Mujer arriesga su vida para salvar a sus perros durante un incendio en Filipinas

Mujer rescata a sus perros durante incendio

De acuerdo con medios locales, la primera alerta de incendio ocurrió a las 07:10 horas del miércoles 10 de diciembre, seguida de otra llamada a las 07:14 horas. El fuego empezó en la zona de almacén del edificio, localizado en la ciudad de Mandaue, el cual se extendió en poco tiempo.

“Cuando se dirigieron hacia el almacén, el incendio ya era grande. Ahí empezó”, dijo Mark Anthony Yagonia, investigador de incendios de la estación de bomberos de la ciudad. El equipo solicitó ayuda adicional para controlar las llamas.

Durante este momento, Eimeilee Maningo, quien se encontraba en el tercer piso, resultó herida. Antes de bajar, fue a buscar a sus dos perros y los lanzó para que fueran atrapados y puestos a salvo. Posteriormente, regresó por el balcón y pudo descender con apoyo de una escalera del equipo de bomberos.

🚨👉 Una mujer logró poner a salvo a sus mascotas durante un incendio en un edificio residencial en Guizo, Mandaue City, Filipinas. Según autoridades locales, se negó a evacuar sin sus perritos y los lanzó desde un balcón para que bomberos y vecinos pudieran rescatarlos. Tanto… pic.twitter.com/HP8jXCrBpA — Expansión (@ExpansionMx) December 11, 2025

En una entrevista posterior, la superviviente reclamó al propietario por el incendio. De acuerdo con Yagonia, el siniestro fue extinguido oficialmente a las 8:22 horas, y los primeros hallazgos apuntan que la causa fue un conflicto eléctrico que los investigadores rastrearon hasta la planta baja.

A pesar de la intensidad de las llamas, el incendio no se propagó más, debido a una rápida respuesta de los bomberos y equipos de apoyo.

“Estábamos realmente asustados porque hay muchas casas en esa zona, pero el fuego no se propagó”, dijo el alcalde de la ciudad de Mandaue, Thadeo Jovito “Jonkie” Ouano expresando su gratitud a la Oficina de Protección contra Incendios, la Oficina de Gestión y Reducción de Riesgos de Desastres de la ciudad de Mandaue y los cuerpos de bomberos voluntarios.

El alcalde también llamó a la población local a tener precauciones con las decoraciones y luces navideñas de los hogares y espacios públicos.

