“Las detecciones de virus subclado K están aumentando en muchas partes del mundo, con la excepción, hasta la fecha, de Sudamérica”, indica la OMS en su reporte de la situación global de la influenza estacional.

La OMS señaló en una Alerta Epidemiológica publicada el 4 de diciembre que la temporadas de influenza marcadas por el virus H3N2 suelen asociarse con mayor gravedad, especialmente entre las personas mayores, sin embargo, no se ha documentado que el subclado K represente un cambio significativo en la gravedad clínica, en términos de hospitalización, ingresos a cuidados intensivos, o defunciones.

La agencia sanitaria de Naciones Unidas indica que las infecciones con este subclado han sido evidentes desde agosto de este año en Australia y Nueva Zelanda. Hasta finales de noviembre, había sido detectado en más de 34 países en los seis meses previos.

¿En qué países ha habido casos de gripe H3N2?

La OMS indica que desde principios de octubre la actividad de la influenza estacional aumentó en la región de Asia Pacífico. En algunos países, incluidos Japón y Corea del Sur el inicio del período típico de actividad de la gripe estacional comenzó antes que en años anteriores.

Al 9 de noviembre de 2025, la positividad de la gripe oscilaba entre el 8% y el 56% en los países del hemisferio norte.