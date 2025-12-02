Zelenski viajó a París después de que las fuerzas rusas realizaran en noviembre su mayor avance en el frente en Ucrania desde hace un año, según el análisis de AFP de los datos proporcionados por el Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW).

El mandatario ucraniano, debilitado políticamente por un escándalo de corrupción que salpica a su gobierno, se encuentra bajo presión de Washington para lograr una solución al conflicto iniciado con la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022.

Estados Unidos presentó hace 10 días un proyecto en 28 puntos, redactado sin los aliados europeos de Kiev y que luego enmendó tras reunirse con los europeos y los ucranianos en Ginebra. Desde entonces, multiplica los contactos diplomáticos para finalizarlo.

El plan inicial de Estados Unidos preveía que las fuerzas ucranianas se retiraran por completo de la región oriental de Donetsk, e implicaba por parte de Washington un reconocimiento de facto de las regiones de Donetsk y Lugansk y de la península de Crimea como rusas.

Igualmente, este plan, considerado como muy favorable a Moscú, exigía a Ucrania reducir sus fuerzas armadas y recoger en su Constitución que no se unirá a la OTAN.

Estas son las razones por las que esta condición es clave para la resolución del conflicto.

¿Qué es la OTAN y qué países forman parte?

La OTAN es una alianza militar fundada en 1949 por Estados Unidos, Canadá, Francia, el Reino Unido y otros ocho países europeos. Desde entonces, se han unido más países. Los más recientes fueron Finlandia, en 2023, y Suecia, en 2024. En total, 32 naciones forman parte actualmente de la organización.