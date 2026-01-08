En la era del internet y datos móviles, CFE Telecom revive las cabinas telefónicas en México, y no es por nostalgia

A pesar de que este tipo de telefonía ha quedado prácticamente en desuso en las zonas urbanas, CFE Telecomunicaciones —el proyecto de conectividad del Estado, actualmente operado por la matriz CFE— ha optado por reactivar el servicio de cabinas telefónicas con el objetivo de cerrar la brecha digital del país, en un contexto en el que incluso en el Congreso se plantean iniciativas para retirar este tipo de infraestructura del espacio público.

El programa opera mediante convenios con las presidencias municipales para la instalación de cabinas en comunidades, donde las llamadas son gratuitas. A un año de su implementación, CFE Telecomunicaciones ha instalado 848 casetas telefónicas, la mayoría ubicadas en el sureste del país, particularmente en estados como Veracruz, Oaxaca y Chiapas.

“Con el proyecto de cabinas telefónicas se suma una alternativa para garantizar la conexión de la población que, a causa de la brecha generacional o digital, pueda ver afectada la comunicación con sus seres queridos”, señaló la empresa.

CFE Telecom revive a las cabinas telefónicas.

Entre la brecha digital y un modelo anacrónico

Jorge Bravo, presidente de la Asociación Mexicana del Derecho a la Información (Amedi) y experto en telecomunicaciones, aseguró que la apuesta por las cabinas telefónicas responde a un modelo de conectividad anacrónico e incluso rezagado frente a la evolución tecnológica, y consideró que CFE debería destinar los recursos públicos a la ampliación de infraestructura digital, así como a programas de conectividad, inclusión y alfabetización digital.

“No hay criterios claros para la instalación de esas cabinas. Aunque he observado algunas en buen estado, nunca he visto personas usando ese servicio. Además, la mayor parte de esta infraestructura es cada vez más vandalizada o retirada por falta de demanda”, aseguró el especialista.

Hasta ahora, no se ha hecho pública la información sobre la inversión que ha implicado el programa ni sobre el volumen de minutos cursados a través de esta infraestructura, lo que impide dimensionar su eficiencia y su alcance real.

La lógica detrás del programa de conectividad de CFE Telecomunicaciones responde a una visión institucional del acceso a los servicios de comunicación. De acuerdo con Bravo, la iniciativa de reactivar las cabinas telefónicas surgió durante la gestión del primer director general de CFE Telecomunicaciones, Raymundo Artis Espriú, y es ahora, casi cinco años después, cuando esa visión comienza a materializarse.

“Esta idea, Espriú se la llegó a informar a López Obrador en una conferencia, pero es un plan que sigo creyendo que no está actualizado. No conozco un estudio ni una encuesta que valide que sea una necesidad social”, dijo.

Analistas han señalado anteriormente a Expansión que las cabinas telefónicas podrían convertirse de manera paulatina en puntos de acceso WiFi, especialmente en sitios remotos, lo que permitiría a los usuarios acceder a servicios de internet y realizar llamadas, incluso mediante aplicaciones como WhatsApp.

Así, mientras las cabinas telefónicas evocan una etapa pasada de la historia de las telecomunicaciones en México, su reactivación por parte del Estado abre un debate sobre la pertinencia y el rumbo de las políticas públicas de conectividad.

Entre la intención de atender a poblaciones marginadas y las dudas sobre su eficacia frente a alternativas digitales más actuales, el futuro de este programa dependerá no solo de su implementación, sino también de la transparencia de sus resultados y de su capacidad para adaptarse a un ecosistema tecnológico que avanza con rapidez.