Donald Trump ordena reanudar los ensayos nucleares de EU después de 30 años

También se inscribe en el marco de un endurecimiento de la postura de Trump hacia el Kremlin, en un momento de estancamiento de los esfuerzos por poner fin a la guerra en Ucrania.

"Debido a los programas de prueba de otros países, he instruido al Departamento de Guerra para que comience a probar nuestras armas nucleares en igualdad de condiciones", escribió Trump en su plataforma Truth Social.

El magnate republicano reivindicó que Estados Unidos tiene más armas nucleares que cualquier otro país, elogiando sus propios esfuerzos por realizar "una actualización y renovación completas de las armas existentes".

"Rusia está en segundo lugar, y China está muy por detrás, pero estará a la par en cinco años", agregó Trump.

Una afirmación desmentida por las estadísticas del Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo (SIPRI), referencia en la materia, y según el cual Rusia dispone de 4,309 ojivas nucleares desplegadas o almacenadas, frente a las 3,700 de Estados Unidos y las 600 de China.

Trump no precisó la naturaleza de las pruebas anunciadas, es decir si serán ensayos de cabezas nucleares, cosa que Estados Unidos no hace desde 1992, o sistemas capaces de llevar una carga atómica.

En cualquier caso, Washington es signatario desde 1996 del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares, lo que cualquier prueba de ojivas constituiría una violación flagrante del mismo.

"Si ellos hacen pruebas, imagino que nosotros también debemos hacerlas", declaró a bordo del Air Force One. Preguntado por las fechas y los lugares de las pruebas, se limitó a responder: "Se anunciará. Tenemos los emplazamientos".