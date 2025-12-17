H3N2, la “supergripa” que ya llegó a México: ¿Qué tanto te cuida la vacuna, según la OMS?

El virus A (H3N2) es uno de los subtipos de influenza más importantes. Originado en Hong Kong en 1968, ha tenido una extensa evolución genética y antígena, por lo que ha predominado en varias epidemias estacionales.

De acuerdo con los Institutos Nacionales de la Salud (NIH, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, posee un genoma de ARN segmentado de sentido negativo que permite la variación genética.

Un investigador sostiene una placa multipocillo que contiene muestras utilizadas para las pruebas del virus de la influenza en el Instituto Pasteur, en Paris, Francia. (Gonzalo Fuentes/REUTERS)

Desde agosto de 2025, la OMS ha detectado un rápido crecimiento de los virus del subclado A(H3N2) J.2.4.1 alias K. Datos recientes de la organización apuntan que se ha expandido en más de 34 países durante los últimos seis meses.

¿Cuáles son los síntomas del virus de la influenza A(H3N2)?

De acuerdo con la OMS, la influenza por este virus puede causar desde síntomas leves hasta graves, y en ocasiones requerir hospitalizaciones.

Entre los signos más comunes son:

Fiebre alta (generalmente superior a 38° C)

Tos seca persistente que dura hasta dos semanas

Dolor de garganta con molestias asociadas

Dolores corporales y musculares

Fatiga severa y debilidad

Dolor de cabeza

Congestión nasal

Escalofríos y sudoración

Según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés) de Estados Unidos, las personas con influenza son más contagiosas durante los primeros tres días de la enfermedad.

Los adultos pueden contagiar desde un día antes de percibir síntomas, y propagar el virus hasta cinco o siete días después de la enfermedad. Para personas con el sistema inmunitario debilitado o niños, el periodo de contagio puede ser más amplio.

Las poblaciones vulnerables, como niños, adultos mayores, mujeres embarazadas o personas con afecciones subyacentes pueden tener complicaciones.

CDC menciona que es un virus que se propaga eficazmente a través de gotitas respiratorias entre individuos, como cuando las personas hablan, tosen o estornudan. Esto suele afectar principalmente a entornos concurridos como los espacios de trabajo, escuelas y transporte público.

¿Existe tratamiento eficaz contra la influenza A(H3N2)?

El primer paso, y el más importante, suele ser la vacunación estacional, ya que reduce la aparición de enfermedades relacionadas y sufrir complicaciones graves que puedan dar lugar a hospitalizaciones o causar la muerte.

Debido a que los virus cambian constantemente, la composición de la vacuna se actualiza. Los expertos recomiendan la inmunización principalmente en población con alto riesgo de complicaciones por la gripe y sus cuidadores.

Las vacunas actuales incluyen tres tipos de virus de la influenza: A(H1N1) pdm09, A(H3N2) y la influenza B/linaje Victoria.

Sin embargo, la OMS ha expuesto que no está claro si la vacuna protegerá contra la enfermedad clínica de esta temporada. Según las estimaciones señalan que su eficacia es de 70 a 75% para prevenir las hospitalizaciones en niños de 2 a 17 años y de 30 a 40% en adultos.

Por otro lado, los medicamentos antivirales son una opción de tratamiento cuando apenas aparecen los síntomas. Los estudios señalan más eficacia si se inician dentro de los dos días posteriores a la aparición de los síntomas, y puede aliviar los mismos y reducir el tiempo en el que se está enfermo.

Se recomienda seguir las indicaciones de un médico para su toma.

¿Los antibióticos sirven?

No, los antibióticos no tratan la influenza y no son necesarios para reducir los efectos. Es más, CDC señala que pueden generar efectos secundarios dañinos a la salud, como reacciones alérgicas graves, infecciones resistented a los antimicrobianos o infecciones que causan diarrea, dañar el colon y provocar la muerte.

