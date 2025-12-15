Qué otros países además de México exigen el registro de líneas telefónicas

El objetivo, de acuerdo con el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, es combatir la extorsión vía telefónica.

El gobierno mexicano señala que son varios países en el mundo que ya implementan el registro telefónico. Estas son las medidas en varios de estos países latinoamericanos.

Argentina

En marzo de 2023, el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) aprobó el Reglamento para la Nominatividad y Validación de Identidad de los Usuarios Titulares de los Servicios de Comunicaciones Móviles, el cual establece la implementación de un sistema que permita validar la identidad de los usuarios de dichos servicios, incorporando tanto mecanismos de validación de múltiples pasos, como la autenticación de datos biométricos.

Brasil

Desde noviembre de 2021, los proveedores de telefonía móvil adoptaron un procedimiento para la activación de líneas móviles prepago.

Para activar su línea, los usuarios deben proporcionar sus datos personales, enviar una foto y su documento de identidad, incluyendo su número de Registro de Personas Físicas del Contribuyente, fecha de nacimiento y código postal, a efecto de que el proveedor de servicios verifique esta información antes de continuar con el proceso de activación, de acuerdo con la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (ANATEL), órgano regulador de ese país.