Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Internacional

Estos son los países donde se han registrado casos de influenza H3N2

Casos de este virus han sido detectados en más de 34 países en los últimos seis meses, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud.
mar 16 diciembre 2025 10:52 AM
Un cartel que anuncia las vacunas contra la gripe se muestra en una ventana de farmacia, a medida que aumentan las hospitalizaciones, con Gran Bretaña y otros países europeos lidiando con una temporada de gripe severa y las autoridades sanitarias advirtiendo del aumento de casos impulsados por una cepa mutada del virus, en Londres, Gran Bretaña, el 11 de diciembre de 2025.
La OMS señaló en una Alerta Epidemiológica publicada el 4 de diciembre que la temporadas de influenza marcadas por el virus H3N2 suelen asociarse con mayor gravedad, especialmente entre las personas mayores. (FOTO: Hannah McKay/REUTERS)

Los casos de influenza H3N2 han crecido a niveles inusuales en los últimos meses, lo que encendió las alertas de los sistemas sanitarios globales y la misma Organización Mundial de la Salud (OMS).

El subclado K del virus H3N2 es el que ha provocado un aumento rápido de los casos de influenza en casi todas las regiones del mundo, especialmente en Europa y en varios países del Este de Asia.

Publicidad

“Las detecciones de virus subclado K están aumentando en muchas partes del mundo, con la excepción, hasta la fecha, de Sudamérica”, indica la OMS en su reporte de la situación global de la influenza estacional.

La OMS señaló en una Alerta Epidemiológica publicada el 4 de diciembre que la temporadas de influenza marcadas por el virus H3N2 suelen asociarse con mayor gravedad, especialmente entre las personas mayores, sin embargo, no se ha documentado que el subclado K represente un cambio significativo en la gravedad clínica, en términos de hospitalización, ingresos a cuidados intensivos, o defunciones.

Lee

Una mujer con mascarilla camina por una calle principal a medida que aumentan las hospitalizaciones, con Gran Bretaña y otros países europeos lidiando con una temporada de gripe severa y las autoridades sanitarias advirtiendo del aumento de casos impulsados por una cepa mutada del virus, en Londres, Gran Bretaña, el 11 de diciembre de 2025.
Internacional

Los brotes de gripe H3N2 hacen que los cubrebocas regresen a Europa

La agencia sanitaria de Naciones Unidas indica que las infecciones con este subclado han sido evidentes desde agosto de este año en Australia y Nueva Zelanda. Hasta finales de noviembre, había sido detectado en más de 34 países en los seis meses previos.

¿En qué países ha habido casos de gripe H3N2?

La OMS indica que desde principios de octubre la actividad de la influenza estacional aumentó en la región de Asia Pacífico. En algunos países, incluidos Japón y Corea del Sur el inicio del período típico de actividad de la gripe estacional comenzó antes que en años anteriores.

Al 9 de noviembre de 2025, la positividad de la gripe oscilaba entre el 8% y el 56% en los países del hemisferio norte.

Publicidad

En Australia, donde de comenzó a detectar el subclado K, la actividad diminuyó en noviembre, con el final de la temporada invernal. Las tasas de positividad en Nueva Zelanda, en cambio, siguen altas, mientras que se incrementan rápidamente en Fiji. En el caso de estos países, en inusual que se mantenga una actividad alta en esta temporada.

En Tailandia, las detecciones de gripe predominantemente A(H3N2) aumentaron en octubre y noviembre. Las detecciones de la gripe A(H3N2) también aumentaron desde julio en Bangladesh y octubre en Sri Lanka.

Lee

La influenza H3N2 se expande y causa hospitalizaciones en países: qué es y cuáles son sus síntomas
Ciencia y Salud

La influenza H3N2 se expande y causa hospitalizaciones en países: qué es y cuáles son sus síntomas

Si bien la región ha visto un aumento en la gripe H3N2, se han reportado 22 secuencias de subclado K en Nepal (1), India (4) y Tailandia (17) desde el 30 de noviembre.

En América, se ha observado un predominio de la influenza H3N2 en los Estados Unidos y Canadá, con crecientes detecciones del subclado K. En México, la mayoría de contagios de influenza son del virus H1N1, pero ya hay reportes de casos de influenza H3N2 subclado K. En Sudamérica cuando se observó un aumento en la circulación en agosto, asociado con la gripe H3N2 en Brasil y Chile.

Aunque la OMS aún no tiene registros de casos del subclado K en Sudamérica, Perú reportó este lunes dos casos de este virus.

Europa inició su temporada de influenza casi un mes antes de la mediana, algo que no es extraordinario, pues ya había sucedido en la temporada 2022-2023. La actividad de la gripe fue variable entre los países, y aquellos en el oeste de la Región generalmente vieron aumentos más tempranos de los indicadores de influenza en comparación con otros.

Reino Unido y España son dos de los países mas afectados en este continente.

Publicidad

Tags

Enfermedades virales Vacunas

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad