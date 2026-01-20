“Mucho peor que el tsunami de 2010”: los incendios arrasan el sur de Chile

¿Cuántas personas han muerto?
En un último reporte, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, informó de un nuevo fallecido en Biobío, con lo que el número de víctimas se elevó a 20.
La mayoría de las víctimas murieron alcanzadas por las llamas en Lirquén y Penco, donde la madrugada del domingo el incendió avanzó rápidamente.
¿Qué papel juega el cambio climático?
En los últimos años, los incendios forestales han afectado con fuerza Chile, en especial en la zona centro-sur.
En la Patagonia Argentina incendios han quemado más de 15.000 hectáreas.
Hace dos años, varios focos se desataron simultáneamente en los alrededores de la ciudad de Viña del Mar, 110 km al noroeste de Santiago, con un saldo de 138 muertos.
El aumento de las temperaturas y las condiciones de megasequía que golpean hace más de una década al centro y sur de Chile "han facilitado la propagación del fuego", según el Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia.
En regiones del sur chileno se han registrado temperaturas "sin precedentes" de 41 grados Celsius.
Este lunes, el presidente Boric se reunió en el palacio presidencial de La Moneda, en Santiago, con el mandatario electo José Antonio Kast, quien asume el gobierno el próximo 11 de marzo.
Boric dijo que habló con Kast sobre las labores de control de fuego y la reconstrucción que le tocará enfrentar al futuro gobierno.
