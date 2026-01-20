Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Internacional

“Mucho peor que el tsunami de 2010”: los incendios arrasan el sur de Chile

El fuego ha arrasado más de 35,000 hectáreas en las regiones de Nuble y Biobío, donde por lo menos 20 personas han muerto.
mar 20 enero 2026 04:02 PM
Un residente empuja una carretilla a lo largo de una calle bordeada con los restos carbonizados de vehículos destruidos después de que un incendio forestal devastara Lirquen, una ciudad en Penco cerca de la ciudad de Concepción, Chile, el 20 de enero de 2026. Los bomberos que luchan contra los principales incendios forestales en el sur de Chile que han matado a 20 personas en los últimos cuatro días se beneficiaron del clima más frío a principios del 20 de enero, dijeron las autoridades.
La mayoría de las víctimas murieron alcanzadas por las llamas en Lirquén y Penco, donde la madrugada del domingo el incendió avanzó rápidamente. (FOTO: RAUL BRAVO/AFP)

Hace 16 años un terremoto seguido de un tsunami arrasó la región de Biobío, en el sur de Chile. Pero para sus habitantes, lo que viven con los incendios forestales que han destruido varias localidades desde el fin de semana es mucho “peor".

En 2010 "se pasó mal. Se perdieron muchas cosas; se salió el mar y se llevó casas. Se sufrió también, pero esto fue peor. Tres veces peor", dice Daniel Muñoz, de 69 años, en un barrio de Lirquén, un pequeño poblado portuario convertido en epicentro de los incendios a 500 km al sur de la capital chilena, a la agencia AFP.

Publicidad

Más de 3,500 bomberos combaten 14 incendios que han consumido cerca de 35,000 hectáreas en las regiones de Ñuble y Biobío. Unas 1,000 casas fueron destruidas o dañadas y 20 personas murieron.

"Fue un infierno. Imagínese: había una población entera y se perdió todo", dice Muñoz.

En su barrio apenas queda en pie un gimnasio y una sede vecinal, que ahora funcionan como un albergue y comedor improvisado para atender a los afectados.

Para sus vecinos, la destrucción en este barrio de Biobío supera a la que dejó el terremoto de 8,8 de magnitud y un tsunami el 27 de febrero de 2010, cuando más de 500 personas murieron en Chile, un centenar de ellas a causa de las olas de más de 10 metros que se produjeron.

¿Cómo iniciaron los incendios en Chile?

Los incendios forestales se iniciaron la tarde del sábado en las regiones de Ñuble y Biobio, a unos 500 km al sur de Santiago. El lunes se extendieron a la vecina región de la Araucanía.

"A mediodía comenzó a agarrar en el sector que estamos nosotros. Hay mucha gente en riesgo", comentó a la AFP en Florida el transportista Jorge Flores, de 50 años.

Las altas temperaturas del verano austral han contribuido al avance de las llamas, aunque este martes amaneció nublado y con una leve llovizna en la ciudad de Concepción, en Biobío.

En esa región, la temperatura máxima fue de 25 grados Celsius el lunes. Pero en la Araucanía el pronóstico indica una máxima de 31 grados Celsius para este martes.

Publicidad

¿Cuántas personas han muerto?

En un último reporte, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, informó de un nuevo fallecido en Biobío, con lo que el número de víctimas se elevó a 20.

La mayoría de las víctimas murieron alcanzadas por las llamas en Lirquén y Penco, donde la madrugada del domingo el incendió avanzó rápidamente.

¿Qué papel juega el cambio climático?

En los últimos años, los incendios forestales han afectado con fuerza Chile, en especial en la zona centro-sur.

En la Patagonia Argentina incendios han quemado más de 15.000 hectáreas.

Hace dos años, varios focos se desataron simultáneamente en los alrededores de la ciudad de Viña del Mar, 110 km al noroeste de Santiago, con un saldo de 138 muertos.

El aumento de las temperaturas y las condiciones de megasequía que golpean hace más de una década al centro y sur de Chile "han facilitado la propagación del fuego", según el Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia.

En regiones del sur chileno se han registrado temperaturas "sin precedentes" de 41 grados Celsius.

Este lunes, el presidente Boric se reunió en el palacio presidencial de La Moneda, en Santiago, con el mandatario electo José Antonio Kast, quien asume el gobierno el próximo 11 de marzo.

Boric dijo que habló con Kast sobre las labores de control de fuego y la reconstrucción que le tocará enfrentar al futuro gobierno.

Con información de AFP

Publicidad

Tags

Chile Incendios

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad