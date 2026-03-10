Publicidad

Internacional

La guerra en Medio Oriente amenaza el suministro de petróleo de China

El cierre del estrecho de Ormuz y los ataques contra infraestructura energética en la región ponen en riesgo el flujo de crudo hacia el gigante asiático, que depende de importaciones para más del 70% de su consumo.
mar 10 marzo 2026 05:55 AM
Un petrolero de crudo es guiado a un atraque en la terminal de petróleo en el puerto de Qingdao, en la provincia oriental de Shandong de China, el 7 de marzo de 2026.
El 90% de las importaciones de petróleo de China llegan por vía marítima. (FOTO: CN-STR/AFP)

El ataque estadounidense-israelí contra Irán el 28 de febrero y los ataques de represalia de Irán contra la infraestructura energética y las bases estadounidenses en la región, así como el cierre del Estrecho de Ormuz y el posterior cierre de las exportaciones de gas natural licuado (GNL) de Qatar, afectan directamente a China.

"Ante un Oriente Medio sumido en las llamas de la guerra, lo que quiero decir es que se trata de una guerra que nunca debería haber ocurrido y que no beneficia a ninguna de las partes”, dijo el domingo el ministro de Relaciones Exteriores chino, Wang Yi. "El mundo no puede volver a la ley de la selva", añadió.

El canciller también defendió que su país y Estados Unidos deben esforzarse por mantener bajo control las "disputas existentes", ante la visita del presidente Donald Trump que se espera en abril.

"Este año es sin duda un año importante para las relaciones entre China y Estados Unidos", que ahora deben "prepararse minuciosamente, crear un entorno propicio, controlar las disputas existentes y eliminar cualquier interferencia innecesaria", pidió Wang.

La situación energética para el país asiático ya era compleja antes de los acontecimientos de Medio Oriente. A los ataques estadounidenses contra Irán se suman la imposición de sanciones por parte de la administración Trump a las compañías petroleras rusas Rosneft y Lukoil en octubre y la intervención en Venezuela en enero para capturar al entonces presidente del país, Nicolás Maduro. China era el principal cliente de crudo de estos tres países.

Beijing ha dependido del crudo sancionado de Irán, Rusia y Venezuela para una parte significativa de sus importaciones de crudo en 2025, aunque con algunos trucos, de acuerdo con especialistas.

Un récord de importación de petróleo

Las importaciones de crudo de China crecieron de 11.1 millones de barriles por día (bpd) en 2024 a 11.6 millones en 2025. De acuerdo con Rystad Energy, China almacenó 430,000 bpd el año pasado, el 83% del aumento en las importaciones de crudo de China.

Los riesgos geopolíticos, el exceso de oferta global y los bajos precios del petróleo impulsaron a China a aumentar sus reservas.

China es sumamente dependiente de las importaciones de petróleo, pues se calcula que más del 70% de su consumo se cubre de esta manera, especialmente por importaciones por la vía marítima, un 90% de ellas. Por lo que el almacenamiento de petróleo es una piedra angular del enfoque de China para su seguridad energética.

Es probable que la construcción de reservas de China continúe en 2026. Las compañías petroleras nacionales de China (NOC) planean construir al menos 169 millones de barriles de nueva capacidad de almacenamiento entre 2025 y 2026. Llenar esta capacidad ayudaría a absorber el "profundo excedente" de los suministros mundiales de petróleo en el primer trimestre de 2026.

"China tiene actualmente 110 días de cobertura, lo que es más alto que el objetivo de la OCDE de 90 días”, dijo Lauri Myllyvirta, analista principal del Centro de Investigación sobre Energía y Aire Limpio, a la cadena alemana DW.

Según la Administración General de Aduanas (GAC) de China, cinco países (Rusia, Arabia Saudita, Malasia, Irak y Brasil) representaron el 62% de las importaciones de crudo de China en 2025. Dos países están ausentes del top 10: Venezuela e Irán.

La GAC no ha registrado ninguna importación de petróleo de Irán desde 2022 y informó de importaciones de menos de 7,000 bpd de Venezuela el año pasado. Sin embargo, el seguimiento de petroleros muestra que los volúmenes de estos países son mucho más altos.

Sin embargo, China probablemente importó al menos 2.6 millones de bpd de crudo sancionado en 2025, más del 22% de las importaciones totales. Esta estimación incluye 1.38 millones de bpd de Irán y 389,000 bpd de Venezuela, según Kpler, y al menos 800,000 bpd de petróleo de Rusia.

China estuvo parcialmente aislada después de cortar acuerdos con Irán y Rusia para asegurar crudo con grandes descuentos a tasas por debajo del mercado en medio de las sanciones occidentales.

Moscú se convirtió en el principal proveedor de petróleo de China hasta el año pasado, cuando las sanciones estadounidenses a las empresas y petroleros rusos causaron una notable caída en los flujos.

Desde entonces, Irán ha llenado gran parte del vacío, con casi todas sus exportaciones, hasta 2 millones de barriles por día en un momento dado el año pasado, entregadas encubiertamente a China a través de flotas en la sombra, transferencias de barco a barco y reetiquetado para disfrazar los orígenes y evadir el rastreo.

La brecha entre los datos de Kpler sobre las importaciones de crudo iraní y venezolano de China y los del GAC de China se debe a que los barriles iraníes y venezolanos están reetiquetados para disfrazar sus orígenes.

Muchos barriles iraníes y venezolanos que llegan a China son renombrados como malayos. China importa más crudo "malayo" (1.3 millones de bpd en 2025) que Malasia (535.000 bpd en 2024), y las aguas de Malasia son un semillero de transferencias de petróleo de barco a barco (STS).

¿Cómo puede afectar la guerra en Irán a China?

Las reservas de petróleo de China y el crudo almacenados en Asia y en el agua lo dejan bien posicionado para capear una interrupción de varios meses. A principios de enero, China tenía 1.206 mil millones de barriles de petróleo almacenados en tierra, lo que cubriría 104 días de importaciones netas de petróleo crudo a nivel de 2025.

También es probable que haya amplios suministros de crudo venezolano e iraní en el agua. A principios de enero, más de 29 millones de barriles de crudo venezolano y 170 millones de barriles de crudo y condensado iraníes estaban en petroleros o en almacenamiento flotante. También hay barriles iraníes almacenados en puertos chinos.

Las refinerías chinas que probablemente se vean más afectadas negativamente por una interrupción prolongada de las exportaciones de crudo iraní y venezolana son las teteras. Son los principales compradores de petróleo iraní y venezolano porque son más tolerantes al riesgo que los NOC de China y dependen de los descuentos para reforzar sus resultados.

Si las refinerías no pudieran acceder a crudos iraníes y venezolanos, probablemente comprarían más petróleo ruso y tal vez más crudo pesado canadiense, que es el crudo no sancionado más competitivo para China.

El cierre del estrecho de Ormuz complica la situación para el gigante asiático. La mitad de las importaciones de petróleo de China y casi un tercio de sus importaciones de GNL pasan por esta vía comercial.

“Sin embargo, China tiene varias opciones para gestionar las interrupciones de sus importaciones de energía de Oriente Medio a corto plazo y es probable que vea el conflicto como la última agitación geopolítica que respalda sus esfuerzos por alejarse gradualmente de los combustibles fósiles”, indica un artículo del Centro de Política Energética Global de la Universidad de Columbia.

Tags

China Irán Rusia Venezuela

