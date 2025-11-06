Fuentes del sector dijeron a Reuters que la primera ronda de reducciones, que recortará alrededor del 4% de los vuelos programados, entrará en vigor el viernes. Los recortes aumentarán al 5% el sábado, al 6% el domingo y llegarán hasta el 10% la próxima semana si persiste el cierre.

Un recorte del 10% en un importante centro como el Aeropuerto Internacional O'Hare de Chicago, por ejemplo, podría significar 121 vuelos menos, o más de 14,500 asientos menos, al día, de acuerdo con una estimación de Cirium, una empresa de datos de análisis de aviación.

"Es una situación muy inusual. Nuestros controladores no han recibido su salario desde hace un mes. Estamos deseando poder volver a trabajar con normalidad nuevamente" explicó.

En promedio, 44,000 vuelos son supervisados por la FAA cada día, según su sitio web.

Más de 4,000 retrasos y 96 cancelaciones de vuelos se registraron el jueves, según el servicio de seguimiento FlightAware. Además, en los controles de seguridad, los viajeros se enfrentaron a largas filas.

Las aerolíneas se preparan

Las aerolíneas estadounidenses se apresuraban el jueves a reajustar sus horarios y a responder a una avalancha de consultas de los clientes.

A menos que se reabra el gobierno, el drástico plan amenaza con sumir en el caos los planes de vacaciones de millones de estadounidenses que viajan para Acción de Gracias, marcando uno de los efectos dominó más visibles hasta ahora del cierre gubernamental de duración récord.

"Puede que (las aerolíneas) tengan cierta flexibilidad en los precios, pero si este cierre se prolonga mucho más, debería tener un efecto negativo general", dijo a Reuters David Morrison, analista senior de mercado de Trade Nation, Reino Unido.