La guerra en Irán pone en riesgo el patrimonio cultural del Medio Oriente

Otros sitios de interés cultural en la región también han sido afectados por los ataques y otras decenas corren riesgo. Irán cuenta con 29 sitios en la lista de Patrimonio Mundial; Israel cuenta con uno, y Líbano con seis.

Y mientras el conflicto se extiende por la región, crecen también los riesgos para espacios en otros países, como Azerbaiyán, Arabia Saudita, Baréin, Emiratos Árabes Unidos, Chipre, Irak, Jordania, Kuwait, Omán, Palestina, Qatar, Siria, Turquía y Yemen.

“La Unesco recuerda a todas las partes su obligación de respetar el derecho internacional, en particular la Convención de La Haya de 1954 para la Protección de los Bienes Culturales en caso de Conflicto Armado, así como la Convención de 1972 sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural”, recordó el organismo en un comunicado.

Israel se retiró formalmente de la Unesco el 31 de diciembre de 2018, decisión tomada por el primer ministro Benjamin Netanyahu, quien denunció un sesgo antiisraelí en la agencia por sus resoluciones sobre Jerusalén y la adhesión de Palestina. Sin embargo, el país aún forma parte de la Convención del Patrimonio Cultural.

Estados Unidos anunció su retiro de la organización en julio de 2025 por razones similares a las de Israel. La salida del país norteamericano será efectiva a partir del 31 de diciembre de 2026.

Irán denuncia ataques de Israel

la onda de choque de las explosiones cercanas y posiblemente algunos restos de misiles rompieron el vidrio y derribaron azulejos y mampostería. (FOTO: FATEMEH BAHRAMI/Anadolu via AFP)

El gobierno de Irán reiteró este jueves sus acusaciones contra Israel por "bombardear monumentos históricos" en el marco de su ofensiva junto a Estados Unidos contra el país y criticó a la Unesco por su "silencio".

“Israel está bombardeando monumentos históricos iraníes que datan del siglo XIV. Varios sitios declarados Patrimonio de la Humanidad por la Unesco han sido alcanzados", dijo el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi.

"¿Dónde está la Unesco? Su silencio es inaceptable”, dijo el canciller en un mensaje en redes sociales.