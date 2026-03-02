Raising Cane's y Chipotle impulsan a Alsea, con impacto en el largo plazo

Carlos Hermosillo, analista bursátil independiente, considera que Chipotle y Raising Cane's son adiciones positivas en términos de rentabilidad, aunque con un impacto limitado en los resultados consolidados, por ahora.

“Las nuevas marcas jugarán un papel comparativamente menor, ya que no son conceptos de gran volumen o que puedan tener una adopción muy agresiva en el país. Sí van a ser favorables, a mi parecer, pero de nuevo, su peso en el portafolio no va a ser protagónico”, dijo.

Gurría Dubernard, en llamada con analistas para comentar sus resultados financieros del cuarto trimestre de 2025, adelantó que esta es una primera fase en el desarrollo de Raising Cane's y Chipotle, con el fin de conocer los márgenes y rentabilidad de las marcas para estimar su capacidad de retención de mercado y decidir un plan de expansión con cada una.

“Es importante considerar que, aunque estamos muy entusiasmados con la apertura de Raising Cane's y Chipotle, no queremos tener una contribución enorme. Necesitamos abrir la primera tienda y ver qué sucede, si logramos los márgenes evidentes y la rentabilidad que modelamos en los meses anteriores”, declaró.

Más que una carrera por abrir unidades, la estrategia de Alsea apunta a demostrar su capacidad para desarrollar marcas en México, que reforzarán en el largo plazo la división de restaurantes completos, que en 2025 crecieron 1.7% y 4.9%, respectivamente.

La empresa busca crecer sin comprometer márgenes. La incorporación de nuevas marcas se da en paralelo a una estrategia de disciplina financiera que prioriza el retorno sobre la inversión y la eficiencia operativa.

