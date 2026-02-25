Cristiano Ronaldo en duda para jugar en el Estadio Banorte por violencia: qué se sabe del México vs. Portugal

¿CR7 en México?

La selección de futbol de Portugal tiene previsto jugar un partido amistoso frente a su similar de México el 28 de marzo próximo, en la reinauguración del emblemático Estadio Azteca (ahora Estadio Banorte), en la capital mexicana y previo a la inauguración de la Copa del Mundo.

Sin embargo, la Federación Portuguesa del país europeo puso en duda la asistencia de su selección a ese duelo debido a "la delicada situación que se vive actualmente en México".

La federación mexicana afirmó que ambas escuadras mantienen el "deseo mutuo" de jugar el partido.

"Los acontecimientos recientes exigen una evaluación continua de las condiciones asociadas a los viajes de la delegación de la Federación Portuguesa de Futbol (FPF). En este contexto, las indicaciones del Gobierno portugués son fundamentales y cruciales para el seguimiento de la situación.

"Cualquier decisión se tomará como resultado de un seguimiento continuo, en estrecha coordinación con el Gobierno y en sintonía con la Federación Mexicana de Futbol, ​​entidad con la que la FPF mantiene excelentes relaciones institucionales y contacto regular", dijo la FPF en un comunicado.

Hasta el momento se desconoce si la estrella portuguesa Cristiano Ronaldo estaría en en país en caso de que se celebrara el partido en la CDMX. En el Mundial, la selección de Portugal jugará en las ciudades de Houston y Miami en la primera fase.

Estadio Banorte

El Mundial ocupará tres sedes: México, Estados Unidos y Canadá, además agregará a 16 selecciones para totalizar 48 equipos que disputarán la copa del mundo. Estos cambios implican mayores presiones para los organizadores del evento, debido a que la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) exige mayores estándares de calidad de los recintos, en especial en términos de experiencia para el aficionado.

Solo para satisfacer los estándares de la FIFA, en el tercer trimestre de 2025, Ollamani, la empresa surgida de la escisión de los Otros Negocios de Televisa, destinó una inversión 474.7 millones de pesos para la remodelación del Estadio Banorte.

En marzo del año pasado accedió a una línea de crédito de Banorte por un monto de 2,100 millones de pesos para financiar la remodelación y modernización del estadio que ahora lleva el nombre de la entidad bancaria.

La reinauguración del recinto está programada para este 28 de marzo.

