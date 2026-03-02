Publicidad

Raising Cane's y Chipotle impulsan a Alsea, con impacto en el largo plazo

La operadora mexicana impulsará aperturas de Chipotle y Raising Cane's en una primera fase de prueba, mientras prioriza remodelaciones en Starbucks para fortalecer márgenes.
lun 02 marzo 2026 04:26 PM
Chipotle Restaurant in New York City
Alsea iniciará con el desarrollo de Chipotle en México este año. (Foto: Anne Czichos/Getty Images)

Alsea tiene un plan delineado para apuntalar su crecimiento en los meses que restan del año con el propósito de fortalecer su portafolio de marcas después de cerrar un año con crecimientos de ingresos y ganancias de 8.2% y 38.8%, respectivamente. La aguja apunta hacia Chipotle, Raising Cane's y Starbucks, que se coloca como la joya de la corona de la operadora de restaurantes.

La hoja de ruta de la compañía que dirige Christian Gurría tiene ya metas precisas para este año: la apertura de dos restaurantes de Raising Cane's al final del cuarto trimestre, entre tres y cuatro de Chipotle en el segundo semestre, estrategia que se cierra con la renovación de cafeterías de Starbucks.

Carlos Hermosillo, analista bursátil independiente, considera que Chipotle y Raising Cane's son adiciones positivas en términos de rentabilidad, aunque con un impacto limitado en los resultados consolidados, por ahora.

“Las nuevas marcas jugarán un papel comparativamente menor, ya que no son conceptos de gran volumen o que puedan tener una adopción muy agresiva en el país. Sí van a ser favorables, a mi parecer, pero de nuevo, su peso en el portafolio no va a ser protagónico”, dijo.

Gurría Dubernard, en llamada con analistas para comentar sus resultados financieros del cuarto trimestre de 2025, adelantó que esta es una primera fase en el desarrollo de Raising Cane's y Chipotle, con el fin de conocer los márgenes y rentabilidad de las marcas para estimar su capacidad de retención de mercado y decidir un plan de expansión con cada una.

“Es importante considerar que, aunque estamos muy entusiasmados con la apertura de Raising Cane's y Chipotle, no queremos tener una contribución enorme. Necesitamos abrir la primera tienda y ver qué sucede, si logramos los márgenes evidentes y la rentabilidad que modelamos en los meses anteriores”, declaró.

Más que una carrera por abrir unidades, la estrategia de Alsea apunta a demostrar su capacidad para desarrollar marcas en México, que reforzarán en el largo plazo la división de restaurantes completos, que en 2025 crecieron 1.7% y 4.9%, respectivamente.

La empresa busca crecer sin comprometer márgenes. La incorporación de nuevas marcas se da en paralelo a una estrategia de disciplina financiera que prioriza el retorno sobre la inversión y la eficiencia operativa.

El directivo declinó compartir los términos del acuerdo con Raising Cane's, pero reveló que son bastante similares a los de Starbucks o Domino's Pizza. “Lo mismo ocurre con las regalías y la tarifa de apertura que pagaremos”, dijo.

Menos aperturas, más remodelaciones

Gurría Dubernard tiene un plan para Starbucks, que se ha consolidado como una de las marcas insignia de Alsea. Por ahora, la estrategia con la cadena de cafeterías apunta a remodelaciones más que a aperturas, como ocurrirá con el resto del portafolio, que considera cadenas como Domino's Pizza y Vips.

“Nuestra estrategia es más sobre calidad que sobre cantidad”, dijo el director general de la empresa mexicana, tras mencionar que las inversiones en remodelaciones en las unidades existentes se orientarán a aquellas que registran los mejores rendimientos; en tanto, cierran la pinza con las innovaciones en menú y merchandising, que impulsan el tráfico en tiendas.

En el caso de Starbucks, el directivo reconoció un inicio de 2025 complejo; sin embargo, estrategias como la venta de El Oso Bearista impulsan la visita de los comensales. “Starbucks en México es una marca querida y claramente innovadora”, declaró.

Entre las remodelaciones que se esperan para la cadena están ajustes como la introducción de bandejas de madera y cubiertos de acero para mayor comodidad y mejorar la experiencia de los comensales en tienda.

“Tendremos más renovaciones que aperturas en el caso de Starbucks. Entendemos realmente lo que el cliente espera. Queremos crear el ambiente adecuado y la mejor experiencia para el cliente”, dijo Gurría.

