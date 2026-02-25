Israel mató a dos tercios de los periodistas asesinados en 2025, dice el CPJ

El informe del CPJ indica que más del 60% de los 86 miembros de la prensa asesinados por las fuerzas israelíes en 2025 eran palestinos que informaban desde la Franja de Gaza, donde los grupos de derechos humanos y los expertos de la ONU denuncian que se comete un genocidio.

En 2025, el CPJ documentó 47 casos de periodistas asesinados por su trabajo. Israel fue responsable del 81% de estos casos. Sin embargo, el número total de asesinatos selectivos puede ser mucho mayor, de acuerdo con la organización, que señala que la destrucción de mucha de la evidencia hará imposible saber el número exacto de periodistas que fueron un objetivo directo.

“En medio de las extremas limitaciones impuestas a Gaza, incluida la prohibición del acceso independiente de la prensa extranjera, la infraestructura de comunicaciones destruida, el desplazamiento masivo y la pérdida generalizada de vidas, es difícil investigar las circunstancias de cada muerte”, señala el informe.

El CPJ documentó casos en los que se sabía que los periodistas atacados por Israel en Gaza informaban sobre los presuntos crímenes de guerra cometidos por las fuerzas israelíes, como la inanición o los ataques a hospitales.

“Al utilizar esta táctica, las fuerzas israelíes han agravado las violaciones del derecho internacional al tiempo que silencian los informes críticos sobre el terreno”, denuncia el CPJ.

Además de la guerra en Gaza, los otros dos conflictos más mortíferos para la prensa han sido Ucrania (cuatro muertos) y Sudán (nueve muertos), señaló el CPJ.

El ataque y asesinato deliberado de un periodista por parte de cualquier militar, que está obligado a proteger a los civiles según el derecho internacional, constituye un crimen de guerra, recuerda la organización.

"Uno de los hechos más llamativos de estos últimos años es el aumento del uso de drones", con 39 casos documentados frente a solo dos en 2023, dijo a la AFP Carlos Martínez de la Serna, jefe de proyecto dentro de la organización.