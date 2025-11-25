En aproximadamente 3,000 instituciones, se reportaron 145,526 pacientes durante la semana del 10 al 16 de noviembre, con un promedio de 37.73 personas por instalación, lo que superó el nivel de advertencia de 30, de acuerdo con el Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar.

La cifra, que es 1.73 veces más alta que la semana previa, indica que el nivel de advertencia se alcanzó cinco semanas antes que la temporada pasada, con 24 de las 47 prefecturas del país que superan el umbral.

El Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar declaró una epidemia nacional el 3 de octubre. Los brotes se clasifican como epidemias cuando el número de infecciones es mayor de lo esperado en un área determinada durante un período de tiempo determinado.

Este año, el aumento de personas que reciben tratamiento para la influenza comenzó cinco semanas antes de lo habitual, dijo Vinod Balasubramaniam, virólogo molecular de la Universidad Monash de Malasia en Subang Jaya, a Nature.

"Es posible que veas casos en octubre, pero no números de tipo epidemia”, dijo An Barr, investigador y subdirector del Centro Colaborativo de Referencia e Investigación sobre la Influenza de la Organización Mundial de la Salud (OMS), también a Nature.

¿Por qué hay un brote temprano en Japón?

Especialistas señalaron que el brote temprano podría estar relacionado con un creciente número de turistas que entran a Japón.