El sospechoso arribó al país el 8 de septiembre de 2021, menos de un mes después de la toma del poder por los talibanes.

En ese momento, más del 40% de los afganos incluidos en el programa cumplían los requisitos para la Visa Especial de Inmigrante (SIV), destinada a quienes habían asumido "riesgos significativos en apoyo del personal militar y civil estadounidense en Afganistán".

La fiscal federal del Distrito de Columbia, Jean Pirro, dijo que Lakanwal, de 29 años, llegó a Estados Unidos en 2021, después de que los talibanes regresaran al poder con la retirada de las fuerzas estadounidenses tras 20 años de presencia.

Otros grupos vulnerables, como defensores de derechos humanos y periodistas, también ingresaron a Estados Unidos bajo este programa.

Las autoridades no han confirmado si Lakanwal recibió una SIV, necesaria para obtener la "green card".

Después del tiroteo, el gobierno ha dejado de procesar todas las solicitudes de inmigración para ciudadanos afganos "a la espera de una mayor revisión de los protocolos de seguridad y investigación", dijo el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos.

Antes, Trump dijo que "reexaminará" a todos los afganos que llegaron durante la presidencia de Joe Biden.

¿Quiénes son las víctimas?

Las dos víctimas, identificadas como la especialista del ejército Sarah Beckstrom, de 20 años, y el sargento de personal de la Fuerza Aérea Andrew Wolfe, de 24. (FOTO: Nathan Howard/REUTERS)

Las dos víctimas, identificadas como la especialista del ejército Sarah Beckstrom, de 20 años, y el sargento de personal de la Fuerza Aérea Andrew Wolfe, de 24. Ambos son miembros de la Guardia Nacional de Virginia Occidental.

Beckstrom falleció la tarde de este jueves, informó el presidente Donald Trump y agregó que el otro soldado herido sigue "luchando por su vida".

"Sarah Beckstrom, de Virginia Occidental (...) una persona muy respetada, joven y hermosa, que comenzó su servicio en junio de 2023, destacada en todos los aspectos, acaba de dejarnos. Ya no está entre nosotros", señaló el mandatario republicano durante un discurso televisado.