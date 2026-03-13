La guerra en Irán pone en riesgo el patrimonio cultural del Medio Oriente

El conflicto en Medio Oriente, desatado por una serie de ataques de Israel y Estados Unidos, pone en riesgo gran parte del patrimonio cultural de Medio Oriente, una región rica en historia y con importantes monumentos.
La Unesco, la agencia de las Naciones Unidas que fomenta la paz y la seguridad internacional mediante la cooperación en educación, ciencia, cultura, comunicación e información, señaló el miércoles que tres sitios incluidos en su lista de Patrimonio Mundial han resultado dañados: el Palacio de Golestán, en Teherán, Irán; la Ciudad Blanca de Tel Aviv, Israel, y Tiro, en Líbano.
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Otros sitios de interés cultural en la región también han sido afectados por los ataques y otras decenas corren riesgo. Irán cuenta con 29 sitios en la lista de Patrimonio Mundial; Israel cuenta con uno, y Líbano con seis.
Y mientras el conflicto se extiende por la región, crecen también los riesgos para espacios en otros países, como Azerbaiyán, Arabia Saudita, Baréin, Emiratos Árabes Unidos, Chipre, Irak, Jordania, Kuwait, Omán, Palestina, Qatar, Siria, Turquía y Yemen.
“La Unesco recuerda a todas las partes su obligación de respetar el derecho internacional, en particular la Convención de La Haya de 1954 para la Protección de los Bienes Culturales en caso de Conflicto Armado, así como la Convención de 1972 sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural”, recordó el organismo en un comunicado.
Israel se retiró formalmente de la Unesco el 31 de diciembre de 2018, decisión tomada por el primer ministro Benjamin Netanyahu, quien denunció un sesgo antiisraelí en la agencia por sus resoluciones sobre Jerusalén y la adhesión de Palestina. Sin embargo, el país aún forma parte de la Convención del Patrimonio Cultural.
Estados Unidos anunció su retiro de la organización en julio de 2025 por razones similares a las de Israel. La salida del país norteamericano será efectiva a partir del 31 de diciembre de 2026.
Irán denuncia ataques de Israel
El gobierno de Irán reiteró este jueves sus acusaciones contra Israel por "bombardear monumentos históricos" en el marco de su ofensiva junto a Estados Unidos contra el país y criticó a la Unesco por su "silencio".
“Israel está bombardeando monumentos históricos iraníes que datan del siglo XIV. Varios sitios declarados Patrimonio de la Humanidad por la Unesco han sido alcanzados", dijo el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi.
"¿Dónde está la Unesco? Su silencio es inaceptable”, dijo el canciller en un mensaje en redes sociales.
Israel is bombing Iranian historical monuments dating as far back as the 14th century. Multiple UNESCO World Heritage Sites have been struck.
It's natural that a regime that won't last a century hates nations with ancient pasts. But where's UNESCO? Its silence is unacceptable. pic.twitter.com/7eu09Cjiyf
De acuerdo con videos y declaraciones públicas, ninguno de los edificios históricos fue golpeado directamente por un misil, pero la onda de choque de las explosiones cercanas y posiblemente algunos restos de misiles rompieron el vidrio y derribaron azulejos y mampostería.
El vídeo de la escena mostró que el famoso salón de espejos del Palacio Golestan había sido destrozado, con fragmentos de espejos intrincados esparcidos por su piso.
El Palacio Golestan se encuentra en el corazón y el núcleo histórico de Teherán. El complejo es uno de los más antiguos de Teherán y fue construido durante la dinastía safávida en la antigua ciudad amurallada. Fue incluido en la lista de Patrimonio Mundial en 2013.
“El complejo del Palacio de Golestan representa un ejemplo importante de la fusión de las artes y la arquitectura persas con estilos y motivos europeos y la adaptación de las tecnologías de construcción europeas, como el uso de hierro fundido para soportar carga, en Persia”, indica la Unesco sobre la importancia histórica del sitio.
"A veces incluso lo comparamos con el Palacio de Versalles en Francia, por ejemplo, y lamentablemente ha sufrido algunos daños. Desconocemos su alcance por el momento. Pero con las imágenes que hemos podido recibir, podemos confirmar claramente que se ha visto afectado", declaró Lazare Eloundou Assomo, director del Centro de Patrimonio Mundial de la Unesco, a la agencia Reuters.
Además de Golestán, las autoridades iraníes aseguran que el Palacio de Chehel Sotún, en la ciudad histórica de Isfahán, ha sufrido daños bastante importantes. Este edificio, construido en 1674, forma parte de la lista de Patrimonio Mundial desde 1979.
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"Isfahán no es una ciudad ordinaria, es un museo sin techo", dijo el gobernador de esta ciudad, Mehdi Jamalinejad, en un discurso publicado en las redes sociales. "En ninguna de las épocas anteriores, ni en las guerras afganas, ni en la conquista mogol, ni siquiera durante la 'defensa sagrada' (la guerra entre Irán-Irak de 1980-88) se hizo esto”.
De acuerdo con un análisis hecho por Expansión, otros sitios en Irán e incluidos en la lista de Patrimonio Mundial que corren riesgo debido a su cercanía con lugares atacados por los bombardeos estadounidenses e israelíes son Persépolis, Yazd y el Gran Bazar de Tabriz.
Israel ataca Tiro, una antigua ciudad libanesa
Israel atacó el viernes 6 de marzo Tiro, una histórica ciudad al sur de Líbano, en una zona adyacente a un sitio declarado Patrimonio de la Humanidad.
Un fotógrafo de la AFP presente en el lugar fue testigo de cómo los equipos de rescate recuperaban al menos un cadáver y recogían lo que parecían ser restos humanos esparcidos por el suelo, cerca del antiguo hipódromo de la ciudad.
"Hemos podido confirmar daños, todavía no hemos podido despachar expertos a terreno y lo haremos en cuanto las condiciones de seguridad lo permitan", dijo un portavoz de la Unesco, de acuerdo con la agencia EFE, y adelantó que el sitio fue incluido en su lista de Propiedad Cultural bajo Protección Aumentada.
La zona arqueológica de Tiro fue incluida en la lista de Patrimonio Mundial en 1984. De acuerdo con la tradición, Tiro es el lugar donde se descubrió la púrpura. Fue el origen de colonias fenicias prósperas, como Cartago y Cádiz.
Metrópolis de Fenicia en el pasado, alabada por su gran belleza, Tiro se convirtió rápidamente en el centro más importante para el comercio marítimo y terrestre en el Mediterráneo oriental en la antigüedad.
El sitio aún conserva importantes restos arqueológicos que datan principalmente de la época romana.
“Los restos fenicios reflejan el poder, la influencia y la riqueza de los comerciantes de Tiro que navegaban por las aguas mediterráneas y llenaban sus almacenes con mercancías de sus extensas colonias a lo largo de las costas mediterráneas”, indica la Unesco sobre este sitio.
La Ciudad Blanca de Tel Aviv sufre daños
Un ataque con cohetes iraníes, en el que murió una persona y decenas más resultaron heridas, devastó un histórico edificio parte de la Ciudad Blanca, uno de los tesoros arquitectónicos de la Ciudad Blanca en Tel Aviv.
"Estas casas eran más que concreto y balcones", escribió el Centro Bauhaus de Tel Aviv en Instagram. "Eran símbolos de supervivencia, modernidad y la reconstrucción de la vida en Tel Aviv”.
El edificio en 123 Yehuda Halevi fue diseñado y construido inicialmente entre 1935 y 1937 en Bauhaus, el estilo arquitectónico traído al estado de Israel por los arquitectos judíos alemanes.
La llamada Ciudad Blanca se construyó desde principios de la década de 1930 hasta 1948, con arreglo al trazado diseñado por Sir Patrick Geddes, que estaba basado en los principios del urbanismo orgánico moderno.
Los edificios fueron diseñados por arquitectos formados en Europa, donde ya habían ejercido su profesión antes de emigrar a Israel. En un contexto cultural nuevo, realizaron un conjunto excepcional de edificios muy representativo del movimiento arquitectónico moderno. Fue incluida como parte de la lista de Patrimonio Mundial en 2003.