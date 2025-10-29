El cierre de gobierno le puede costar a EU hasta 14,000 millones de dólares

El cierre de la Administración federal podría costar a la economía estadounidense entre 7,000 millones y 14,000 millones de dólares, lo que supondría una reducción de hasta el 2% del Producto Interno Bruto del cuarto trimestre, debido a la interrupción del gasto público, informó el miércoles la Oficina Presupuestaria del Congreso (CBO), un organismo no partidista.
El cierre parcial cumplía 29 días el miércoles sin que se vislumbre el final, mientras los republicanos del Senado pedían a los demócratas que apoyaran una medida provisional para financiar las agencias federales hasta el 21 de noviembre y los demócratas exigían negociaciones para ampliar créditos fiscales para ayudar a los estadounidenses a adquirir cobertura de seguro médico privado a través de la Ley de Asistencia Asequible.