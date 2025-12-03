Se prevé que alrededor de 80 millones de personas en partes de 35 estados experimenten temperaturas de un solo dígito o por debajo de cero hasta el lunes, con registros de bajas temperaturas posibles en 14 estados.

La semana siguiente, el número de personas bajo temperaturas bajas extremas ascenderá a 200 millones.

Las temperaturas máximas de este miércoles estarán entre 15 y 25 grados por debajo de lo normal y apenas lograrán alcanzar unos 12 grados Celsius en partes de las Dakotas. Decenas de ciudades en el Alto Medio Oeste podrían establecer nuevos récords diarios de frío en las temperaturas máximas, indica un reporte de la cadena CNN.

Des Moines y Cedar Rapids, en Iowa, están preparadas para romper el récord diario de temperatura mínima el jueves, descendiendo a -24 grados y -22 grados Celsius, respectivamente.

Este el viernes por la mañana. Chicago podría descender por debajo de su récord diario de temperatura mínima de -16 grados, mientras que Indianápolis podría acercarse a su récord de -13 grados Celsius, establecido por última vez en 1886.

Las temperaturas mínimas estarán en Pensylvania entre -12 a -7 grados, lo que rompería récords diarios en varias ciudades.

La mañana del viernes será la más fría desde principios de marzo en la ciudad de Nueva York, con una temperatura mínima cercana a -7 grados. También podrían caer los récords de los aeropuertos JFK y LaGuardia. Las sensaciones térmicas serán intensas.