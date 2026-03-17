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Expansión Daily

Sheinbaum enviará “Plan B” de reforma electoral

La presidenta propone disminuir privilegios en Congresos locales y en municipios y fortalecer la consulta popular. Escucha sobre este y otros temas en Expansión Daily.
mar 17 marzo 2026 11:19 PM

Este martes, Mónica Alfaro y Lidia Arista comentan que la presidenta Claudia Sheinbaum presentará su Plan B de iniciativa de reforma electoral. Con este proyecto, pretende ahorrar aproximado 4,000 millones de pesos que se destinarán a los estados y municipios, pero la meta sigue siendo disminuir privilegios que tienen partidos políticos, y Sheinbaum dijo que insistirán que también debe haber disminución de los privilegios a los partidos políticos y la elección de todos los diputados.

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También comentan estos temas importantes:

- El “Plan B” electoral propone que Sheinbaum haga campaña para “defenderse” en revocación de mandato

- Rumbo al TMEC, aranceles y seguridad estarán al centro de la negociación

- Si quieres casa cerca del trabajo, pagarás hasta 2.5 veces más

- Cuba abre la inversión a emigrados que viven en el extranjero; priorizan a EU

- Condiciones climáticas y relieve de calles dan potencial a CDMX para ser una capital ciclista

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