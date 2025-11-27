Publicidad

Internacional

¿Qué sabemos del ataque contra dos miembros de la Guardia Nacional en Washington?

Un hombre de origen afgano disparó contra dos agentes. El presidente Donald Trump considera que el tiroteo fue “un acto de terror”.
jue 27 noviembre 2025 06:54 PM
Fotos de los miembros de la Guardia Nacional Andrew Wolfe y Sarah Beckstrom, que fueron filmados el 26 de noviembre en Washington, se muestran junto a una foto del sospechoso del tiroteo, el nacional afgano Rahmanullah Lakanwal, el día de una conferencia de prensa con el director del FBI Kash Patel, la fiscal de los Estados Unidos por D.C. Jeanine Pirro y otras autoridades, en Washington, D.C., EE. UU., el 27 de noviembre de 2025.
El sospechoso de haber baleado el miércoles a dos soldados de la Guardia Nacional cerca de la Casa Blanca en Washington es un ciudadano afgano que colaboró con las fuerzas estadounidenses en Afganistán. (FOTO: Nathan Howard/REUTERS)

Un tiroteo contra miembros de la Guardia Nacional a una cuadra de la Casa Blanca encendió las alertas en Washington. Un hombre abrió fuego contra dos agentes, uno de ellos falleció este jueves y el otro sigue grave.

El FBI dijo que este ataque en la víspera del Día de Acción de Gracias, una de las principales festividades estadounidenses, fue "tipo emboscada”. La agencia federal dijo que investiga este hecho como un acto terrorista.

¿Quién es el sospechoso?

Una foto de Rahmanullah Lakanwal, un ciudadano afgano que es el sospechoso del tiroteo de dos miembros de la Guardia Nacional, se muestra en una conferencia de prensa con el director del FBI Kash Patel, la abogada Jeanine Pirro y otras autoridades, en Washington, D.C., EE. UU., el 27 de noviembre de 2025.
El sospechoso arribó al país el 8 de septiembre de 2021, menos de un mes después de la toma del poder por los talibanes en Afganistán. (FOTO: Nathan Howard/REUTERS)

El sospechoso de haber baleado el miércoles a dos soldados de la Guardia Nacional cerca de la Casa Blanca en Washington es un ciudadano afgano que colaboró con las fuerzas estadounidenses en Afganistán, según las autoridades.

Este hombre, que resultó herido en un intercambio de disparos antes de ser detenido, fue identificado por el Departamento de Seguridad Nacional como Rahmanullah Lakanwal, de nacionalidad afgana.

Trabajó con "el gobierno de Estados Unidos, incluida la CIA, como miembro de una fuerza asociada en Kandahar", durante la guerra de Estados Unidos en Afganistán, dijo el director de la CIA, John Ratcliffe, a The New York Times y a Fox News.

El sospechoso formó parte de la NDS-03, una de las unidades afganas de élite de contraterrorismo que trabajaba para la CIA con apoyo directo estadounidense militar y en inteligencia, según AfghanEvac, una organización que ayudó a reasentar afganos en Estados Unidos.

Vivía en Bellingham, en el estado de Washington, en la costa oeste, con su esposa y sus cinco hijos, y condujo por todo el país para llegar a la capital estadounidense, añadió Pirro.

Un familiar anónimo del sospechoso dijo que Lakanwal trabajaba para el gigante minorista en línea Amazon la última vez que hablaron hace varios meses, de acuerdo con NBC News.

El sospechoso arribó al país el 8 de septiembre de 2021, menos de un mes después de la toma del poder por los talibanes.

En ese momento, más del 40% de los afganos incluidos en el programa cumplían los requisitos para la Visa Especial de Inmigrante (SIV), destinada a quienes habían asumido "riesgos significativos en apoyo del personal militar y civil estadounidense en Afganistán".

La fiscal federal del Distrito de Columbia, Jean Pirro, dijo que Lakanwal, de 29 años, llegó a Estados Unidos en 2021, después de que los talibanes regresaran al poder con la retirada de las fuerzas estadounidenses tras 20 años de presencia.

Otros grupos vulnerables, como defensores de derechos humanos y periodistas, también ingresaron a Estados Unidos bajo este programa.

Las autoridades no han confirmado si Lakanwal recibió una SIV, necesaria para obtener la "green card".

Después del tiroteo, el gobierno ha dejado de procesar todas las solicitudes de inmigración para ciudadanos afganos "a la espera de una mayor revisión de los protocolos de seguridad y investigación", dijo el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos.

Antes, Trump dijo que "reexaminará" a todos los afganos que llegaron durante la presidencia de Joe Biden.

¿Quiénes son las víctimas?

Las fotos de los miembros de la Guardia Nacional Andrew Wolfe y Sarah Beckstrom se muestran en una conferencia de prensa con el director del FBI, Kash Patel, la fiscal estadounidense de D.C. Jeanine Pirro y otras autoridades, después de que fueran filmados en Washington el 26 de noviembre, en Washington, D.C., EE. UU., el 27 de noviembre de 2025.
Las dos víctimas, identificadas como la especialista del ejército Sarah Beckstrom, de 20 años, y el sargento de personal de la Fuerza Aérea Andrew Wolfe, de 24. (FOTO: Nathan Howard/REUTERS)

Las dos víctimas, identificadas como la especialista del ejército Sarah Beckstrom, de 20 años, y el sargento de personal de la Fuerza Aérea Andrew Wolfe, de 24. Ambos son miembros de la Guardia Nacional de Virginia Occidental.

Beckstrom falleció la tarde de este jueves, informó el presidente Donald Trump y agregó que el otro soldado herido sigue "luchando por su vida".

"Sarah Beckstrom, de Virginia Occidental (...) una persona muy respetada, joven y hermosa, que comenzó su servicio en junio de 2023, destacada en todos los aspectos, acaba de dejarnos. Ya no está entre nosotros", señaló el mandatario republicano durante un discurso televisado.

Ellos fueron enviados a D.C. en agosto como parte del despliegue de tropas del presidente Donald Trump para lo que llamó una "emergencia criminal" en la capital.

Les dispararon alrededor de las 14:15 horas del miércoles mientras patrullaban una zona concurrida cerca del complejo de la Casa Blanca. Los funcionarios dijeron que aparentemente fueron emboscados. D.C. La alcaldesa de D.C., Muriel E. Bowser, lo llamó un "tiroteo dirigido”.

El sargento Wolfe, de Martinsburg, Virginia Occidental, entró en el servicio el 5 de febrero de 2019, y fue asignado al Escuadrón de Apoyo de la Fuerza, 167a Ala Aérea de la Guardia Nacional Aérea de Virginia Occidental.

La especialista Beckstrom, de Summersville, Virginia Occidental, comenzó su servicio el 6 de junio de 2023, y fue asignada a la 863a Compañía de Policía Militar, 111a Brigada de Ingenieros de la Guardia Nacional del Ejército de Virginia Occidental.

¿Qué sabemos del ataque?

Jeffery Carroll, jefe adjunto de la policía de Washington, se refirió al atacante como un "tirador solitario" que "tendió una emboscada" a sus víctimas.

"Dobló la esquina, levantó un arma de fuego y disparó contra los miembros de la Guardia Nacional", afirmó. Otros guardias nacionales lograron someterlo para detenerlo, añadió.

La policía de Washington dijo que de momento "no tenía conocimiento de ningún motivo”.

"Los disparos fueron dirigidos", declaró Muriel Bowser, la alcaldesa demócrata de Washington, en la misma conferencia de prensa.

¿Por qué hay miembros de la Guardia Nacional en Washington?

Se trata del incidente más grave contra la Guardia Nacional desde que Trump comenzó a enviar estas tropas de reservistas a las calles de varias ciudades gobernadas por demócratas, bajo el argumento de que necesita reforzar el combate al crimen y la inmigración ilegal.

La Casa Blanca acusó a la oposición de haber "demonizado" a los soldados con las críticas a su despliegue.

Tras el tiroteo del miércoles, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, anunció el despliegue de 500 soldados adicionales en Washington, lo que suma un total de 2,500.

El jueves de la semana pasada, un juez federal dictaminó que el despliegue de tropas de la Guardia Nacional por parte de Trump en la capital de los Estados Unidos era ilegal.

Washington Donald Trump Terrorismo

