierno por la falta de acuerdo entre los republicanos de Donald Trump y la oposición demócrata sobre el presupuesto estadounidense.

Para apoyar a los funcionarios, se organizan repartos de alimentos en todo el país.

La organización World Central Kitchen, que suele ayudar a dar alimentos en situaciones de emergencia como las inundaciones en México o el genocidio en la Franja de Gaza, anunció el domingo que daría paquetes de alimentación a empleados federales en Washington el lunes.

Despidos masivos

Pero, a diferencia de cierres anteriores, el infierno para los empleados federales no terminará una vez que republicanos y demócratas lleguen a un acuerdo para abrir la administración. Muchos empleados federales están preocupados de que quizás no reciban el pago retroactivo o que no tengan un empleo al cual volver después de que termine el cierre.