Los ganadores y los perdedores de la caída de Nicolás Maduro

Los perdedores

Algunos líderes de izquierda en Latinoamérica, sobre todo aquellos cuyos gobiernos también son señalados por su autoritarismo, pierden a un aliado importante en la región.

Miguel Díaz-Canel

Cuba vive su peor crisis económica. (FOTO: Presidencia)

Cuba es uno de los países que más puede resentir la caída de Nicolás Maduro, uno de los pocos aliados que le quedaban a Miguel Díaz-Canel. La isla caribeña, sumida en su peor crisis económica, depende de la asistencia de Venezuela para cubrir la mitad de sus necesidades energéticas.

Los cubanos se han acostumbrado a vivir con apagones prolongados, que este martes dejaron sin luz al 54% del país, según estimaciones de la estatal Unión Eléctrica (UNE). De acuerdo con datos de la agencia Reuters, Cuba recibe 30,000 barriles diarios de petróleo de Venezuela para alimentar su obsoleto sistema eléctrico.

Pero esto puede cambiar con la llegada de Estados Unidos. Este miércoles, el secretario de Energía estadounidense, Christopher Wright, dijo que su país controlará la totalidad de la comercialización de crudo venezolano “indefinidamente”.

Marco Rubio, el secretario de Estado de origen cubano, tiene como una de sus prioridades la presión al castrismo.

“No sé si van a resistir, pero Cuba ahora no tiene ingresos. Todos sus ingresos venían de Venezuela, del petróleo venezolano”, dijo Trump el sábado.

Rubio dijo a NBC News que La Habana “está en problemas”, sin ahondar en cuáles serían los próximos pasos del país.