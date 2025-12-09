Trump acusó a México de violar un tratado de 1944 según el cual Estados Unidos comparte agua del río Colorado a cambio de agua del río Bravo, que atraviesa la frontera común, de 3,150 kilómetros.

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, dijo este martes que confía en llegar a un acuerdo con Estados Unidos sobre este asunto.

Esto es lo que dice el Tratado en disputa.

¿Qué es el Tratado de Agua de 1944?

El Tratado de 1944 para la utilización de las aguas de los ríos Colorado y Tijuana y el Río Bravo entre Estados Unidos y México fue firmado entre ambas parte el Washington DC en febrero de 1944, pero fue efectivo hasta noviembre de 1945, después de las ratificaciones estadounidense y mexicana.

El Tratado regula el uso de las aguas de estas fuentes desde Fort Quitman, Texas hasta el Golfo de México.

La Comisión Internacional de Límites y Aguas entre México y Estados Unidos (CILA) indica que en 1948, posterior a que México cediera parte de su territorio a Estados Unidos, ambas partes establecieron acuerdo sobre cómo ejercer los derechos y obligaciones de estos recursos hídricos y de la frontera.