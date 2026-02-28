Publicidad

Internacional

"Operación Furia Épica": el nombre del ataque de Estados Unidos sobre Irán

Donald Trump afirma que la ofensiva busca destruir la capacidad naval y los sistemas de misiles del país del centro de Asia.
sáb 28 febrero 2026 03:30 AM
Esta imagen de ilustración muestra a una persona mirando un teléfono inteligente que muestra al presidente estadounidense Donald Trump haciendo una declaración sobre las operaciones de combate en Irán, junto con una pantalla de computadora con el mismo mensaje publicado en X el 28 de febrero de 2026
El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que su ejército buscaba destruir la capacidad naval y los sistemas de misiles de Irán. (FOTO: CHRIS DELMAS/AFP)

Estados Unidos bautizó su ataque contra objetivos militares en Irán como "Operación Furia Épica", anunció el sábado el Departamento de Defensa.

El Pentágono anunció el nombre en una publicación en redes sociales junto a un emoticono de la bandera estadounidense. Sin embargo, no dio más detalles de la operación.

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que su ejército buscaba destruir la capacidad naval y los sistemas de misiles de Irán.

En un mensaje en video, el mandatario afirmó que el objetivo es "reducir a nada" la marina iraní y "eliminar amenazas inminentes" causadas por Irán.

"Vamos a destruir sus misiles. Vamos a reducir a la nada su Marina", dijo el mandatario, que vestía una gorra blanca con las siglas USA y hablaba detrás de un atril con el sello presidencial estadounidense.

"Nuestro objetivo es defender al pueblo estadounidense eliminando amenazas inminentes provenientes del régimen iraní", señaló.

En un mensaje directo a los iraníes, Trump les aseguró que "la hora de su libertad está al alcance de la mano".

"Cuando terminemos, tomen el control de su gobierno. Será suyo, para que lo tomen. Esta será probablemente su única oportunidad en generaciones", añadió.

Además, les recomendó que por el momento, "permanezcan a resguardo. No salgan de sus casas. Es muy peligroso salir. Van a caer bombas por todas partes".

A los jefes militares iraníes, incluyendo los Guardianes de la Revolución, Trump les propuso deponer las armas si quieren "inmunidad". De lo contrario afrontarán una "muerte segura".

De acuerdo con Trump, Teherán había "rechazado todas las oportunidades" de renunciar a la bomba atómica en las conversaciones mantenidas con Estados Unidos en las últimas semanas.

Irán intentaba "reconstruir su programa nuclear" y quería "desarrollar misiles de largo alcance" que habrían sido susceptibles de alcanzar territorio estadounidense.

"A los miembros de los Guardianes de la Revolución Islámica, a las fuerzas armadas y a toda la policía, les digo hoy que deben deponer las armas y tendrán inmunidad total o, en caso contrario, enfrentarse a una muerte segura", amenazó.

Trump apuntó que Irán era culpable de "terrorismo de masas" en múltiples ocasiones desde la revolución islámica de 1979 y aseguró que "no lo toleraremos más".

