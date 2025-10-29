Publicidad

Internacional

El cierre de gobierno le puede costar a EU hasta 14,000 millones de dólares

El shutdown cumplía 29 días el miércoles sin que se vislumbre el final, pues republicanos y demócratas se niegan a ceder.
mié 29 octubre 2025 06:16 PM
El edificio del Capitolio de los Estados Unidos en un día nublado, en medio del continuo cierre del gobierno de los Estados Unidos, en Washington, D.C., EE. UU., 29 de octubre de 2025
La CBO estimó que la economía se resentiría como consecuencia del retraso en el gasto federal en remuneración de empleados, bienes y servicios, y prestaciones de cupones de alimentos para estadounidenses de bajos ingresos. (FOTO: Kylie Cooper/REUTERS)

El cierre de la Administración federal podría costar a la economía estadounidense entre 7,000 millones y 14,000 millones de dólares, lo que supondría una reducción de hasta el 2% del Producto Interno Bruto del cuarto trimestre, debido a la interrupción del gasto público, informó el miércoles la Oficina Presupuestaria del Congreso (CBO), un organismo no partidista.

El cierre parcial cumplía 29 días el miércoles sin que se vislumbre el final, mientras los republicanos del Senado pedían a los demócratas que apoyaran una medida provisional para financiar las agencias federales hasta el 21 de noviembre y los demócratas exigían negociaciones para ampliar créditos fiscales para ayudar a los estadounidenses a adquirir cobertura de seguro médico privado a través de la Ley de Asistencia Asequible.

La CBO estimó que la economía se resentiría como consecuencia del retraso en el gasto federal en remuneración de empleados, bienes y servicios, y prestaciones de cupones de alimentos para estadounidenses de bajos ingresos.

"Aunque la mayor parte de la disminución del PIB real se recuperará con el tiempo, la CBO estima que entre 7,000 y 14,000 millones de dólares no se recuperarán", dijo el director de la agencia, Phillip Swagel, en una carta del 29 de octubre al presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Representantes, Jodey Arrington, un republicano de Texas que solicitó el análisis.

"Los efectos del cierre sobre la economía son inciertos. Esos efectos dependen de las decisiones que tome la Administración durante el cierre", escribió Swagel.

Alrededor de 750,000 trabajadores federales han sido suspendidos de empleo y sueldo desde que la financiación del Gobierno terminó el 1 de octubre, el comienzodel año fiscal federal 2026.

La Administración Trump ha tomado medidas para pagar a los soldados estadounidenses, los agentes de la ley federal y los funcionarios de inmigración. Otros empleados federales han seguido trabajando sin sueldo.

CBO dijo que la economía sufriría una pérdida permanente de 7,000 millones de dólares si el cierre terminara esta semana. Un cierre de seis semanas hasta el 12 de noviembre costaría 11,000 millones de dólares y un cierre de ocho semanas hasta el 26 de noviembre costaría 14,000 millones de dólares.

Tags

Estados Unidos Partido Demócrata Partido Republicano Presupuesto del gobierno

