Portugal "evaluará" jugar contra México en el Estadio Banorte tras muerte de "El Mencho"

La escuadra liderada por Cristiano Ronaldo expresa su preocupación y dice que las indicaciones del Gobierno portugués serán fundamentales para decidir si viaja a México.
mié 25 febrero 2026 01:54 PM
Cristiano Ronaldo en duda para jugar en el Estadio Banorte por violencia: qué se sabe del México vs. Portugal
Miami y Houston serán las ciudades donde jugará Portugal en la primera etapa del Mundial 2026. (Charles McQuillan/Getty Images)

La ola de violencia que provocó la captura y muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, fundador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), amenaza con tener repercusiones en la celebración de espectáculos en parte del país por lo menos en las siguientes semanas.

Y es que el operativo realizado el pasado fin de semana en Tepalpa, Jalisco , ha dejado al menos a 62 personas muertas, de acuerdo al diario NYT.

El abatimiento del capo de la droga más poderoso del país tuvo cobertura en medios internacionales, ya que Jalisco es uno de los estados donde se jugará el Mundial que comenzará en junio de 2026.

La tarde de este martes, las terminales aéreas de Guadalajara y Puerto Vallarta volvieron a operar con normalidad luego de haber estado con suspensión de vuelos por parte de aerolíneas como Viva, Volaris y Aeroméxico.

Cómo el CJNG se convirtió en el "narcoimperio" del 'Mencho': los factores detrás de su expansión global
México

El ascenso del "narcoimperio" del Mencho: los factores detrás de la expansión global del CJNG

¿CR7 en México?

La selección de futbol de Portugal tiene previsto jugar un partido amistoso frente a su similar de México el 28 de marzo próximo, en la reinauguración del emblemático Estadio Azteca (ahora Estadio Banorte), en la capital mexicana y previo a la inauguración de la Copa del Mundo.

Sin embargo, la Federación Portuguesa del país europeo puso en duda la asistencia de su selección a ese duelo debido a "la delicada situación que se vive actualmente en México".

La federación mexicana afirmó que ambas escuadras mantienen el "deseo mutuo" de jugar el partido.

"Los acontecimientos recientes exigen una evaluación continua de las condiciones asociadas a los viajes de la delegación de la Federación Portuguesa de Futbol (FPF). En este contexto, las indicaciones del Gobierno portugués son fundamentales y cruciales para el seguimiento de la situación.

"Cualquier decisión se tomará como resultado de un seguimiento continuo, en estrecha coordinación con el Gobierno y en sintonía con la Federación Mexicana de Futbol, ​​entidad con la que la FPF mantiene excelentes relaciones institucionales y contacto regular", dijo la FPF en un comunicado.

Hasta el momento se desconoce si la estrella portuguesa Cristiano Ronaldo estaría en en país en caso de que se celebrara el partido en la CDMX. En el Mundial, la selección de Portugal jugará en las ciudades de Houston y Miami en la primera fase.

Estadio Banorte

El Mundial ocupará tres sedes: México, Estados Unidos y Canadá, además agregará a 16 selecciones para totalizar 48 equipos que disputarán la copa del mundo. Estos cambios implican mayores presiones para los organizadores del evento, debido a que la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) exige mayores estándares de calidad de los recintos, en especial en términos de experiencia para el aficionado.

Solo para satisfacer los estándares de la FIFA, en el tercer trimestre de 2025, Ollamani, la empresa surgida de la escisión de los Otros Negocios de Televisa, destinó una inversión 474.7 millones de pesos para la remodelación del Estadio Banorte.

En marzo del año pasado accedió a una línea de crédito de Banorte por un monto de 2,100 millones de pesos para financiar la remodelación y modernización del estadio que ahora lleva el nombre de la entidad bancaria.

La reinauguración del recinto está programada para este 28 de marzo.

Por lo pronto, la cantante colombiana Shakira se presentará este 1 de marzo en el zócalo de la CDMX, para lo cual el gobierno capitalino ampliará el servicio del transporte colectivo Metro.

La estrategia no cambia

El gobierno de México negó que la detención y posterior muerte de Nemesio Oseguera se deba a un cambio en su estrategia de seguridad y aclaró que la intención no era abatir al líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La presidenta Claudia Sheinbaum dijo la mañana de este miércoles que habló con su homólogo Donald Trump tras el operativo en contra del jefe del CJNG.

“Me llamó antier. Fue una llamada de ocho minutos para preguntar qué pasaba en México, cómo estaban las cosas. Le platiqué cómo había sido el operativo, que habíamos tenido ayuda de inteligencia por parte del Gobierno de Estados Unidos, que iba muy bien la cooperación”, detalló la jefa de Estado en su conferencia matutina.

De acuerdo con el secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, se registraron 85 bloqueos en carreteras federales de Baja California, Estado de México, Michoacán, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Oaxaca, Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas.

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, descartó que la FIFA tenga la intención de quitar alguno de los partidos designados a las tres sedes de México para el repechaje y la Copa del Mundo, después de la alerta de seguridad que se desató el pasado domingo en la zona.

En conferencia, el gobernador aseguró que la ciudad y el estado están recuperando poco a poco su normalidad. "No hay absolutamente ningún riesgo de perder ninguna de las tres sedes que tendrá México para el Mundial 2026", dijo.

Nemesio Oseguera, el "Mencho" Cristiano Ronaldo Estadio Azteca Mundial Estados Unidos, México y Canadá 2026 United 2026

