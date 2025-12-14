¿Quién es José Antonio Kast, el próximo presidente de Chile?

Kast será el gobernante más a la derecha que el país sudamer ha tenido desde el fin de la dictadura de Augusto Pinochet, hace 35 años.

Esto es lo que sabemos sobre Kast, quien asumirá en marzo de 2026 a presidencia de la quinta economía más grande de Latinoamérica.

¿Quién es José Antonio Kast?

Está casado con María Pía Adriasola. En 2017, su esposa relató en una entrevista que Kast le prohibió usar pastillas anticonceptivas.

Kast es el menor de 10 hijos de un matrimonio de alemanes que emigró a Chile y levantó un próspero negocio de embutidos que heredó.

Investigaciones periodísticas revelaron en 2021 que su padre fue miembro del partido nazi de Adolf Hitler.

En 2019, fundó una fuerza de extrema derecha a su imagen y semejanza, el Partido Republicano, que conduce con una mezcla de "simpatía personal" y un "fuerte control" sobre sus dirigentes, explica a la AFP Javiera González, coautora del libro Kast, el mesías de la derecha chilena.

Siempre viste de impecable traje, camisa blanca y corbata. Esta es su tercera campaña. En 2021, perdió en la segunda vuelta de las presidenciales ante el izquierdista Gabriel Boric.

Lleva 30 años en política sin la estridencia de líderes de derecha como el brasileño Jair Bolsonaro o el argentino Javier Milei, con quienes se le compara.

"Es mucho más conservador como personaje y no tiene una personalidad muy carismática", dice a la AFP Robert Funk, profesor de ciencia política de la Universidad de Chile.

Sus logros como diputado se limitan a la aprobación de leyes que permitieron colocar estatuas, vender lentes para la presbicia sin receta médica, otorgarle a una monja un pasaporte chileno y regular loterías.

Fue electo en medio de una ola conservadora que barre a Latinoamérica y tras el segundo triunfo de Donald Trump en Estados Unidos.