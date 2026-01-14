Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Internacional

Estados Unidos suspende los trámites de visa para 75 nacionalidades

La medida, que incluye a solicitantes provenientes de Somalia, Rusia e Irán, busca frenar la llegada de extranjeros que buscan presentarse en el país.
mié 14 enero 2026 10:56 AM
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aborda el Air Force One antes de salir del Aeropuerto Metropolitano del Condado de Detroit en Romulus, Michigan, el 13 de enero de 2026. Trump regresa de hablar con el Club Económico de Detroit en Detroit, Michigan, y de una visita a una planta de producción de Ford.
Donald Trump ha aumentado las restricciones migratorias durante su primer gobierno. (FOTO: MANDEL NGAN/AFP)

Estados Unidos anunció el miércoles que suspenderá la tramitación de visados de inmigrante a solicitantes de 75 nacionalidades, una medida más del gobierno de Donald Trump para frenar la entrada de extranjeros que buscan instalarse en el país.

"El Departamento de Estado está suspendiendo el procesamiento de visas de inmigrante para 75 países", declaró un portavoz del Departamento de Estado. La entidad explicó luego en su cuenta de X que se trata de "inmigrantes que reciben prestaciones sociales del gobierno estadounidense a niveles inaceptables".

Publicidad

"La suspensión se mantendrá vigente hasta que Estados Unidos pueda garantizar que los nuevos inmigrantes no supongan una carga económica para el pueblo estadounidense", agregó.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, publicó en X que entre los países afectados se encuentra, además de Rusia e Irán, Somalia, cuyos ciudadanos han sido blanco de duras críticas por parte de Trump tras un escándalo sobre presunto uso irregular de fondos federales en Minnesota en el que estuvieron involucrados inmigrantes.

Leavitt compartió un artículo de Fox News que indicaba que otros países afectados incluyen a varios con relaciones amistosas con Estados Unidos, como Brasil, Egipto y Tailandia. El Departamento de Estado mencionó además a Haití y Eritrea.

Lee

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se encuentra con el Secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, mientras se prepara para partir hacia Hagerstown, Maryland, en el Aeropuerto Municipal de Morristown en Morristown, Nueva Jersey, EE. UU., el 8 de junio de 2025.
Internacional

Trump planea añadir 36 países a la prohibición de viajar a EU

Trump no ha ocultado su deseo de reducir la inmigración de personas que no son de ascendencia europea. Ha calificado a los somalíes de "basura" que deberían "regresar" al país de "donde vinieron" y, en cambio, ha expresado su disposición a que los escandinavos se muden a Estados Unidos.

El Departamento de Estado ya había informado el lunes que revocó más de 100,000 visas desde el regreso de Trump, un récord en un año.

El Departamento de Seguridad Nacional informó el mes pasado que la administración Trump ha deportado a más de 605,000 personas y que otras 2.5 millones abandonaron el país voluntariamente.

Esta última medida no afecta las visas de turista ni de negocios, aunque la administración Trump se ha comprometido a revisar el historial de redes sociales de todos los solicitantes.

Publicidad

Tags

Migración Estados Unidos

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad