¿Por qué Venezuela tiene ocho estrellas en su bandera y qué tuvo que ver Hugo Chávez?

De siete a ocho: una deuda histórica según Bolívar

Las siete estrellas originales de la bandera representan a las provincias que declararon la independencia en 1811: Caracas, Cumaná, Barcelona, Barinas, Mérida, Trujillo y Margarita. Ese diseño se consolidó como símbolo nacional durante décadas.

Sin embargo, existe un antecedente clave. El 20 de noviembre de 1817, desde Angostura, Simón Bolívar firmó un decreto para añadir una estrella más en reconocimiento a la Provincia de Guayana, incorporada formalmente a la República tras su liberación. En el documento, el Libertador ordenó que la bandera pasara de siete a ocho estrellas.

Pese a ese decreto, la octava estrella no se mantuvo de forma permanente en el tiempo. Tras la separación de Venezuela de la Gran Colombia y a lo largo del siglo XIX y XX, la bandera tuvo múltiples modificaciones, pero el diseño de siete estrellas terminó por imponerse como el oficial.

El cambio retomó un decreto firmado por Simón Bolívar en 1817, que ordenaba añadir una estrella en representación de la Provincia de Guayana. (Expansión/Google AI Studio)

La iniciativa de Chávez y el cambio de 2006

La octava estrella regresó casi dos siglos después. A finales de 2005, el entonces presidente Hugo Chávez propuso modificar dos símbolos patrios: la bandera y el escudo nacional. Su argumento central fue restituir el decreto original de Bolívar y corregir lo que consideraba una omisión histórica.

El 9 de marzo de 2006, la Asamblea Nacional, dominada por el chavismo, aprobó la inclusión de la octava estrella en la franja azul de la bandera, en representación de Guayana. Ese mismo paquete de cambios incluyó una modificación al escudo nacional, donde el caballo blanco pasó a correr hacia la izquierda, según Chávez, para simbolizarlo “libre e indómito”.

Desde el gobierno se presentó la reforma como un acto de reivindicación histórica y de reafirmación del ideario bolivariano.

Hugo Chávez promovió la modificación como una restitución histórica y una reafirmación del ideario bolivariano. (Archivo)

Rechazo de algunos sectores y polarización política

La decisión no fue unánime ni pacífica. La oposición de entonces rechazó los cambios, a los que calificó como un acto unilateral y autoritario, y cuestionó que no se consultara a la población.

El 12 de marzo de 2006, mientras Chávez encabezaba un desfile cívico-militar para celebrar las modificaciones, se registraron manifestaciones opositoras en el este de Caracas. En el municipio de Chacao, grupos oficialistas y detractores coincidieron, lo que derivó en momentos de tensión cuando un manifestante retiró una bandera de ocho estrellas colocada en una plaza.

“Mi bandera es de siete estrellas, no me importa lo que diga el presidente”, declaró entonces uno de los manifestantes a medios locales, según explica el medio El Diario de aquel país.

Aunque Chávez afirmó que podría someter el cambio a un referendo si era necesario, la consulta nunca se realizó y la reforma quedó firme por la vía legislativa.

Una bandera con historia cambiante

La controversia de 2006 se suma a una larga lista de transformaciones del pabellón nacional. Desde 1817, la bandera tricolor ha cambiado en disposición de estrellas, presencia del escudo y otros detalles, aunque los colores amarillo, azul y rojo se han mantenido intactos.

Tras la Guerra Federal, en 1863, se estableció formalmente la bandera con siete estrellas blancas sobre la franja azul, primero en círculo y luego en semicírculo, configuración que se volvió la más reconocible. En 1930 se fijó definitivamente esa disposición, que se mantuvo hasta el cambio impulsado por Chávez.

¿Y una novena estrella?

El debate no ha quedado cerrado. En enero de 2021, Nicolás Maduro planteó públicamente la posibilidad de agregar una novena estrella a la bandera, como conmemoración de los 200 años de la liberación de Maracaibo y en honor a Rafael Urdaneta.

Hasta ahora, esa propuesta no ha sido aprobada ni formalizada. No obstante, el planteamiento muestra que los símbolos patrios en Venezuela siguen siendo un terreno de disputa política e histórica.

En el contexto actual, marcado por la captura de Maduro y por un proceso de reorganización política bajo la presión del presidente Trump, la iniciativa tampoco parece tener condiciones para avanzar en el corto plazo.