Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Internacional

Un portaaviones de EU se aproxima al Caribe en una nueva escalada con Venezuela

El grupo de ataque se suma a los ocho buques de guerra, un submarino nuclear y aviones F-35 que ya están en Latinoamérica por órdenes de Donald Trump.
mar 11 noviembre 2025 11:51 AM
Estados Unidos El USS Gerald R. de la Marina Ford (CVN 78), el portaaviones más grande del mundo, navega hacia el fiordo de Oslo más allá de la fortaleza de Droebak y Oscarsborg en su camino para una visita portuaria a Oslo, Noruega, el 12 de septiembre de 2025.
El Ford, que entró en servicio en 2017, es el portaaviones más nuevo de Estados Unidos y el más grande del mundo, con más de 5000 marineros a bordo. (FOTO: Lise Aserud/via REUTERS)

El grupo de ataque del portaaviones Gerald Ford se trasladó a la región de América Latina, dijeron el martes funcionarios estadounidenses, escalando una dotación militar en el Caribe que ha avivado las tensiones con Venezuela.

El despliegue fue ordenado por el presidente Donald Trump el mes pasado y se suma a los ocho buques de guerra, un submarino nuclear y aviones F-35 que ya están en la región.

Publicidad

El Ford, que entró en servicio en 2017, es el portaaviones más nuevo de Estados Unidos y el más grande del mundo, con más de 5000 marineros a bordo.

El Pentágono confirmó la llegada, informada originalmente por Reuters, y afirmó en un comunicado que ayudaría a "desarticular el tráfico de drogas y debilitar y desmantelar las organizaciones criminales transnacionales".

Lee

De adelante hacia atrás, el portaaviones más grande del mundo, el USS Gerald R. Ford (CVN 78), la fragata multipropósito FREMM de la Real Marina Marroquí Mohammed VI (701) y el buque de combate de apoyo rápido del Comando Militar de Transporte Marítimo USNS Supply (T-AOE 6), vapor en formación mientras transita por el Estrecho de Gibraltar, octubre. 1, 2025 (Imagen principal del artículo web "La ofensiva marítima de EU contra el narcotráfico es la más grande en más de 35 años").
Internacional

El despliegue naval de EU contra el narcotráfico es el mayor desde la Guerra del Golfo

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, ha alegado en repetidas ocasiones que el refuerzo militar estadounidense tiene como objetivo derrocarlo.

Los funcionarios estadounidenses no especificaron la ubicación del portaaviones, solo que se había trasladado al área de responsabilidad del Comando Sur de Estados Unidos para América Latina, una amplia área que incluye grandes secciones del océano.

El Ejército estadounidense ha llevado a cabo al menos 19 ataques hasta ahora contra presuntos barcos de narcotraficantes en el Caribe y frente a las costas del Pacífico de América Latina, matando al menos a 76 personas.

Una investigación visual de Reuters reveló que el Ejército estadounidense está modernizando una antigua base naval de la Guerra Fría abandonada hace tiempo en el Caribe, lo que sugiere que se están preparando operaciones sostenidas que podrían ayudar a respaldar posibles acciones dentro de Venezuela.

Lee

Una imagen combinada muestra dos capturas de pantalla de un vídeo publicado en la cuenta X de la Casa Blanca el 15 de septiembre de 2025, que muestra lo que EE. UU. El presidente Donald Trump dijo que fue un ataque militar estadounidense contra un barco de cárteles de la droga venezolano que se había dirigido a los Estados Unidos, el segundo ataque de este tipo llevado a cabo contra un presunto barco de drogas en las últimas semanas. La Casa Blanca/Folleto vía REUTERS.
Internacional

Los ataques contra lanchas en el Caribe aumentan la tensión entre EU y Venezuela

Sin embargo, el despliegue del Ford es una demostración mucho más evidente de la preparación militar de Estados Unidos.

El arsenal militar estadounidense cuenta con 11 portaaviones, lo que les convierte en un recurso escaso y sus calendarios suelen fijarse con mucha antelación, lo que hace que el anuncio sorpresa del gobierno de Donald Trump del mes pasado resulte inusual.

El Ford, que incluye un reactor nuclear, puede albergar más de 75 aviones militares, entre ellos cazas como los F-18 Super Hornet y los E-2 Hawkeye, que pueden actuar como sistema de alerta temprana. También tiene sofisticados radares que pueden ayudar a controlar el tráfico aéreo y la navegación.

Publicidad

Tags

Caribe Venezuela Estados Unidos

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad