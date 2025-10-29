Melissa provoca decenas de muertos y "daños cuantiosos” a su paso por el Caribe

La tormenta ha provocado hasta ahora una treintena de muertes en la región: Haití reportó este miércoles otros 20 fallecidos, lo que eleva a 23 el total en el país, tres personas murieron en Jamaica antes de la llegada del huracán, tres en Panamá y una en República Dominicana.

"Ha sido una madrugada muy compleja. Daños cuantiosos, y aún el huracán #Melisa sigue sobre territorio cubano", informó el miércoles el presidente Miguel Díaz-Canel, en su primer balance de la situación.

En Santiago de Cuba, la segunda ciudad más importante de la isla, en el este, la tormenta inundó casas y calles y derribó árboles, postes y cables del tendido eléctrico, constató un periodista de la AFP.

La tormenta también rompió cristales, paneles y otras estructuras de un hotel en el que se alojan periodistas, que aún permanecían en el interior del edificio por los fuertes vientos.

Las autoridades cubanas informaron que unas 735,000 personas fueron evacuadas, especialmente en las provincias de Santiago de Cuba, Holguín y Guantánamo.

"Se derrumbó una casa en Mariana de la Torre por favor dios mío", dijo en un mensaje de Facebook un poblador de Santiago de Cuba. "Nos estamos inundando todos aquí", alertó otra santiaguera en la misma red social.

Antes de la llegada del huracán, la empresa cubana de electricidad desconectó el Sistema Eléctrico Nacional en las provincias de Granma, Santiago de Cuba y Guantánamo.