Una familia de presos políticos en Venezuela espera la liberación de cinco miembros

Desde entonces desconocen el paradero de sus familiares.

El gobierno informó entonces que detuvieron a 13 presuntos implicados en hechos de violencia y divulgó fotografías de su madre, su hermano y varios de sus familiares arrestados.

Sus familiares están desaparecidos desde agosto de 2025 cuando fueron detenidos en Cumaná, una ciudad a orillas del mar Caribe a unos 400 kilómetros de Caracas.

Primero arrestaron a una de sus tías. Cuando su prima fue a preguntar por ella, la dejaron detenida también. Luego se llevaron a su mamá, y a ella la llamaron para pedirle que entregara a su hermano o la mataban.

Cuando su hermano se entregó, detuvieron a su hermana de 16 años. Luego le tocó a ella, embarazada de su segundo bebé, y la usaron para presionar a su pareja a entregarse.

El sábado llegó a una prisión en las afueras de Caracas con la esperanza de encontrarlos, luego de que el gobierno venezolano anunció la liberación de un "número importante" de presos, en medio de acuerdos alcanzados con Estados Unidos tras la captura del ahora depuesto presidente Nicolás Maduro.

"Mi mamá es todo para mí, mi pareja también", dijo esta madre de 19 años.

"Mi hermana salió de ahí demasiado atormentada por todo lo que veía que le hacían a mi hermano", contó Lorealbert, llamada 'Lore' por sus allegados.

"Él sufre de asma, y le pusieron un papel blanco en toda la cara. Y él que empezaba a gritar (...) y ellos (los agentes, ndlr) no le hacían caso", recuerda.

Lorealbert cuenta que durante tres días su hermana presenció las torturas contra su hermano, sufrió acoso de sus captores, y escuchó en la distancia el llanto de su mamá.

Cuando le tocó el turno a ella, la encerraron en una celda con su mamá y su prima.