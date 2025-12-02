Publicidad

Conflicto Ucrania y Rusia_Header Desktop Home Expansión
Conflicto Ucrania y Rusia_Galería Desktop Home Expansión
Internacional

Un cambio en la constitución de Ucrania con respecto a la OTAN aleja la paz con Rusia

Una propuesta de plan de paz presentado por el presidente Donald Trump pide que Ucrania recoja en su constitución que no se unirá a la alianza militar.
mar 02 diciembre 2025 07:39 AM
El Secretario General de la OTAN, Mark Rutte (R), celebra una reunión bilateral con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky durante la cumbre de la OTAN de 2025 el 24 de junio de 2025 en La Haya, Países Bajos.
En julio de este año, Zelenski calificó como “absurdo” que no haya un cronograma específico" para la adhesión de Ucrania a la OTAN.
(FOTO: Omar Havana/Getty Images)

La guerra entre Rusia y Ucrania se encuentra en un momento crítico, con conversaciones del emisario de Estados Unidos, Steve Witkoff, a Ucrania y Rusia.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, conversó este lunes con sus pares europeos, con el francés Emmanuel Macron al frente, para intentar influir en el plan de Donald Trump para poner fin al conflicto.

Zelenski viajó a París después de que las fuerzas rusas realizaran en noviembre su mayor avance en el frente en Ucrania desde hace un año, según el análisis de AFP de los datos proporcionados por el Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW).

El mandatario ucraniano, debilitado políticamente por un escándalo de corrupción que salpica a su gobierno, se encuentra bajo presión de Washington para lograr una solución al conflicto iniciado con la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022.

Estados Unidos presentó hace 10 días un proyecto en 28 puntos, redactado sin los aliados europeos de Kiev y que luego enmendó tras reunirse con los europeos y los ucranianos en Ginebra. Desde entonces, multiplica los contactos diplomáticos para finalizarlo.

El plan inicial de Estados Unidos preveía que las fuerzas ucranianas se retiraran por completo de la región oriental de Donetsk, e implicaba por parte de Washington un reconocimiento de facto de las regiones de Donetsk y Lugansk y de la península de Crimea como rusas.

Igualmente, este plan, considerado como muy favorable a Moscú, exigía a Ucrania reducir sus fuerzas armadas y recoger en su Constitución que no se unirá a la OTAN.

Estas son las razones por las que esta condición es clave para la resolución del conflicto.

¿Qué es la OTAN y qué países forman parte?

La OTAN es una alianza militar fundada en 1949 por Estados Unidos, Canadá, Francia, el Reino Unido y otros ocho países europeos. Desde entonces, se han unido más países. Los más recientes fueron Finlandia, en 2023, y Suecia, en 2024. En total, 32 naciones forman parte actualmente de la organización.

Los 4,200 miembros del personal de la OTAN y las embajadas de los países miembros tienen su sede en las afueras de Bruselas. Este organismo está hecho para combatir la guerra, si es necesario, con su alianza militar.

El principio clave y tradicional de la OTAN es la “defensa colectiva”. Esto significa que un ataque contra uno o más miembros se considera un ataque contra todos los miembros. Este principio ha sido usado solo una vez, después de los atentados del 11 de septiembre de 2001 contra Estados Unidos.

“Pero la OTAN ha utilizado otros medios políticos y legales para justificar su intervención en la guerra de Kosovo en la ex Yugoslavia durante la década de 1990 y en las guerras de Irak y Afganistán en la década de 2000”, indica Alastair Kocho-Williams, profesor de Historia de la Universidad de Clarkson, en un artículo para The Conversation.

¿Por qué Ucrania busca la adhesión a la OTAN?

Aunque la OTAN y Ucrania tienen una relación sólida desde principios de la década de 1990, tras la caída de la Unión Soviética, la cooperación entre ambas partes se intensificó en 2014, luego de la anexión de Crimea por parte de Rusia, considerada ilegal por la mayoría de la comunidad internacional.

“Desde la invasión a gran escala de Rusia en 2022, la OTAN y sus aliados han brindado un apoyo sin precedentes”, señala la página.

El apoyo se traduce en el fortalecimiento de un Paquete de Asistencia Integral (CAP), por el cual se ha brindado asesoramiento a Ucrania para transformar su sector de seguridad y defensa.

“La pertenencia a la OTAN aumentaría significativamente el respaldo militar internacional de Ucrania, lo que permitiría la acción militar de la OTAN dentro de Ucrania y junto con sus fuerzas armadas. Esta garantía de poderío militar actuaría como un firme factor disuasorio ante la agresión rusa”, dice Kocho-Williams.

En la cumbre de Bucarest de 2008, los líderes de la OTAN acordaron que Ucrania y Georgia se convertirían algún día en miembros.

“La seguridad de Ucrania es de suma importancia para la OTAN y sus Estados miembros. La Alianza apoya plenamente el derecho inherente de Ucrania a la legítima defensa y a elegir sus propias medidas de seguridad. El futuro de Ucrania está en la OTAN”, indica la alianza militar en su sitio web.

De 2010 a 2014, Ucrania mantuvo una política de no alineación, que puso fin en respuesta a la agresión rusa. Ucrania modificó en 2019 su Constitución comprometiéndose a seguir el camino de la plena adhesión a la OTAN y a la Unión Europea.

Sin embargo, el camino para que Ucrania pueda ser un miembro con plenos derechos de la OTAN es lejano, pues ni siquiera se ha dado una fecha para iniciar el proceso de adhesión.

En julio de este año, Zelenski calificó como “absurdo” que no haya un cronograma específico y lamentó que no se haya contado con la voz de su gobierno en las negociaciones hasta la fecha.

“Parece que no hay disposición de invitar a Ucrania a la OTAN ni de que sea miembro de la alianza. Para Rusia, esto es un incentivo para continuar con su terror”, sentenció.

¿Por qué Rusia no quiere la adhesión de Ucrania?

Rusia dijo el jueves que la adhesión de Ucrania a la alianza militar de la OTAN liderada por Estados Unidos sería inaceptable para Moscú.

"Para nosotros, la amenaza sigue siendo la expansión de la OTAN", dijo a la prensa en Moscú la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Zajárova. "El deseo de la OTAN de atraer a Ucrania a su órbita sigue siendo una amenaza para nosotros".

"La pertenencia de este país a una alianza militar agresiva que ha declarado a Rusia como su objetivo, calificándola de amenaza a la seguridad en todos los ámbitos operativos, es inaceptable para nosotros."

Una de las condiciones centrales del presidente Vladimir Putin para poner fin a la guerra en Ucrania es la exigencia de que los líderes occidentales se comprometan a que Ucrania no se convierta en miembro de la OTAN, según ha informado Reuters.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dicho que el anterior apoyo estadounidense a la candidatura de Ucrania a la OTAN fue una de las causas de la guerra y que Ucrania no conseguirá la adhesión.

Con información de AFP

