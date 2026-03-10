La guerra en Medio Oriente amenaza el suministro de petróleo de China

Es probable que la construcción de reservas de China continúe en 2026. Las compañías petroleras nacionales de China (NOC) planean construir al menos 169 millones de barriles de nueva capacidad de almacenamiento entre 2025 y 2026. Llenar esta capacidad ayudaría a absorber el "profundo excedente" de los suministros mundiales de petróleo en el primer trimestre de 2026.
"China tiene actualmente 110 días de cobertura, lo que es más alto que el objetivo de la OCDE de 90 días”, dijo Lauri Myllyvirta, analista principal del Centro de Investigación sobre Energía y Aire Limpio, a la cadena alemana DW.
Según la Administración General de Aduanas (GAC) de China, cinco países (Rusia, Arabia Saudita, Malasia, Irak y Brasil) representaron el 62% de las importaciones de crudo de China en 2025. Dos países están ausentes del top 10: Venezuela e Irán.
La GAC no ha registrado ninguna importación de petróleo de Irán desde 2022 y informó de importaciones de menos de 7,000 bpd de Venezuela el año pasado. Sin embargo, el seguimiento de petroleros muestra que los volúmenes de estos países son mucho más altos.
Sin embargo, China probablemente importó al menos 2.6 millones de bpd de crudo sancionado en 2025, más del 22% de las importaciones totales. Esta estimación incluye 1.38 millones de bpd de Irán y 389,000 bpd de Venezuela, según Kpler, y al menos 800,000 bpd de petróleo de Rusia.
China estuvo parcialmente aislada después de cortar acuerdos con Irán y Rusia para asegurar crudo con grandes descuentos a tasas por debajo del mercado en medio de las sanciones occidentales.
Moscú se convirtió en el principal proveedor de petróleo de China hasta el año pasado, cuando las sanciones estadounidenses a las empresas y petroleros rusos causaron una notable caída en los flujos.