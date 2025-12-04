La cuenta atrás para la Copa del Mundo de 2026, la mayor de la historia del fútbol, arranca este viernes en la ceremonia del sorteo en Washington, con Donald Trump listo para acaparar una enorme cuota de protagonismo.
El viernes, a partir de las 12:00 locales (11:00 horas, Tiempo del Centro de México), el Mundial tomará forma en un espectáculo repleto de actuaciones e invitados especiales diseñado a la medida de Trump.
Publicidad
El republicano ejercerá de doble anfitrión después de que se aceptara su recomendación del Kennedy Center, una institución que él preside, como sede de un sorteo que parecía regresar a Las Vegas como en el Mundial de 1994.
La ceremonia contará con la presencia de grandes estrellas. Actuarán Andrea Bocelli, Robbie Williams y Village People, autores del himno "Y.M.C.A." que Trump hizo propio en su campaña electoral.
El exfutbolista inglés Rio Ferdinand conducirá el sorteo asistido por cuatro íconos del deporte norteamericano, ninguno de ellos mexicano: Tom Brady, Shaquille O'Neal, Wayne Gretzky y Aaron Judge.
Infantino y el premio de la Paz FIFA
Bordeando los límites de la neutralidad política, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ha cultivado una estrecha relación con el mandatario de Estados Unidos, el país que ostenta 11 de las 16 sedes del Mundial, por tres de México y dos de Canadá.
Con numerosos gestos y halagos, Infantino ha conseguido un acceso privilegiado a la Casa Blanca y a otros escenarios del poder político pero el carácter disruptor de Trump sigue sobrevolando la gran cita del fútbol.
Se espera que, como parte de la ceremonia del viernes, Infantino le entregue al presidente estadounidense el Premio de la Paz FIFA.
El organismo rector del fútbol mundial anunció el 5 de noviembre que este año se presentará el Premio FIFA de la Paz, un nuevo galardón anual que se otorga a alguien que, según la FIFA, ha realizado “acciones excepcionales y extraordinarias por la paz y, al hacerlo, ha unido a personas de todo el mundo”.
Publicidad
“El fútbol es un símbolo de paz, y en nombre de toda la comunidad futbolística mundial, el Premio FIFA de la Paz: el Fútbol Une el Mundo reconocerá los enormes esfuerzos de aquellas personas que unen a los pueblos y proporcionan esperanza a las próximas generaciones”, dijo Infantino, de acuerdo con un comunicado.
La FIFA no ha comunicado oficialmente quien recibirá el galardón, pero los rumores apuntan a que el mandatario estadunidense lo recibió.
Infantino apoyó abiertamente la candidatura de Donald Trump al Nobel de la Paz. Un día antes del anuncio de Oslo, Infantino publicó en Instagram que Trump “definitivamente” lo merecía.
El premio finalmente fue otorgado a la líder opositora venezolana María Corina Machado. Al presidente estadounidense no le cayó bien el nombramiento.
"Piensen en las guerras que terminé. Debería obtener el Nobel cada año. Pero no quiero ser ambicioso. De hecho, la mujer que ganó el Nobel de la Paz dijo ‘tienes que estar bromeando, Trump merecía el premio Nobel’. Fue muy lindo de su parte, lo cual es verdad, pero no me importa", dijo apenas el miércoles durante una reunión con su gabinete.
El sorteo también será el pretexto para una reunión de líderes norteamericanos. Tanto la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, como el primer ministro canadiense, Mark Carney, tienen previsto desplazarse hasta Washington el viernes.
Publicidad
Será la primera vez que Trump y Sheinbaum conversen presencialmente. El presidente canceló en junio su participación en la cumbre del G7, a la que la mandataria mexicana acudió como invitada, debido a los ataques cruzados entre Israel e Irán.
"Todo parece indicar que vamos a tener una pequeña reunión, digo pequeña porque es de poco tiempo por los tiempos del evento, con el presidente Trump y otra con el primer ministro (Mark) Carney", anunció en su conferencia matutina.
Sin embargo, no hay confirmación de reunión por parte de los otros líderes.
De anfitrión a aguafiestas
Las políticas del presidente estadounidense, sin embargo, pueden convertir la fiesta en una calamidad para directivos, jugadores y aficionados, al presionar a sus vecinos canadienses y mexicanos, amenazar con reubicar partidos e imponer restricciones a los visados.
Teherán anunció que boicoteará el sorteo del Mundial, luego de que Estados Unidos se negara a expedir visados a varios miembros de su delegación.
El presidente estadounidense asegura que, en determinadas circunstancias, el trámite podría agilizarse, sin embargo obtener visados puede tardar semanas o incluso meses.
El líder republicano dice que está implementando un "pase FIFA" que permitirá a cualquier persona con entrada para un partido del Mundial obtener una cita más rápidamente. En todo caso, "tu entrada no es un visado", advirtió el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.
El mandatario ha amenazado con retirar partidos a ciudades gobernadas por la oposición si considera que no son “seguras”. Cualquier decisión de este tipo sería una pesadilla organizativa para la FIFA.
Los Ángeles, por ejemplo, prevé albergar ocho partidos; San Francisco, seis; y Seattle también seis. Sin pruebas, Trump acusa a estas ciudades estadounidenses de permitir que la inmigración ilegal, la inseguridad y la delincuencia se descontrolen.
A esta incertidumbre se suman las tensiones por el despliegue de tropas de la Guardia Nacional en ciudades demócratas como Los Ángeles, aparentemente para restablecer la seguridad.
Las agresivas redadas de los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), que persiguen a inmigrantes indocumentados por todo el país, están exacerbando las tensiones, mientras que un clima de miedo se ha instalado en un segmento de la comunidad latina.