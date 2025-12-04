El republicano ejercerá de doble anfitrión después de que se aceptara su recomendación del Kennedy Center, una institución que él preside, como sede de un sorteo que parecía regresar a Las Vegas como en el Mundial de 1994.

La ceremonia contará con la presencia de grandes estrellas. Actuarán Andrea Bocelli, Robbie Williams y Village People, autores del himno "Y.M.C.A." que Trump hizo propio en su campaña electoral.

El exfutbolista inglés Rio Ferdinand conducirá el sorteo asistido por cuatro íconos del deporte norteamericano, ninguno de ellos mexicano: Tom Brady, Shaquille O'Neal, Wayne Gretzky y Aaron Judge.

Infantino y el premio de la Paz FIFA

Bordeando los límites de la neutralidad política, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ha cultivado una estrecha relación con el mandatario de Estados Unidos, el país que ostenta 11 de las 16 sedes del Mundial, por tres de México y dos de Canadá.

Con numerosos gestos y halagos, Infantino ha conseguido un acceso privilegiado a la Casa Blanca y a otros escenarios del poder político pero el carácter disruptor de Trump sigue sobrevolando la gran cita del fútbol.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ha obtenido un acceso privilegiado a la Casa Blanca. (FOTO: Evelyn Hockstein/REUTERS)

Se espera que, como parte de la ceremonia del viernes, Infantino le entregue al presidente estadounidense el Premio de la Paz FIFA.

El organismo rector del fútbol mundial anunció el 5 de noviembre que este año se presentará el Premio FIFA de la Paz, un nuevo galardón anual que se otorga a alguien que, según la FIFA, ha realizado “acciones excepcionales y extraordinarias por la paz y, al hacerlo, ha unido a personas de todo el mundo”.