El año entró en su última semana y es importante recordar los hechos que marcaron la agenda noticiosa durante 2025, pues muchos de esos acontecimientos dejarán sentir su estela durante 2026.
Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, es sin duda el personaje del año. Su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025 movió las fichas del tablero internacional. El comercio, la ayuda internacional, los conflictos y las elecciones de otros países… Hubo pocos momentos en los que la huella del republicano no se sintiera.
Desde su regreso en enero a la Casa Blanca para un segundo mandato, el republicano Donald Trump tomó una serie de medidas acordes con su lema "America First", muchas por decreto, aunque la justicia bloqueó algunas de sus decisiones. El presidente ha firmado hasta el momento 225 órdenes ejecutivas, muchas más de las que su predecesor, el demócrata Joe Biden, firmó en todo su mandato.
Además, otra sombra lo ha perseguido durante este primer año de gobierno: los documentos de Jeffrey Epstein, un exfinanciero y criminal sexual que se suicidó en 2019. Durante su campaña, Trump prometió revelar toda la información sobre el caso. Sin embargo, su gobierno ha sido poco transparente sobre el caso, lo que le ha costado críticas incluso entre sus partidarios más fieles.
Una tregua en Gaza que puede terminar en cualquier instante
2025 será recordado como el año en el que la presión internacional a Israel por sus acciones contra Palestina creció como nunca antes.
Entre varios países que reconocieron a un Estado palestino —incluidos tres de los miembros del G7—, protestas en todo el mundo, la creación de una flotilla de la sociedad civil que buscaba terminar con el bloqueo a la ayuda humanitaria y un informe de una comisión de Naciones Unidas que acusa de genocidio, el Estado hebreo parecía estar contra las cuerdas.
Sin embargo, gracias a su aliado incondicional, Estados Unidos, Israel pudo terminar el año con una victoria más que simbólica.
Las presiones estadounidenses dieron lugar a un alto el fuego entre Israel y Hamás, dos años después del inicio de la guerra en la Franja de Gaza, desencadenada por el ataque del movimiento islamista palestino en territorio israelí el 7 de octubre de 2023.
La tregua facilitó la retirada parcial de las tropas israelíes de la Franja de Gaza, el intercambio de los últimos rehenes vivos que seguían en Gaza por presos palestinos detenidos en Israel y un aumento del flujo de la ayuda humanitaria al territorio palestino, aunque aún en cantidades mínimas.
Israel aún espera la entrega del cuerpo de un rehén, el último, antes de emprender las negociaciones de la segunda fase de la tregua. Esa etapa, según el plan estadounidense validado por la ONU, debería conducir a una desmilitarización de Gaza.
Estados Unidos hace su mayor despliegue militar en el Caribe
Sin embargo, Donald Trump podría iniciar pronto un conflicto en su propio continente.
Washington desplegó desde agosto una importante presencia militar frente a las costas de América Latina, oficialmente para luchar contra el tráfico de drogas con destino a Estados Unidos.
En las últimas semanas se llevaron a cabo una veintena de ataques en el Caribe y el Pacífico contra embarcaciones sospechosas de transportar drogas. Un centenar de personas han muerto en esas operaciones, cuya legalidad cuestionaron varios expertos. Caracas afirma que lo que Estados Unidos busca realmente es derrocar al presidente Nicolás Maduro y apoderarse de las reservas petroleras del país.
Washington acusa a Maduro de estar al frente de un cártel y la justicia estadounidense ofrece una recompensa de 50 millones de dólares por su captura.
La (extrema) derecha toma el poder en Latinoamérica
Latinoamérica giró a la derecha a lo largo del último año. De cuatro elecciones presidenciales —Ecuador, Bolivia, Honduras y Chile— los candidatos de esta tendencia ideológica se hicieron del poder.
En Ecuador, el presidente Daniel Noboa ganó la reelección con promesas de mano dura contra el narcotráfico y después de decretar en 2024 un conflicto armado interno contra los carteles que convirtieron al país sudamericano en uno de los más violentos de la región.
Bolivia le dio la espalda al Movimiento al Socialismo (MAS), el partido de Evo Morales, por primera vez en 20 años. Eligió al centroderechista Rodrigo Paz como su presidente. Paz ha comenzado con cambios urgentes ante la crisis económica, como eliminar el subsidio a los combustibles, lo que ya le trajo las primeras protestas.
Honduras sigue en vilo casi un mes después de las elecciones presidenciales. La autoridad electoral de este país se dispone a proclamar al ganador de las elecciones presidenciales del mes pasado, cuyo conteo de votos lidera el conservador Nasry Asfura, apoyado por el presidente estadounidense, Donald Trump.
Chile giró del izquierdista Gabriel Boric al ultraderechista José Antonio Kast, quien promete terminar con la delincuencia con medidas que incluyen la expulsión de los inmigrantes irregulares, una agencia que recuerda a la de Donald Trump.
Javier Milei, el presidente de Argentina, recibió en octubre un voto de confianza de los electores argentinos, quienes ampliaron la presencia de su partido, La Libertad Avanza, en el Congreso.
Sin embargo, no todo fueron noticias para los seguidores de este espectro político, Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil. Fue condenado a 27 años de prisión por un intento de golpe de Estado.
Sin paz en Ucrania
El regreso al poder de Donald Trump marcó los primeros esfuerzos serios para poner fin a la invasión rusa de Ucrania, iniciada en febrero de 2022.
Las simpatías y las críticas del presidente estadounidense oscilaron entre Vladimir Putin y Volodimir Zelenski, lo que en ocasiones hizo temer a Ucrania que se viera obligada a aceptar un acuerdo en los términos impuestos por Rusia.
En febrero, Donald Trump vilipendió al presidente ucraniano ante la prensa en el despacho oval, reprochándole su falta de gratitud hacia Estados Unidos.
Conversaciones directas entre rusos y ucranianos y una cumbre entre Donald Trump y Vladimir Putin en agosto en Alaska se saldaron sin avances concretos, y Washington anunció en octubre sanciones contra el sector petrolero ruso.
Con todo, a finales de noviembre se llevaron a cabo negociaciones internacionales a partir de un proyecto de plan estadounidense, cuya versión inicial era —según Kiev y sus aliados europeos— en gran parte favorable a Moscú.
En diciembre se celebró otro ciclo de negociaciones con enviados de Trump en el que, según Ucrania, hubo "progresos". Sin embargo, los diálogos siguen tropezando con la cuestión de los territorios ucranianos que controla Rusia.
En el frente, el ejército ruso continuó con su lento avance en el este, tras haber repelido totalmente a las tropas ucranianas de la región rusa de Kursk en marzo. Moscú siguió bombardeando las infraestructuras energéticas y la red ferroviaria de Ucrania y Kiev, apuntando contra instalaciones petroleras rusas.
Guerra comercial mundial
Con el argumento de que el comercio era desfavorable para su país, Trump impuso varias oleadas de aranceles adicionales a los productos importados a Estados Unidos, que variaban según los países o zonas de origen. También impuso gravámenes específicos a sectores considerados estratégicos (acero, aluminio o cobre).
Mientras los países afectados contemplaban o aplicaban represalias comerciales, se entablaron duras negociaciones que dieron lugar a numerosos acuerdos, como el alcanzado con la Unión Europea o con China en octubre, que supuso el inicio de una tregua en un conflicto que sacudió la economía mundial.
Sin embargo, las negociaciones bilaterales con México aún no han concluido, y las negociaciones con Canadá incluso se suspendieron tras una campaña publicitaria antiproteccionista que el presidente estadounidense consideró ofensiva.
Bajo presión para reducir el coste de la vida de los estadounidenses, Donald Trump decidió a mediados de noviembre eliminar los aranceles sobre determinados productos alimenticios, como el café o la carne de vacuno importados.
Adiós a Francisco, hola a León XIV
Robert Francis Prevost se convirtió el 8 de mayo, a los 69 años, en el primer papa estadounidense, tras el fallecimiento de su predecesor Francisco, de quien era un consejero muy respetado. Sonriente y discreto, este oriundo de Chicago y con nacionalidad peruana, clasificado entre los cardenales moderados, tomó el nombre de León XIV.
El nuevo pontífice, misionero durante casi 20 años en el país andino, siguió la línea de su predecesor argentino con un marcado carácter social, a favor de los pobres, los migrantes y la ecología.
Pero también tuvo gestos hacia los círculos conservadores, como volver a autorizar la celebración de una misa tradicionalista en el Vaticano tras tres años de restricciones. También descartó a corto plazo la ordenación de mujeres diáconas o el reconocimiento del matrimonio homosexual.
Protestas de la generación Z
En Latinoamérica, Asia o África, los jóvenes de la generación Z, aquellos menores de 30 años, multiplicaron las movilizaciones contra la precariedad, el bloqueo de las redes sociales o la corrupción de las élites.
Se manifestaron en Perú contra la creciente inseguridad y la clase política, o en Marruecos hasta que las autoridades se comprometieron a realizar esfuerzos en el ámbito social.
En otros países, las protestas, reprimidas violentamente, se convirtieron en una lucha más amplia contra el poder establecido.
Tras unos mortíferos disturbios en Nepal, el primer ministro maoísta K.P. Sharma Oli no tuvo más remedio que dimitir.
En Madagascar, el movimiento condujo al derrocamiento por parte del ejército del presidente Andry Rajoelina, que huyó al extranjero.
La bandera pirata del manga One Piece (una calavera con un sombrero de paja), que a menudo enarbolaban los manifestantes, se convirtió en un símbolo de la lucha contra la opresión en varios continentes.
Espectacular robo en el Louvre
El 19 de octubre, varios ladrones vestidos con chalecos de obreros entraron a plena luz del día en el prestigioso museo parisino del Louvre.
Subieron a un montacargas que se utiliza normalmente para mudanzas y rompieron una ventana. Con una amoladora cortaron las vitrinas de exposición y robaron varias joyas de la Corona, valoradas en 88 millones de euros. El atraco duró ocho minutos.
En su huida en moto, dejaron caer la corona de la emperatriz Eugenia, que fue encontrada dañada.
Este espectacular robo fue comentado en todo el mundo y desencadenó un debate sobre la seguridad del museo más famoso del planeta.
Cuatro hombres sospechosos de haber formado parte del comando fueron rápidamente imputados y encarcelados, pero el botín no se ha recuperado aún.
Fenómenos climáticos extremos
Inundaciones mortales, tormentas devastadoras... El cambio climático provocado por la actividad humana hace que los fenómenos meteorológicos extremos sean cada vez más frecuentes, mortíferos y destructivos, según los científicos.
El huracán Melissa, uno de los más potentes que jamás haya azotado el Caribe, devastó regiones enteras de Jamaica e inundó Haití y Cuba.
En el sudeste asiático, Filipinas se vio afectada en menos de dos meses por los tifones Ragasa, Kalmaegi y Fung-wong. Vietnam se vio azotado por tormentas, inundaciones y deslizamientos de tierra.
Con la subida de las temperaturas, los incendios forestales se intensificaron en Europa, donde se alcanzó un número récord de hectáreas quemadas durante el verano.
En Estados Unidos, incendios forestales avivados por los fuertes vientos en enero destrozaron gran parte de California, incluyendo parte de Los Ángeles. El fuego no perdonó ni siquiera a los famosos de Hollywood, algunos de los cuales vieron su patrimonio reducido a cenizas en unas horas.