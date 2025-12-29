Publicidad

Internacional

Rusia acusa a Ucrania de atacar con drones una residencia de Vladimir Putin

Ucrania niega la acusación y ha advierte que Moscú intentar socavar las conversaciones de paz.
lun 29 diciembre 2025 11:59 AM
Ucrania niega ataque de drones contra residencia de Putin y advierte sabotaje a diálogos con Trump
Vladimir Putin mantiene su ofensiva militar en contra de Ucrania. (MIKHAIL METZEL/AFP)

El presidente Vladimir Putin dijo el lunes al mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, que Rusia revisaría su posición en las negociaciones de paz después de lo que Moscú dijo que fue un ataque ucraniano con drones contra una residencia presidencial rusa, anunció el Kremlin.

Ucrania ha tachado de mentira la acusación de Rusia de que 91 drones atacaron la residencia de Putin en el norte de Rusia, y ha acusado a Moscú -que aún no ha presentado pruebas que respalden sus afirmaciones- de intentar socavar las conversaciones de paz.

El presidente ucraniano Volodimir Zelenski aseguró que Rusia "prepara el terreno para llevar a cabo ataques, probablemente contra la capital y probablemente contra edificios gubernamentales" de su país.

"Rusia vuelve a las andadas, utilizando declaraciones peligrosas para socavar todos los logros de nuestros esfuerzos diplomáticos compartidos con el equipo del presidente Trump", dijo Zelenski.

Yuri Ushakov, asesor de política exterior del Kremlin, dijo que Putin y Trump habían hablado el lunes y que Putin había sido informado por Trump y sus principales asesores sobre las negociaciones de Washington con Ucrania.

"Según los estadounidenses, durante estas negociaciones, la parte estadounidense empujó agresivamente la idea de que Kiev dé pasos reales hacia una solución definitiva del conflicto, y no se esconda detrás de las demandas de un alto el fuego temporal", dijo Ushakov a los periodistas en una conferencia telefónica.

Trump se había sorprendido cuando Putin le dijo que Ucrania había atacado una residencia presidencial en Nóvgorod, dijo Ushakov.

"Se revisará la posición de Rusia sobre una serie de acuerdos alcanzados en la etapa anterior y sobre los intercambios emergentes", dijo Ushakov. "Esto se dijo muy claramente".

Con información de agencias

Vladimir Putin Ucrania Conflicto Ucrania y Rusia Donald Trump

