Demócratas publican fotos de Trump con mujeres en el caso de Jeffrey Epstein

En una de las imágenes que se divulgaron este 12 de diciembre, se observa a Trump rodeado de seis mujeres ataviadas con collares de flores, y cuyos rostros fueron difuminados.

Otra imagen muestra una colección de condones, de 4.50 dólares cada uno, cuyo empaque luce una caricatura de Trump y la frase: "¡Soy ENORME!".

“Los demócratas (del comité) de supervisión recibieron 95 mil fotos nuevas del patrimonio de Jeffrey Epstein”, compartieron en redes sociales los representantes demócratas.

Preservativos con la imagen de Donald Trump. @OversightDems (Foto:

El viernes 5 de diciembre, el juez federal de distrito Rodney Smith informó que la Ley de Transparencia de los Archivos de Epstein, aprobada por el Congreso a pesar de la oposición inicial de Trump, exige su divulgación.

El Departamento de Justicia también solicita la publicación de las transcripciones del gran jurado del caso de Nueva York y del de Ghislaine Maxwell, quien cumple una condena de 20 años de prisión por conseguir menores para el magnate Jeffrey Epstein.

Trump, que en su día fue amigo íntimo de Epstein, luchó durante meses para impedir la publicación de estos archivos. Sin embargo, el 19 de noviembre cedió a la presión de sus compañeros republicanos del Congreso.

Una de las imágenes reveladas por los demócratas muestra al cineasta Woody Allen acompañado del magnate Jeffrey Epstein. @OversightDems (Foto:

Responden los republicanos

“Una vez más, los demócratas de supervisión buscan titulares al publicar un puñado de fotos selectivamente censuradas y seleccionadas del patrimonio de Epstein. El engaño de los demócratas contra el presidente Trump ha sido completamente desmentido”.

“Nada en los documentos que hemos recibido demuestra irregularidades. El miembro de mayor rango, Robert García, y los demócratas supervisores deberían avergonzarse de esta repugnante conducta de anteponer la política a la justicia para los sobrevivientes”, acusó el Comité de Supervisión, liderado por el Partido Republicano, en 𝕏.

🚨 BREAKING: Oversight Dems received 95,000 new photos from Jeffrey Epstein's estate. These disturbing images raise even more questions about Epstein and his relationships with some of the most powerful men in the world. Time to end this White House cover-up. Release the files! pic.twitter.com/nQNIywayb9 — Oversight Dems (@OversightDems) December 12, 2025

¿Quién fue Jeffrey Epstein?

Jeffrey Epstein fue un inversionista y millonario neoyorquino con vínculos estrechos con figuras del poder político, financiero y académico de EU. Fue arrestado en 2019 por cargos de tráfico sexual de menores y murió poco después en una prisión federal en Nueva York, lo que desató teorías de conspiración que van desde encubrimientos institucionales hasta asesinatos orquestados.

Con información de AFP