José Antonio Kast gana las elecciones en Chile

Había unos 15.6 millones de votantes convocados a las urnas, que cerraron a las 18:00 hora local (15:00 horas, tiempo del centro de México).

"Más de 20 puntos porcentuales de diferencia entre Kast y Jara. Difícil que una diferencia tan importante, con Kast siendo el segundo presidente mas votado en democracia, no tenga impacto relevante sobre activos financieros locales (como el peso, las tasas, y la bolsa)", dijo en X Jorge Selaive, economista jefe de Scotiabank Chile.

Jeannette Jara, reconoció su derrota ante Kast. En un mensaje en su cuenta de X, la militante comunista ha dicho que se ha comunicado con el ganador para felicitarlo por su triunfo.

“La democracia habló fuerte y claro. Me acabo de comunicar con el presidente electo José Antonio Kast para desearle éxito por el bien de Chile”, escribió Jara, quien también envió un agradecimiento a sus adherentes.

“A quienes nos apoyaron y fueron convocados por nuestra candidatura, tengan claro que seguiremos trabajando por avanzar en una mejor vida en nuestra patria. Juntos y de pie, como siempre lo hemos hecho”, ha señalado.

Kast, un abogado de 59 años, devoto católico y padre de nueve hijos, promete deportar a casi 340,000 migrantes sin papeles, la mayoría venezolanos, y atacar de frente la criminalidad.

Jara, quien fue ministra del Trabajo del presidente Gabriel Boric, ha relevado sus logros en materias sociales, como la disminución de la jornada laboral a 40 horas y una reforma al sistema de pensiones.

A medida que las campañas llegaron a su fin ambos candidatos intercambiaron críticas, pero también se centraron en el tema principal que definió la contienda: la criminalidad.

Tras votar en la comuna de Paine, a 40 km de Santiago, Kast fue ovacionado por una multitud a los gritos de "¡Presidente!".

Prometió un gobierno de unidad si gana el balotaje. "Quien gane (...) va a tener que ser presidenta o presidente de todos los chilenos", dijo a periodistas luego de sufragar.

"Voy a votar por Kast porque me da más confianza. El comunismo en ninguna parte del mundo ha sido positivo", dijo a la AFP José González, un transportista de 74 años, en una fila de votación en el centro de Santiago.

Kast cree que Chile "se cae a pedazos". Este es su tercer intento de llegar a la presidencia, ahora como candidato del Partido Republicano que fundó hace cinco años, porque la derecha tradicional le parecía muy blanda.

En sus actos públicos, detrás de un vidrio blindado en uno de los países más seguros de la región, este exdiputado presenta a Chile casi como un Estado fallido dominado por el narco, que se aleja del "milagro económico" que lo tornó una de las naciones más exitosas de Latinoamérica.

"Lo importante, más que los beneficios sociales, es el trabajo, la seguridad. Que la gente pueda salir de su casa sin tener miedo y regresar en la noche y no pensar que en las esquinas le va a pasar algo", declaró a la AFP Úrsula Villalobos, una ama de casa de 44 años que apoyó a Kast.