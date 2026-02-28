Publicidad

Internacional

Israel e Irán: ¿qué hay detrás de la rivalidad más influyente en Medio Oriente?

Israel y Estados Unidos lanzaron un ataque militar contra Teheran esta sábado con el objetivo de "eliminar amenazas inminentes" causadas por este país, de acuerdo con Donald Trump.
sáb 28 febrero 2026 03:02 AM
Una columna de humo se eleva después de una explosión reportada en Teherán el 28 de febrero de 2026. Los periodistas de la AFP escucharon dos fuertes explosiones en Teherán el 28 de febrero por la mañana, y se vieron dos columnas de humo espeso sobre el centro y el este de la capital iraní. El Ministerio de Defensa de Israel anunció que había lanzado un "ataque preventivo" contra Irán mientras sonaban sirenas en Jerusalén y la gente de todo el país recibía alertas telefónicas sobre una amenaza "extremadamente grave".
El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, dijo que la operación deberá "eliminar la amenaza existencial que representa el régimen terrorista de Irán". (FOTO: ATTA KENARE/AFP)

Después de décadas de semanas de amenazas, Estados Unidos e Israel lanzaron un ataque contra Irán, el principal enemigo de ambos países en Medio Oriente.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo este sábado que Israel y Estados Unidos habían atacado a Irán para "eliminar la amenaza existencial" que representa la república islámica.

"Hermanos y hermanas, ciudadanos de Israel: hace instantes Israel y Estados Unidos lanzaron una operación para eliminar la amenaza existencial que representa el régimen terrorista de Irán", afirmó Netanyahu en un mensaje en video.

De acuerdo con el primer ministro, la "acción conjunta creará las condiciones para que el valiente pueblo iraní tome su destino en sus propias manos".

El presidente estadounidense Donald Trump anunció minutos en un mensaje televisado que su gobierno habían lanzado ataques de "gran envergadura" para "eliminar amenazas inminentes" causadas por Irán.

"La hora de su libertad está al alcance de la mano", dijo Trump a los iraníes desde su residencia de Palm Beach, en Florida. También ofreció a los dirigentes militares de Irán la "inmunidad" o una "muerte segura".

"Cuando terminemos, tomen el control de su gobierno. Será suyo para que lo tomen. Esta será probablemente su única oportunidad en generaciones", dijo Trump en un mensaje en video desde Florida.

El pulso de la rivalidad entre Irán e Israel es una de las principales fuentes de inestabilidad en Medio Oriente.

Para Teherán, Israel es el “pequeño Satán”, aliado en Medio Oriente de Estados Unidos, al que llaman el “gran Satán”. Israel acusa a Irán de financiar a grupos “terroristas” —como Hamás y Hezbolá— y de perpetrar ataques contra sus intereses movido por el antisemitismo de los ayatolás.

No obstante, las cosas no siempre fueron así entre Israel e Irán. De hecho, eran todo lo contrario, al punto de que Irán era probablemente uno de los aliados más “confiables” de Israel “hasta 1979”, año de la Revolución iraní, que llevó a los ayatolás al poder despues de que derrocaron al sha Mohammad Reza Pahleví.

