En Australia, donde de comenzó a detectar el subclado K, la actividad diminuyó en noviembre, con el final de la temporada invernal. Las tasas de positividad en Nueva Zelanda, en cambio, siguen altas, mientras que se incrementan rápidamente en Fiji. En el caso de estos países, en inusual que se mantenga una actividad alta en esta temporada.
En Tailandia, las detecciones de gripe predominantemente A(H3N2) aumentaron en octubre y noviembre. Las detecciones de la gripe A(H3N2) también aumentaron desde julio en Bangladesh y octubre en Sri Lanka.
Si bien la región ha visto un aumento en la gripe H3N2, se han reportado 22 secuencias de subclado K en Nepal (1), India (4) y Tailandia (17) desde el 30 de noviembre.
En América, se ha observado un predominio de la influenza H3N2 en los Estados Unidos y Canadá, con crecientes detecciones del subclado K. En México, la mayoría de contagios de influenza son del virus H1N1, pero ya hay reportes de casos de influenza H3N2 subclado K. En Sudamérica cuando se observó un aumento en la circulación en agosto, asociado con la gripe H3N2 en Brasil y Chile.
Aunque la OMS aún no tiene registros de casos del subclado K en Sudamérica, Perú reportó este lunes dos casos de este virus.
Europa inició su temporada de influenza casi un mes antes de la mediana, algo que no es extraordinario, pues ya había sucedido en la temporada 2022-2023. La actividad de la gripe fue variable entre los países, y aquellos en el oeste de la Región generalmente vieron aumentos más tempranos de los indicadores de influenza en comparación con otros.
Reino Unido y España son dos de los países mas afectados en este continente.