Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Internacional

La revelación de nuevos documentos de Epstein hiere la alianza de Trump

Una serie de correos electrónicos del financiero y delincuente que mencionan al mandatario desestabilizan a la Casa Blanca y fracturan la unidad republicana en torno al presidente.
lun 17 noviembre 2025 05:55 AM
. S. El presidente Donald Trump camina después de estrechar la mano de Bruce LeVell después de la firma de una orden ejecutiva sobre "Fostering the Future" en la Sala Este de la Casa Blanca, en Washington, D.C., EE. UU., 13 de noviembre de 2025.
Trump ha superado polémicas que habrían hundido a muchos políticos. Pero la saga de Epstein ha demostrado ser un lastre persistente que perturba la disciplina del mensaje del mandatario. (FOTO: Jonathan Ernst/REUTERS)

El presidente Donald Trump estaba ansioso por cantar victoria esta semana después de que el cierre récord del gobierno de Estados Unidos finalizara en sus términos. Pero casi de inmediato, la Casa Blanca se vio obligada a luchar contra un hombre del saco familiar: Jeffrey Epstein.

Una serie de correos electrónicos publicados por los demócratas en la Cámara de Representantes de Estados Unidos el miércoles reavivó las preguntas sobre la relación de Trump con el financiero caído en desgracia y cuánto sabía el presidente sobre los presuntos abusos de Epstein a mujeres menores de edad.

Publicidad

El presidente acusó este viernes a los demócratas de montar una “farsa" con el caso del delincuente sexual y exfinanciero.

Trump también exigió que el Departamento de Justicia y el FBI investiguen al gigante bancario JPMorgan Chase y al expresidente de Harvard Larry Summers, quien se desempeñó como secretario del Tesoro de Clinton.

"No sé nada sobre eso. Lo habrían anunciado hace mucho tiempo", dijo Trump este viernes en la noche a periodistas a bordo del Air Force One mientras se dirigía a Florida para pasar el fin de semana.

"Jeffrey Epstein y yo teníamos una relación muy mala durante muchos años", aseguró el presidente sobre esta duradera amistad que ha suscitado interrogantes desde su regreso a la Casa Blanca.

A pesar de este intento de menospreciar la publicación, los mensajes que acapararon titulares subrayaron una posible vulnerabilidad de Trump que podría ensombrecer al presidente y a su Partido Republicano en las elecciones legislativas de mitad de mandato del año próximo.

¿Qué sabemos sobre los documentos de Epstein?

Epstein era un magnate y delincuente sexual convicto que se suicidó en su celda en agosto de 2019.

Atrás dejó un reguero de escándalos vinculados a su red de menores de edad de las que abusaron sexualmente él y algunos de sus invitados, en muchos casos personalidades mundiales.

Publicidad

Los demócratas, en la oposición y en minoría en el Congreso, quieren ahora que se publique todo el dosier sobre este caso de repercusiones internacionales.

Las víctimas sobrevivientes de Epstein enviaron una carta el viernes a los legisladores estadounidenses instándolos a publicar esos archivos. "Aquí no hay términos medios. No hay lugar para esconderse detrás de la afiliación partidaria", se lee en el documento.

El FBI y el Departamento de Justicia anunciaron hace meses que tras una investigación interna, no podía publicarse más material sin comprometer a testigos clave durante el juicio que condenó a Epstein.

El presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Mike Johnson, dijo el domingo que creía que la votación sobre la divulgación de los archivos del Departamento de Justicia vinculados a Epstein debería ayudar a poner fin a las acusaciones de que el presidente tenía alguna conexión con el abuso y tráfico de menores por parte del difunto delincuente sexual.

"Están haciendo esto para ir a por el presidente Trump con esta teoría de que tiene algo que ver. No lo tiene", dijo Johnson en Fox News Sunday. "Epstein es todo su plan de juego, así que vamos a quitarles esa arma de las manos", dijo Johnson sobre los demócratas. "Acabemos con esto y sigamos adelante. No hay nada que ocultar”.

Publicidad

Trump considera que esta presión de los demócratas en el Congreso, con la publicación de correos electrónicos de Epstein que lo nombran a él particularmente, es una campaña política como la que lo acusó de mantener vínculos ilegales con Rusia, durante su campaña electoral de 2016, que acabó sin cargos en su contra.

Fracturas en el Partido Republicano

Trump ha superado polémicas que habrían hundido a muchos políticos. Pero la saga de Epstein ha demostrado ser un lastre persistente que perturba la disciplina del mensaje del mandatario y complica su esfuerzo por mantener a su coalición centrada en la política y no en el escándalo.

Muchos de los partidarios más leales de Trump creen que el gobierno está ocultando documentos sensibles sobre Epstein, un delincuente sexual convicto que murió por suicidio en la cárcel en 2019, que revelarían sus vínculos con poderosas figuras públicas.

Un puñado de republicanos han roto filas para unirse a los demócratas que buscan una divulgación completa de los documentos, lo que ha provocado un reproche de Trump, quien los llamó "blandos y tontos”.

"Creo que la esperanza era que se calmara y desapareciera, y ese nunca iba a ser el caso", dijo el estratega republicano Terry Sullivan, que dirigió la campaña presidencial del secretario de Estado Marco Rubio en 2016.

"Es un asunto imposible de manejar con eficacia", añadió. "Es imposible probar una negativa. Si él (Trump) no sabía nada, ¿cómo lo pruebas?”

Pia Carusone, estratega demócrata y socia de la consultora política SKDK, dijo que el espectro de Epstein podría deprimir la participación republicana en las elecciones de mitad de mandato del 2026 si siguen saliendo nuevas revelaciones.

Algunos partidarios de Trump llevan años avivando teorías conspirativas sobre los clientes de Epstein y las circunstancias de su muerte.

Aunque Trump no ha sido acusado de delitos relacionados con el acaudalado financiero, se ha enfrentado a una reacción violenta de sus partidarios por la negativa de su administración, alegando cuestiones de privacidad, a revelar todos los archivos de investigación relacionados con Epstein.

Mientras que nueve de cada 10 republicanos dicen que aprueban el desempeño de Trump en la Casa Blanca en general, solo cuatro de cada 10 dicen que aprueban su manejo de los archivos Epstein, según una encuesta de Reuters/Ipsos realizada en octubre.

Unidad rota

El presidente demostró un control casi total sobre su partido durante los 43 días de cierre del gobierno. Incluso con los correos electrónicos de Epstein de esta semana, algunas prominentes influencias conservadoras restaron importancia a los mensajes que sugerían que Epstein creía que Trump "sabía lo de las jóvenes".

Los mensajes también mostraban que Trump desaprobaba su comportamiento y obligó a Epstein a abandonar su club social Mar-a-Lago en Florida.

Trump ha negado repetidamente cualquier conocimiento de los presuntos abusos y tráfico sexual de niñas menores de edad por parte de Epstein.

En general, la unidad republicana no se ha mantenido en torno al asunto Epstein, y los demócratas aún han conseguido causar problemas a Trump.

El mismo día de la reapertura del gobierno, una petición apoyada por todos los demócratas de la Cámara de Representantes y cuatro republicanos consiguió la última firma necesaria para la votación de un proyecto de ley para obligar al Departamento de Justicia a divulgar todos los archivos relacionados con Epstein.

Los asesores de alto nivel de Trump no lograron convencer a la representante Lauren Boebert de que retirara su nombre de la petición sobre Epstein, llegando incluso a reunirse con ella en la Sala de Situaciones, un espacio de la Casa Blanca que suele utilizarse para asuntos urgentes de seguridad nacional.

La representante republicana Nancy Mace, otra leal a Trump, tampoco cedió en su apoyo a la petición. Una fuente familiarizada con la situación que habló bajo condición de anonimato dijo que cuando Mace y Trump no pudieron conectar por teléfono, ella escribió un mensaje al presidente en el que hacía referencia a su experiencia como superviviente de una agresión sexual.

Tras días declinando las preguntas de los periodistas, Trump rompió su silencio el viernes por la noche, lamentando cómo el asunto Epstein le había distraído de sus logros.

"Cuando se habla del asunto de Epstein, lo que ocurre es que no se habla de lo bien que lo hemos hecho", dijo Trump a los periodistas a bordo del Air Force One. "Quieren hacer perder el tiempo a la gente, y eso les gusta a algunos de los republicanos más tontos".

Tags

Jeffrey Epstein Donald Trump Partido Republicano

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad