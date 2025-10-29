El cierre de gobierno le puede costar a EU hasta 14,000 millones de dólares

La CBO estimó que la economía se resentiría como consecuencia del retraso en el gasto federal en remuneración de empleados, bienes y servicios, y prestaciones de cupones de alimentos para estadounidenses de bajos ingresos.

"Aunque la mayor parte de la disminución del PIB real se recuperará con el tiempo, la CBO estima que entre 7,000 y 14,000 millones de dólares no se recuperarán", dijo el director de la agencia, Phillip Swagel, en una carta del 29 de octubre al presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Representantes, Jodey Arrington, un republicano de Texas que solicitó el análisis.

"Los efectos del cierre sobre la economía son inciertos. Esos efectos dependen de las decisiones que tome la Administración durante el cierre", escribió Swagel.

Alrededor de 750,000 trabajadores federales han sido suspendidos de empleo y sueldo desde que la financiación del Gobierno terminó el 1 de octubre, el comienzodel año fiscal federal 2026.

La Administración Trump ha tomado medidas para pagar a los soldados estadounidenses, los agentes de la ley federal y los funcionarios de inmigración. Otros empleados federales han seguido trabajando sin sueldo.

CBO dijo que la economía sufriría una pérdida permanente de 7,000 millones de dólares si el cierre terminara esta semana. Un cierre de seis semanas hasta el 12 de noviembre costaría 11,000 millones de dólares y un cierre de ocho semanas hasta el 26 de noviembre costaría 14,000 millones de dólares.