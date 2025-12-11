El gobierno anterior había optado por usar la tipografía Calibri, considerada más accesible que Times New Roman para personas con dislexia o discapacidad visual, por sus letras de ángulos más redondeados, sin trazos decorativos en los extremos y mayor espacio entre caracteres.

Un mensaje fechado el 9 de diciembre y enviado a todos los puestos diplomáticos de Estados Unidos afirmaba que la tipografía determina la profesionalidad de un documento oficial y que Calibri es informal en comparación con los tipos de letra serif.

"Para restaurar el decoro y la profesionalidad de los productos de trabajo escritos del Departamento y abolir otro programa de DEIA derrochador, el Departamento está volviendo a Times New Roman como su tipo de letra estándar", decía el mensaje, en referencia al "Plan estratégico de diversidad, equidad, inclusión y accesibilidad" del Departamento de Estado durante el gobierno de Joe Biden.

"Esta norma de formato está en consonancia con la directiva del presidente 'Una sola voz para las relaciones exteriores de Estados Unidos', que subraya la responsabilidad del departamento de presentar una voz unificada y profesional en todas las comunicaciones", añadía.

Trump, republicano, actuó rápidamente después de asumir el cargo en enero para erradicar los programas federales de diversidad, equidad e inclusión y desalentarlos en el sector privado y la educación, incluso ordenando el despido de funcionarios de diversidad en agencias federales y retirando la financiación de subvenciones para una amplia gama de programas.

Las políticas se generalizaron después de las protestas a nivel nacional en 2020 contra los asesinatos policiales de personas negras desarmadas, lo que provocó una reacción conservadora.

Trump y otros críticos de las iniciativas de diversidad dicen que son discriminatorias contra las personas blancas y los hombres y que han erosionado la toma de decisiones basada en el mérito.