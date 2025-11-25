Una de las variantes de la influenza que puede estar circulando en Japón es la del virus H3N2, que aumentó en Australia y Nueva Zelanda en agosto y septiembre, durante el fin del invierno austral. Barr dice que personas de Australia han viajado a Japón en grandes números durante el ultimo mes.
El Ministerio de Salud informó que el virus más comúnmente reportado fue la cepa tipo A de Hong Kong, que es la misma cepa que circuló ampliamente durante el invierno de 2023.
"La variante estaba circulando entre agosto y septiembre en Hong Kong y Taiwán, y un aumento en los turistas que viajan a Japón desde esas regiones puede haber contribuido a su rápida propagación”, dijo Reiko Saito, profesora de la Universidad de Niigata, a la agencia Kyodo.
Otros posibles factores detrás del rápido aumento de las infecciones, dijo, incluyen "la rápida caída de la temperatura, la mala ventilación y las fluctuaciones extremas de la temperatura".
"Actualmente, el brote es principalmente entre niños y estudiantes, pero se espera que el número de adultos infectados aumente hacia el final del año, cuando la gente estará en movimiento con más frecuencia", agregó.
Una cepa en vigilancia
Japón no es el único país en problemas por un brote temprano de influenza. Reino Unido y Canadá también presentan un número de contagios inusualmente alto.
Reino Unido está registrando tres veces más casos de gripe que en el mismo periodo del año pasado, según James Mackey, director del Servicio Nacional de Salud. Canadá también está experimentando un repunte temprano, según la viróloga Angela Rasmussen de la Universidad de Saskatchewan.
Los expertos advierten que la cepa presenta múltiples mutaciones que la diferencian del componente H3N2 de la vacuna antigripal estacional de este año.