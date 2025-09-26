La anulación de Roe v. Wade disparó el uso de anticonceptivos en EU, mientras se retiran guías médicas esenciales

“Las acciones tomadas incluyen comenzar el control de la natalidad, obtener un procedimiento de esterilización, cambiar a un método más efectivo o comprar píldoras anticonceptivas de emergencia para tener a mano”, indica el informe.

La encuesta muestra que mayores proporciones de mujeres asiáticas o isleñas del Pacífico, negras e hispanas informan que comenzaron a usar anticonceptivos (9 %, 10% y 7%, respectivamente) en comparación con las mujeres blancas (3%).

Retenciones del Título X

El acceso al control de la natalidad fue reconocido como un derecho por el fallo Griswold v. Connecticut de la Corte Suprema en 1968.

Sin embargo, los recortes al gasto sanitario promovidos por el presidente Donald Trump han puesto en riesgo el acceso de miles de personas a este tipo de medicamentos y métodos.

Un grupo de 15 organizaciones de salud pública demandó en agosto al gobierno de Trump, con el argumento de que el gobierno federal puso en peligro el acceso a servicios, incluido el control de la natalidad, para más de 800,000 personas debido a la retención ilegal de dólares del Título X.

El Título X es un programa implementado durante la presidencia del republicano Richard Nixon y aprobado por el Congreso en 1970, que garantiza —entre otras cosas— el acceso gratuito a la anticoncepción para las personas que lo necesiten.