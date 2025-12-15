Publicidad

Internacional

Qué otros países además de México exigen el registro de líneas telefónicas

México comenzará a exigir la vinculación de números telefónicos con la identidad de sus usuarios a partir del 9 de enero de este año, una experiencia que se ha implementado en otros países.
lun 15 diciembre 2025 05:55 AM
De acuerdo con la nueva ley de telecomunicaciones, todas las SIM físicas y las e-SIM virtuales comercializadas en México y en el extranjero, que se usen en el mercado nacional, deberán registrarse obligatoriamente. (FOTO: Timbicus/Getty Images)

El registro de líneas móviles en México será obligatorio a partir del 9 de enero del próximo año, por lo que cada número telefónico quedará vinculado a la identidad de sus usuarios.

De acuerdo con la nueva ley de telecomunicaciones, todas las SIM físicas y las e-SIM comercializadas en México y en el extranjero, que se usen en el mercado nacional, deberán registrarse obligatoriamente ante las empresas de telefonía móvil, de lo contrario solo podrán realizar llamadas de emergencia, atención ciudadana y acceso al portal del operador.

El objetivo, de acuerdo con el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, es combatir la extorsión vía telefónica.

El gobierno mexicano señala que son varios países en el mundo que ya implementan el registro telefónico. Estas son las medidas en varios de estos países latinoamericanos.

Argentina

En marzo de 2023, el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) aprobó el Reglamento para la Nominatividad y Validación de Identidad de los Usuarios Titulares de los Servicios de Comunicaciones Móviles, el cual establece la implementación de un sistema que permita validar la identidad de los usuarios de dichos servicios, incorporando tanto mecanismos de validación de múltiples pasos, como la autenticación de datos biométricos.

Brasil

Desde noviembre de 2021, los proveedores de telefonía móvil adoptaron un procedimiento para la activación de líneas móviles prepago.

Para activar su línea, los usuarios deben proporcionar sus datos personales, enviar una foto y su documento de identidad, incluyendo su número de Registro de Personas Físicas del Contribuyente, fecha de nacimiento y código postal, a efecto de que el proveedor de servicios verifique esta información antes de continuar con el proceso de activación, de acuerdo con la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (ANATEL), órgano regulador de ese país.

Chile

La Subsecretaría de Telecomunicaciones de Chile (SUBTEL), en junio de 2021, emitió la Resolución 1129 Exenta que establece Requisitos Mínimos de Verificación y Procedimientos de Seguridad Aplicables con Motivo de la Entrega, Reposición o Activación de Tarjetas SIM por las Concesionarias Móviles a los Usuarios Titulares de la Numeración Respectiva.

Bajo esta regulación, los operadores móviles tienen la obligación de mantener un registro actualizado y completo de sus suscriptores. El registro debe incluir datos esenciales de identificación, tales como nombre, dirección, número de documento o pasaporte, y datos técnicos del dispositivo y la conexión (IMEI, MSISDN e IMSI).

Colombia

Colombia estableció en 2016 obligaciones de los operadores móviles en la modalidad prepago respecto a la recolección y verificación de datos de identificación de los usuarios tales como tipo y número de documento de identificación, fecha de expedición del documento, así como verificar en tiempo real la coincidencia del tipo, número y fecha de expedición del documento de identificación.

En el caso de extranjeros que presenten pasaporte, el operador debe registrar la información y tiene la opción de realizar la validación posterior de dichos datos.

Costa Rica

El Reglamento sobre el Régimen de Protección al Usuario Final emitido por la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL), en su artículo 72, establece una plataforma para el registro y actualización de la información de los usuarios finales de servicios móviles en modalidad prepago, permitiendo verificar su identidad antes de realizar cualquier comunicación.

Para poder usar el servicio, los usuarios deben registrar obligatoriamente su nombre completo, cédula de identidad (o pasaporte para extranjeros), lugar de residencia y correo electrónico, además del número de teléfono asignado; en el caso de personas jurídicas, se requiere la cédula jurídica, la razón social y los datos del representante.

Los operadores y proveedores están obligados a garantizar que los servicios prepago solo funcionen si el usuario ha completado correctamente este registro, debiendo además el usuario notificar cualquier modificación en sus datos.

Ecuador

Mediante resolución No. 191-07-CONATEL- 2009 de 25 de mayo de 2009, en donde establece que todo cliente o abonado de SMA, ya sea en modalidad prepago o pospago, está obligado a registrar sus datos para ser empadronado, bajo pena de suspensión del servicio, siendo el usuario el único responsable por la veracidad de la información provista.

El concesionario del SMA tiene la obligación de facilitar el proceso de empadronamiento, garantizar la integridad de los datos y verificarlos con la base de datos de cedulación del Registro Civil.

De acuerdo con la ley, los operadores sólo pueden usar esta información de manera responsable para los fines de la norma y únicamente pueden suministrarla a una autoridad competente que la solicite formalmente.

Además, los concesionarios tienen prohibido registrar o activar terminales reportados como robados, perdidos o hurtados tanto en Ecuador como en otros países (basados en acuerdos internacionales).

Perú

El Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones, establece en el Reglamento de Condiciones de Uso de Servicios de Telecomunicaciones, la obligación de las empresas operadoras a verificar biométricamente la identidad de los usuarios de servicios móviles prepago, mediante la huella dactilar conectada a la base de datos del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), medida de aplicación obligatoria en todos los puntos de venta a partir del 1 de enero de 2017. Asimismo, se establecen límites a la compra masiva de líneas (más de 10) por personas físicas, requiriendo validación biométrica y declaración jurada.

