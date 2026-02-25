Publicidad

Internacional

Israel mató a dos tercios de los periodistas asesinados en 2025, dice el CPJ

El año pasado fue el más mortal para la prensa, con 129 comunicadores asesinados, el número más alto desde que la organización tiene registro.
mié 25 febrero 2026 12:34 PM
Amigos y familiares lloran los cuerpos de los periodistas palestinos Muhammad Sobh y Saeed Al-Taweel, que murieron durante su trabajo por ataques aéreos israelíes el 10 de octubre de 2023 en la ciudad de Gaza, Gaza.
En 2025, el CPJ documentó 47 casos de periodistas asesinados por su trabajo. Israel fue responsable del 81% de estos casos. S (FOTO: AHMAD HASABALLAH/Getty Images)

El año 2025 fue el más mortal para la prensa desde que se tiene registro, informó este miércoles el Comité de Protección para Periodistas (CPJ), con 129 trabajadores de los medios de comunicación asesinados. Israel estuvo detrás de dos tercios de estos, de acuerdo con el conteo de la organización.

Con 124 muertos en 2024, el año 2025 marca el segundo récord anual consecutivo desde hace 30 años, cuando el CPJ empezó a llevar este recuento.

El informe del CPJ indica que más del 60% de los 86 miembros de la prensa asesinados por las fuerzas israelíes en 2025 eran palestinos que informaban desde la Franja de Gaza, donde los grupos de derechos humanos y los expertos de la ONU denuncian que se comete un genocidio.

En 2025, el CPJ documentó 47 casos de periodistas asesinados por su trabajo. Israel fue responsable del 81% de estos casos. Sin embargo, el número total de asesinatos selectivos puede ser mucho mayor, de acuerdo con la organización, que señala que la destrucción de mucha de la evidencia hará imposible saber el número exacto de periodistas que fueron un objetivo directo.

“En medio de las extremas limitaciones impuestas a Gaza, incluida la prohibición del acceso independiente de la prensa extranjera, la infraestructura de comunicaciones destruida, el desplazamiento masivo y la pérdida generalizada de vidas, es difícil investigar las circunstancias de cada muerte”, señala el informe.

El CPJ documentó casos en los que se sabía que los periodistas atacados por Israel en Gaza informaban sobre los presuntos crímenes de guerra cometidos por las fuerzas israelíes, como la inanición o los ataques a hospitales.

“Al utilizar esta táctica, las fuerzas israelíes han agravado las violaciones del derecho internacional al tiempo que silencian los informes críticos sobre el terreno”, denuncia el CPJ.

Además de la guerra en Gaza, los otros dos conflictos más mortíferos para la prensa han sido Ucrania (cuatro muertos) y Sudán (nueve muertos), señaló el CPJ.

El ataque y asesinato deliberado de un periodista por parte de cualquier militar, que está obligado a proteger a los civiles según el derecho internacional, constituye un crimen de guerra, recuerda la organización.

"Uno de los hechos más llamativos de estos últimos años es el aumento del uso de drones", con 39 casos documentados frente a solo dos en 2023, dijo a la AFP Carlos Martínez de la Serna, jefe de proyecto dentro de la organización.

Por ejemplo, todos los asesinatos de comunicadores en Ucrania fueron perpetrados con drones de las fuerzas armadas rusas. Los drones de corto alcance se han convertido en la arma más peligrosa utilizada contra civiles en Ucrania, según la Misión de Monitoreo de Derechos Humanos en Ucrania de Naciones Unidas.

Este tipo de asesinatos forman parte de una tendencia global. Los ataques con drones aumentaron en más del 4,000% de 2020 a 2024, de acuerdo con el Centro para Civiles en Conflicto, con sede en Estados Unidos, que citó el creciente uso de "drones pequeños de primera persona" baratos y prescindibles para "atacar ilegalmente a los civiles y difundir el terror".

En peligro también fuera del campo de batalla

Además de los conflictos armados, la delincuencia organizada también ha resultado especialmente mortífera para los miembros de la prensa.

México continúa como el país que no está en un conflicto declarado más mortal para la prensa, con seis asesinatos en 2025, por encima de los cinco periodistas muertos en 2024 y los tres registrados en 2023.

Los seis asesinatos de 2025 no están resueltos, con lo que se continúa con un patrón de larga data de asesinos de periodistas que no son atendidos ni perseguidos debido a la poderosa influencia criminal sobre la actividad policial y política, y la corrupción generalizada.

Al menos un periodista ha sido asesinado en México e India cada año durante los últimos 10 años, y al menos un periodista ha sido asesinado en Bangladesh y Colombia, así como por Israel, todos los años durante los últimos cinco años.

En Arabia Saudita, el columnista Turki al Jaser fue ejecutado en junio por las autoridades tras haber sido condenado por varios cargos que el CPJ calificó de "acusaciones falaces" utilizadas para castigar a periodistas.

Se trata del primer asesinato documentado de un periodista saudí desde la muerte en 2018 de Jamal Khashoggi.

"Matan a periodistas en un número récord en un momento en que el acceso a la información es más importante que nunca", afirmó Jodie Ginsberg, directora general del CPJ.

Los ataques contra los medios son un "indicador clave de vulneraciones de otras libertades, y es necesario hacer mucho más para impedir estos asesinatos y castigar a sus autores. Todos estamos en peligro cuando se mata a periodistas por cubrir la actualidad", argumentó.

Creado en 1981 en Nueva York para defender la libertad de prensa y a los periodistas en el mundo, el CPJ —financiado por fondos privados y fundaciones—, está dirigido por un consejo compuesto por miembros de la prensa y la sociedad civil.

