“Mucho peor que el tsunami de 2010”: los incendios arrasan el sur de Chile

Más de 3,500 bomberos combaten 14 incendios que han consumido cerca de 35,000 hectáreas en las regiones de Ñuble y Biobío. Unas 1,000 casas fueron destruidas o dañadas y 20 personas murieron.

"Fue un infierno. Imagínese: había una población entera y se perdió todo", dice Muñoz.

En su barrio apenas queda en pie un gimnasio y una sede vecinal, que ahora funcionan como un albergue y comedor improvisado para atender a los afectados.

Para sus vecinos, la destrucción en este barrio de Biobío supera a la que dejó el terremoto de 8,8 de magnitud y un tsunami el 27 de febrero de 2010, cuando más de 500 personas murieron en Chile, un centenar de ellas a causa de las olas de más de 10 metros que se produjeron.

¿Cómo iniciaron los incendios en Chile?

Los incendios forestales se iniciaron la tarde del sábado en las regiones de Ñuble y Biobio, a unos 500 km al sur de Santiago. El lunes se extendieron a la vecina región de la Araucanía.

"A mediodía comenzó a agarrar en el sector que estamos nosotros. Hay mucha gente en riesgo", comentó a la AFP en Florida el transportista Jorge Flores, de 50 años.

Las altas temperaturas del verano austral han contribuido al avance de las llamas, aunque este martes amaneció nublado y con una leve llovizna en la ciudad de Concepción, en Biobío.

En esa región, la temperatura máxima fue de 25 grados Celsius el lunes. Pero en la Araucanía el pronóstico indica una máxima de 31 grados Celsius para este martes.