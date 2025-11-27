Ellos fueron enviados a D.C. en agosto como parte del despliegue de tropas del presidente Donald Trump para lo que llamó una "emergencia criminal" en la capital.
Les dispararon alrededor de las 14:15 horas del miércoles mientras patrullaban una zona concurrida cerca del complejo de la Casa Blanca. Los funcionarios dijeron que aparentemente fueron emboscados. D.C. La alcaldesa de D.C., Muriel E. Bowser, lo llamó un "tiroteo dirigido”.
El sargento Wolfe, de Martinsburg, Virginia Occidental, entró en el servicio el 5 de febrero de 2019, y fue asignado al Escuadrón de Apoyo de la Fuerza, 167a Ala Aérea de la Guardia Nacional Aérea de Virginia Occidental.
La especialista Beckstrom, de Summersville, Virginia Occidental, comenzó su servicio el 6 de junio de 2023, y fue asignada a la 863a Compañía de Policía Militar, 111a Brigada de Ingenieros de la Guardia Nacional del Ejército de Virginia Occidental.
¿Qué sabemos del ataque?
Jeffery Carroll, jefe adjunto de la policía de Washington, se refirió al atacante como un "tirador solitario" que "tendió una emboscada" a sus víctimas.
"Dobló la esquina, levantó un arma de fuego y disparó contra los miembros de la Guardia Nacional", afirmó. Otros guardias nacionales lograron someterlo para detenerlo, añadió.
La policía de Washington dijo que de momento "no tenía conocimiento de ningún motivo”.
"Los disparos fueron dirigidos", declaró Muriel Bowser, la alcaldesa demócrata de Washington, en la misma conferencia de prensa.
¿Por qué hay miembros de la Guardia Nacional en Washington?
Se trata del incidente más grave contra la Guardia Nacional desde que Trump comenzó a enviar estas tropas de reservistas a las calles de varias ciudades gobernadas por demócratas, bajo el argumento de que necesita reforzar el combate al crimen y la inmigración ilegal.
La Casa Blanca acusó a la oposición de haber "demonizado" a los soldados con las críticas a su despliegue.
Tras el tiroteo del miércoles, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, anunció el despliegue de 500 soldados adicionales en Washington, lo que suma un total de 2,500.
El jueves de la semana pasada, un juez federal dictaminó que el despliegue de tropas de la Guardia Nacional por parte de Trump en la capital de los Estados Unidos era ilegal.