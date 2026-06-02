Hay escasez de sobres para el álbum Panini del Mundial 2026 y dispara otras opciones para conseguir estampas

“El álbum lo compré en una promoción por la compra de un par de Coca-Colas en Farmacias Guadalajara hace tres semanas”, cuenta. “Sólo la primera semana de mi compra no tuve problemas para encontrar sobres de cromos; desde hace dos semanas solo encontré en Miniso y esta última me dijeron que ya no van a subir en Oxxo, Farmacias Guadalajara ni en los Sanborns”, dice.

La escasez golpea la distribución

En la tienda oficial de Panini dentro de Forum Buenavista, empleados explican que el surtido llega los jueves, pero la compra de cajas completas reduce rápidamente la disponibilidad para quienes buscan sobres individuales.

La falta de producto se replica en otros establecimientos del complejo comercial y sus alrededores. Tiendas departamentales, restaurantes y cadenas de conveniencia responden lo mismo: no saben cuándo llegará el nuevo inventario.

En algunos Oxxo de la zona de Tlatelolco, trabajadores incluso advierten a los compradores que ya no recibirán más sobres, incluidos aquellos relacionados con promociones desarrolladas junto con patrocinadores oficiales del torneo.

Coleccionistas de cromos del álbum mundialista de Panini. (Foto: Moisés Pablo Nava / Cuartoscuro. )

La presión sobre la oferta ocurre en una edición particularmente ambiciosa. El álbum del Mundial 2026 incluye 980 estampas, impulsadas por la expansión del torneo a 48 selecciones participantes.

La expectativa de la editorial es alta. Marilú Vargas, directora de Marketing de Panini, adelantó previamente que esperan convertir esta edición en la colección más grande de la historia en número de ventas.

Pero la escasez terminó por reactivar las reuniones presenciales de intercambio de cromos .

“Es como estar en un mercado de fichajes”, dice Iván Razo, quien acude los sábados a la explanada de Bellas Artes, otra de las ubicaciones populares para intercambiar. “Si llegas a las 11:00 ya hay quien intercambia. No me había tocado que esto pasara y funciona porque encuentras quien te cambia hasta quien te vende los más buscados”, declara.

Los encuentros funcionan como espacios de convivencia, pero también como mecanismos para reducir costos en una colección cada vez más cara.

Razo calcula haber invertido alrededor de 8,000 pesos y asegura tener cerca del 90% del álbum completo. Entre sus compras destaca una particularmente costosa: la estampa de Lionel Messi por 500 pesos.

“Espero que a campeón porque ya se retira”, comparte.