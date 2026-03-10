La guerra en Medio Oriente amenaza el suministro de petróleo de China

El canciller también defendió que su país y Estados Unidos deben esforzarse por mantener bajo control las "disputas existentes", ante la visita del presidente Donald Trump que se espera en abril.

"Este año es sin duda un año importante para las relaciones entre China y Estados Unidos", que ahora deben "prepararse minuciosamente, crear un entorno propicio, controlar las disputas existentes y eliminar cualquier interferencia innecesaria", pidió Wang.

La situación energética para el país asiático ya era compleja antes de los acontecimientos de Medio Oriente. A los ataques estadounidenses contra Irán se suman la imposición de sanciones por parte de la administración Trump a las compañías petroleras rusas Rosneft y Lukoil en octubre y la intervención en Venezuela en enero para capturar al entonces presidente del país, Nicolás Maduro. China era el principal cliente de crudo de estos tres países.

Beijing ha dependido del crudo sancionado de Irán, Rusia y Venezuela para una parte significativa de sus importaciones de crudo en 2025, aunque con algunos trucos, de acuerdo con especialistas.

Un récord de importación de petróleo

Las importaciones de crudo de China crecieron de 11.1 millones de barriles por día (bpd) en 2024 a 11.6 millones en 2025. De acuerdo con Rystad Energy, China almacenó 430,000 bpd el año pasado, el 83% del aumento en las importaciones de crudo de China.

Los riesgos geopolíticos, el exceso de oferta global y los bajos precios del petróleo impulsaron a China a aumentar sus reservas.

China es sumamente dependiente de las importaciones de petróleo, pues se calcula que más del 70% de su consumo se cubre de esta manera, especialmente por importaciones por la vía marítima, un 90% de ellas. Por lo que el almacenamiento de petróleo es una piedra angular del enfoque de China para su seguridad energética.