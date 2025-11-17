La revelación de nuevos documentos de Epstein hiere la alianza de Trump

El presidente acusó este viernes a los demócratas de montar una “farsa" con el caso del delincuente sexual y exfinanciero.

Trump también exigió que el Departamento de Justicia y el FBI investiguen al gigante bancario JPMorgan Chase y al expresidente de Harvard Larry Summers, quien se desempeñó como secretario del Tesoro de Clinton.

"No sé nada sobre eso. Lo habrían anunciado hace mucho tiempo", dijo Trump este viernes en la noche a periodistas a bordo del Air Force One mientras se dirigía a Florida para pasar el fin de semana.

"Jeffrey Epstein y yo teníamos una relación muy mala durante muchos años", aseguró el presidente sobre esta duradera amistad que ha suscitado interrogantes desde su regreso a la Casa Blanca.

A pesar de este intento de menospreciar la publicación, los mensajes que acapararon titulares subrayaron una posible vulnerabilidad de Trump que podría ensombrecer al presidente y a su Partido Republicano en las elecciones legislativas de mitad de mandato del año próximo.

¿Qué sabemos sobre los documentos de Epstein?

Epstein era un magnate y delincuente sexual convicto que se suicidó en su celda en agosto de 2019.

Atrás dejó un reguero de escándalos vinculados a su red de menores de edad de las que abusaron sexualmente él y algunos de sus invitados, en muchos casos personalidades mundiales.