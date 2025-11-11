El gobernador de California arremete contra Trump en la COP30

Contrariamente a los estudios científicos, Trump considera el cambio climático como la "mayor estafa" de la historia, a la vez que promueve la explotación de los combustibles fósiles.

Newsom, posible candidato a las elecciones presidenciales de 2028, dejó claro en la ciudad amazónica de Belém que los demócratas anhelan volver al Acuerdo de París para limitar el calentamiento global, del que Trump retiró en enero a Estados Unidos.

Un presidente del Partido Demócrata regresaría al acuerdo contra el cambio climático "sin dudarlo", dijo Newsom a periodistas ante una pregunta de la AFP.

"Es un compromiso moral, una necesidad económica, es ambas cosas, y es una abominación que se haya retirado dos veces, no una, de los acuerdos", agregó el gobernador.

El presidente estadounidense retiró a Estados Unidos del Acuerdo de París en su primer período de gobierno, entre 2017 y 2021. En su segundo mandato, la decisión se hará efectiva en enero de 2026.

Trump "está redoblando su estupidez", afirmó Newsom, durante una visita a un centro de bioeconomía de Belém en compañía de su par del estado brasileño de Pará, Helder Barbalho.

Newsom, de 58 años, recalcó que California obtiene actualmente dos tercios de su electricidad de energías renovables.

"Intimidación indirecta"

Aunque el gobierno de Trump no envió una delegación a la COP30, algunos dirigentes locales y regionales estadounidenses acudieron a Belém para representar al país, como Newsom y la gobernadora de Nuevo México, la también demócrata Michelle Lujan Grisham.