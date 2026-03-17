Este martes, Mónica Alfaro y Lidia Arista comentan que la presidenta Claudia Sheinbaum presentará su Plan B de iniciativa de reforma electoral. Con este proyecto, pretende ahorrar aproximado 4,000 millones de pesos que se destinarán a los estados y municipios, pero la meta sigue siendo disminuir privilegios que tienen partidos políticos, y Sheinbaum dijo que insistirán que también debe haber disminución de los privilegios a los partidos políticos y la elección de todos los diputados.
Sheinbaum enviará “Plan B” de reforma electoral
Este martes, Mónica Alfaro y Lidia Arista comentan que la presidenta Claudia Sheinbaum presentará su Plan B de iniciativa de reforma electoral. Con este proyecto, pretende ahorrar aproximado 4,000 millones de pesos que se destinarán a los estados y municipios, pero la meta sigue siendo disminuir privilegios que tienen partidos políticos, y Sheinbaum dijo que insistirán que también debe haber disminución de los privilegios a los partidos políticos y la elección de todos los diputados.
También comentan estos temas importantes:
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