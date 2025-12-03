Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Internacional

Las temperaturas bajas romperán récords del siglo XIX en estos lugares

Una masa de aire frío proveniente de Nunavut, Canada alcanzará el medio oeste y el noroeste estadounidense a finales de esta semana.
mié 03 diciembre 2025 01:01 PM
Peatones caminan bajo paraguas bajo la lluvia en Midtown Manhattan, Nueva York, el 2 de diciembre de 2025
La mañana del viernes será la más fría desde principios de marzo en la ciudad de Nueva York, con una temperatura mínima cercana a -7 grados. (FOTO: CHARLY TRIBALLEAU/AFP)

Se prevé que los récords de temperatura del siglo XIX se rompan el jueves y el viernes a medida que una masa de aire de Nunavut, Canadá, llega al Medio Oeste y al Noreste.

El Centro de Predicción Climática del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos pronostica temperaturas por debajo de lo normal en estados desde Montana hasta Maine, e incluso estados tan al sur como Missouri sentirán el frío.

Publicidad

Se prevé que alrededor de 80 millones de personas en partes de 35 estados experimenten temperaturas de un solo dígito o por debajo de cero hasta el lunes, con registros de bajas temperaturas posibles en 14 estados.

La semana siguiente, el número de personas bajo temperaturas bajas extremas ascenderá a 200 millones.

Las temperaturas máximas de este miércoles estarán entre 15 y 25 grados por debajo de lo normal y apenas lograrán alcanzar unos 12 grados Celsius en partes de las Dakotas. Decenas de ciudades en el Alto Medio Oeste podrían establecer nuevos récords diarios de frío en las temperaturas máximas, indica un reporte de la cadena CNN.

Des Moines y Cedar Rapids, en Iowa, están preparadas para romper el récord diario de temperatura mínima el jueves, descendiendo a -24 grados y -22 grados Celsius, respectivamente.

Este el viernes por la mañana. Chicago podría descender por debajo de su récord diario de temperatura mínima de -16 grados, mientras que Indianápolis podría acercarse a su récord de -13 grados Celsius, establecido por última vez en 1886.

Las temperaturas mínimas estarán en Pensylvania entre -12 a -7 grados, lo que rompería récords diarios en varias ciudades.

La mañana del viernes será la más fría desde principios de marzo en la ciudad de Nueva York, con una temperatura mínima cercana a -7 grados. También podrían caer los récords de los aeropuertos JFK y LaGuardia. Las sensaciones térmicas serán intensas.

Publicidad

¿Por qué las temperaturas son tan bajas?

El patrón frígido sigue a un repentino evento de calentamiento estratosférico que perturbó el vórtice polar millas por encima del Polo Norte, un fenómeno inusual para finales de otoño.

Esta interrupción ahora está afectando los patrones climáticos, con temperaturas superiores a la media desarrollándose en el norte de Canadá y Groenlandia a medida que el aire helado se desplaza más al sur.

Hay algunas señales de que el clima frío se calmará en el Medio Oeste y el Este durante la segunda mitad de diciembre a medida que el aire helado se recarga sobre Alaska.

El vórtice polar es una corriente circular de fuertes vientos sobre el Ártico que puede retener el aire frío en esa región. Sin embargo, recientemente se debilitó y se deslizó hacia el sur, en dirección a las latitudes medias, derramando aire ártico frío sobre zonas densamente pobladas.

Esto puede crear condiciones más tormentosas, dijo Andrea López Lang, meteoróloga de la Universidad de Wisconsin-Madison, ya que el aire frío del norte choca con aire relativamente más cálido.

Y el vórtice polar débil también implica una corriente en chorro más ondulada. Estas son las corrientes de viento que fluyen de oeste a este a través del hemisferio norte. Una corriente en chorro ondulada puede provocar un latigazo cervical, explicó Judah Cohen, meteorólogo del MIT.

Publicidad

Tags

Estados Unidos Invierno

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad