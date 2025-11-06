Aerolíneas como United Airlines, American Airlines y Southwest se vieron desbordadas por las consultas de los pasajeros en plataformas de redes sociales como X, en busca de claridad sobre sus planes de viaje.
Aun así, las compañías aéreas han hecho hincapié en que intentarán minimizar las molestias para los clientes y que ya se están realizando gestiones para cambiar las reservas.
El presidente ejecutivo de United, Scott Kirby, dijo que la aerolínea centrará sus recortes en los vuelos regionales y las rutas nacionales no centrales, y que espera volver a reservar billetes para muchos de los viajeros afectados.
Southwest, la mayor aerolínea nacional, dijo que está evaluando cómo afectarán los recortes a su programación y que se comunicará con los clientes lo antes posible.
Sin un acuerdo
Los demócratas del Senado de Estados Unidos siguieron resistiéndose a llegar a un acuerdo para poner fin al cierre récord del Gobierno el jueves, a pesar de las propuestas republicanas para revertir los despidos de empleados federales como parte de un intento de reabrir las agencias cerradas.
El líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer, de Nueva York, describió la sesión como "una reunión muy buena y productiva", aunque otros legisladores no se mostraron tan optimistas. "No sé hasta qué punto fue productivo", dijo el senador John Fetterman, de Pensilvania, que apoya un proyecto de ley a corto plazo para reabrir el gobierno.
Los republicanos dijeron que ofrecieron a los demócratas una vía para reabrir el gobierno que incluía una medida de financiación provisional a corto plazo y un paquete de proyectos de ley de asignaciones de todo el año para pagar los programas de agricultura, incluida la asistencia alimentaria, la construcción militar, los asuntos de veteranos y la rama legislativa.
En las conversaciones bipartidistas, los republicanos también se han mostrado abiertos a revertir algunos de los despidos masivos de trabajadores federales ordenados por la Casa Blanca y proteger los empleos federales de futuros recortes.
Los demócratas han pedido repetidamente a Trump que comience las negociaciones sobre la atención médica, una perspectiva que los republicanos dicen que debería llegar solo después de la reapertura del gobierno.
Si los demócratas y los republicanos del Senado logran alcanzar un acuerdo para reabrir el Gobierno esta semana, las agencias seguirían probablemente cerradas durante días. Tal medida requeriría la aprobación de la Cámara de Representantes antes de que Trump pueda firmarla como ley.
Con información de Reuters y AFP