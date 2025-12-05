Publicidad

"El mundo es más seguro ahora", Trump al recibir el premio por la paz durante el sorteo de la Copa del Mundo 2026

El presidente de Estados Unidos recibió por parte del presidente de la FIFA el primer premio de la paz que otorga el organismo internacional de futbol.
vie 05 diciembre 2025 12:03 PM
Donald Trump es galardonado por la FIFA: recibe el premio de la Paz 2026 y esto dijo en su discurso
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibe el premio de la Paz durante el sorteo del Mundial de Futbol 2026 en Washington. (Foto: AFP)

El titular de la FIFA, Gianni Infantino, entregó este viernes el Premio de la Paz al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante la celebración del sorteo del Mundial del Mundo 2026 que se lleva a cabo en Washington.

“Quiero agradecer a mi familia, a la primera dama, Melania Trump. Tenemos una increíble relación con Canadá y la presidenta de México. Les quiero agradecer a ambos, a todos. Mi país está enloquecido. ¡Gracias!”, expresó el mandatario estadounidense.

En el evento también está presente la presidenta de México, Claudia Sheinbaum y el primer ministro de Canadá, Mark Carney.

"Es uno de los grandes honores de mi vida", declaró el presidente estadounidense, Donald Trump, tras recibir el galardón de manos Gianni Infantino.

"El mundo es más seguro ahora", aseguró Trump, que recibió un voluminoso trofeo dorado y una medalla conmemorativa en el Kennedy Center de Washington.

El galardón fue otorgado durante la gala del sorteo del Mundial 2026, que se celebrará el año que viene en Estados Unidos, México y Canadá.

El presidente de la FIFa destacó la "acción extraordinaria" por parte del mandatario republicano para tratar de lograr la paz en lugares como Gaza, el sudeste asiático, África y Ucrania.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la primera dama, Melania Trump, asisten al sorteo oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas el 5 de diciembre de 2025 en Washington. (FOTO: AFP)

¿Qué es el Premio de la Paz que otorga la FIFA?

El Premio FIFA de la Paz es un reconocimiento anunciado por la FIFA en noviembre. La organización señala que su propósito es distinguir a "Alguien que haya realizado acciones extraordinarias en favor de la paz y que haya unido a personas en todo el mundo”, algo que le atrajo críticas por parte de diversas organizaciones mundiales.

El polémico mandatario estadounidense recibió la medalla del premio de la paz durante el sorteo del Mundial 2026. (Foto: AFP )

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lleva un sobre que dice "¡Trump tenía razón sobre todo!" y sostiene el Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA, mientras hace un anuncio sobre la Copa Mundial de la FIFA 2026, en la Oficina Oval de la Casa Blanca en Washington, D.C., EE. UU., 22 de agosto de 2025.
Trump, el jugador protagonista que puede arruinar el Mundial 2026

