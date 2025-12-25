Donald Trump regresa a la Casa Blanca

El presidente ha firmado hasta el momento, Donald Trump ha firmado 225 órdenes ejecutivas, muchas más de las que su predecesor, el demócrata Joe Biden, firmó en todo su mandato. (FOTO: Chip Somodevilla/Getty Images)

Ofensiva proteccionista, expulsiones masivas de inmigrantes en situación irregular, desmantelamiento de sectores enteros del Estado federal. Donald Trump no ha dejado ningún sector de la política estadounidense sin tocar.

Desde su regreso en enero a la Casa Blanca para un segundo mandato, el republicano Donald Trump tomó una serie de medidas acordes con su lema "America First", muchas por decreto, aunque la justicia bloqueó algunas de sus decisiones. El presidente ha firmado hasta el momento 225 órdenes ejecutivas, muchas más de las que su predecesor, el demócrata Joe Biden, firmó en todo su mandato.

Trump atacó a sus adversarios, envió a la Guardia Nacional a varias grandes ciudades demócratas, se dedicó a intimidar a los medios de comunicación y luchó contra los programas de diversidad e inclusión. Ni siquiera la misma Casa Blanca quedó intacta ante la oleada Trump, pues ordenó la construcción de un salón de baile de más de 250 millones de dólares en el Ala Este del inmueble.

Las encuestas muestran, sin embargo, un creciente descontento de los estadounidenses sobre las cuestiones económicas, especialmente el coste de la vida.

Los duros reveses sufridos en varias elecciones locales (Nueva York, Nueva Jersey, Virginia, California) colocan a su partido en una posición delicada de cara a las elecciones de mitad de mandato que se celebrarán en noviembre de 2026.

Además, otra sombra lo ha perseguido durante este primer año de gobierno: los documentos de Jeffrey Epstein, un exfinanciero y criminal sexual que se suicidó en 2019. Durante su campaña, Trump prometió revelar toda la información sobre el caso. Sin embargo, su gobierno ha sido poco transparente sobre el caso, lo que le ha costado críticas incluso entre sus partidarios más fieles.