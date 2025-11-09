Trump arremete contra el Obamacare cuando el cierre de gobierno cumple 40 días

El gobierno federal lleva cerrado desde el 1 de octubre, lo que lo convierte en el cierre federal más largo de la historia, debido a un punto muerto en el Congreso sobre la atención sanitaria.

Los subsidios de la ACA, que ayudaron a duplicar el número de inscritos en el Obamacare hasta los 24 millones desde su puesta en marcha en 2021, están en el centro de la paralización. Los demócratas quieren extenderlos antes de reabrir el gobierno, mientras que los republicanos dicen que están abiertos a abordar el asunto solo después de que se restablezca la financiación del gobierno.

Trump tomó su plataforma de Truth Social el domingo para arremeter contra los subsidios como una "ganancia inesperada para las compañías de seguros de salud, y un DESASTRE para el pueblo estadounidense", al tiempo que repitió su llamado para que los fondos se envíen directamente a las personas para que compren cobertura por su cuenta.

"Estoy dispuesto a trabajar con ambos partidos para resolver este problema una vez que el gobierno esté abierto", escribió Trump.

Los mensajes de Trump de este fin de semana llegaron cuando los senadores estaban inmersos en conversaciones sobre cómo poner fin al cierre. Pero el secretario del Tesoro, Scott Bessent, y el senador Lindsey Graham, un firme aliado de Trump, dijeron en entrevistas separadas que la idea sanitaria de Trump no se presentará antes de que los parlamentarios aprueben una medida de financiación federal.

"No lo vamos a proponer al Senado ahora mismo", dijo Bessent en una entrevista con el programa "This Week" de la cadena ABC, refiriéndose a los pagos directos propuestos por Trump. "No vamos a negociar con los demócratas hasta que reabran el Gobierno".

Los estadounidenses que compran planes de seguro de salud Obamacare 2026 se enfrentan a más del doble de las primas mensuales en promedio, estiman los expertos en salud, con los subsidios de la era de la pandemia que expiran este año.