Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Internacional

José Antonio Kast gana las elecciones en Chile

El candidato de extrema derecha supera a la comunista Jeannette Jara por casi 20 puntos.
dom 14 diciembre 2025 04:34 PM
José Antonio Kast, candidato presidencial del Partido Republicano de extrema derecha de Chile, vota durante una elección presidencial, en Santiago, Chile, el 14 de diciembre de 2025.
José Antonio Kast promete ejercer mano dura contra el crimen y contra la inmigración. (FOTO: Rodrigo Garrido/REUTERS)

El candidato de extrema derecha José Antonio Kast se imponía el domingo con claridad en las elecciones presidenciales de Chile a Jeannette Jara, candidata de la coalición oficialista de centroizquierda y militante del Partido Comunista.

Con el 57.44% de los votos escrutados, Kast se imponía con un 59.16% de las preferencias, contra un 40.84% de Jara.

Publicidad

Había unos 15.6 millones de votantes convocados a las urnas, que cerraron a las 18:00 hora local (15:00 horas, tiempo del centro de México).

"Más de 20 puntos porcentuales de diferencia entre Kast y Jara. Difícil que una diferencia tan importante, con Kast siendo el segundo presidente mas votado en democracia, no tenga impacto relevante sobre activos financieros locales (como el peso, las tasas, y la bolsa)", dijo en X Jorge Selaive, economista jefe de Scotiabank Chile.

Jeannette Jara, reconoció su derrota ante Kast. En un mensaje en su cuenta de X, la militante comunista ha dicho que se ha comunicado con el ganador para felicitarlo por su triunfo.

“La democracia habló fuerte y claro. Me acabo de comunicar con el presidente electo José Antonio Kast para desearle éxito por el bien de Chile”, escribió Jara, quien también envió un agradecimiento a sus adherentes.

“A quienes nos apoyaron y fueron convocados por nuestra candidatura, tengan claro que seguiremos trabajando por avanzar en una mejor vida en nuestra patria. Juntos y de pie, como siempre lo hemos hecho”, ha señalado.

Kast, un abogado de 59 años, devoto católico y padre de nueve hijos, promete deportar a casi 340,000 migrantes sin papeles, la mayoría venezolanos, y atacar de frente la criminalidad.

Jara, quien fue ministra del Trabajo del presidente Gabriel Boric, ha relevado sus logros en materias sociales, como la disminución de la jornada laboral a 40 horas y una reforma al sistema de pensiones.

A medida que las campañas llegaron a su fin ambos candidatos intercambiaron críticas, pero también se centraron en el tema principal que definió la contienda: la criminalidad.

Tras votar en la comuna de Paine, a 40 km de Santiago, Kast fue ovacionado por una multitud a los gritos de "¡Presidente!".

Prometió un gobierno de unidad si gana el balotaje. "Quien gane (...) va a tener que ser presidenta o presidente de todos los chilenos", dijo a periodistas luego de sufragar.

"Voy a votar por Kast porque me da más confianza. El comunismo en ninguna parte del mundo ha sido positivo", dijo a la AFP José González, un transportista de 74 años, en una fila de votación en el centro de Santiago.

Kast cree que Chile "se cae a pedazos". Este es su tercer intento de llegar a la presidencia, ahora como candidato del Partido Republicano que fundó hace cinco años, porque la derecha tradicional le parecía muy blanda.

En sus actos públicos, detrás de un vidrio blindado en uno de los países más seguros de la región, este exdiputado presenta a Chile casi como un Estado fallido dominado por el narco, que se aleja del "milagro económico" que lo tornó una de las naciones más exitosas de Latinoamérica.

"Lo importante, más que los beneficios sociales, es el trabajo, la seguridad. Que la gente pueda salir de su casa sin tener miedo y regresar en la noche y no pensar que en las esquinas le va a pasar algo", declaró a la AFP Úrsula Villalobos, una ama de casa de 44 años que apoyó a Kast.

Publicidad

Chilenos reclaman un cambio

Un 63% de los chilenos afirman que el crimen y la violencia son su mayor preocupación, seguidos por el bajo crecimiento económico, según un sondeo Ipsos de octubre.

Sin embargo, la percepción del miedo en Chile es mucho mayor de lo que indican las cifras reales de criminalidad.

Los homicidios se duplicaron en la última década, aunque están en baja hace dos años. No obstante, hay un alza de delitos como el secuestro y la extorsión, tras la irrupción de bandas venezolanas, colombianas y peruanas, como el Tren de Aragua.

El gobierno izquierdista de Gabriel Boric, un exlíder estudiantil que llegó al poder tras las masivas protestas de 2019, fracasó en reformar la Constitución de Pinochet y eso "le quitó todo el piso político", estimó Robert Funk, profesor de ciencia política de la Universidad de Chile.

Boric, quien por ley no podía repostularse, se apresuró a adaptarse, aumentando los recursos para las fuerzas policiales, creando grupos de trabajo dedicados a combatir el crimen organizado y desplegando militares en la frontera.

Pero no fue suficiente para muchos votantes. Boric lidia con bajos índices de aprobación, mientras que las propuestas de línea dura de Kast contra la delincuencia y los migrantes han atraído apoyo.

Es probable que una victoria de Kast sea celebrada por los inversionistas, que esperan que un gobierno favorable al mercado impulse reformas económicas, como desregulación y cambios a los mercados de capital del país rico en cobre.

El peso chileno se fortaleció y el índice bursátil referencial subió tras los resultados de la primera vuelta del mes pasado. Aunque no obtuvo una mayoría clara en el Congreso, se espera que Kast logre aprobar algunos ajustes económicos si gana el balotaje.

Estas son las primeras presidenciales con voto obligatorio y todos los mayores de 18 años habilitados para sufragar.

Publicidad

Tags

Chile Elecciones presidenciales

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad