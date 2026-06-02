Hay escasez de sobres para el álbum Panini del Mundial 2026 y dispara otras opciones para conseguir estampas

Escasez, reventa y piratería impulsan el intercambio de cromos del álbum mundialista de Panini
La edición más grande en la historia de Panini enfrenta problemas de disponibilidad de cromos en distintos puntos de venta, mientras aficionados recurren al intercambio para completar una colección de 980 estampas.
En las escalinatas del Ángel de la Independencia, grupos improvisados levantan cromos al aire y gritan nombres de selecciones, jugadores y números faltantes. La dificultad para encontrar sobres del álbum oficial del Mundial 2026 de Panini provocó el regreso masivo del intercambio callejero de estampas.
Ante la falta de sobres en supermercados, farmacias, tiendas departamentales y de conveniencia, aficionados recurren ahora a plazas públicas, grupos virtuales y comunidades de coleccionistas para avanzar en una colección que, por tamaño y demanda, apunta a convertirse en la más grande en la historia de la editorial.
Encontrar sobres para el álbum del Mundial 2026 dejó de ser sencillo incluso para quienes comenzaron temprano a llenarlo. Daniel Ibarra, ingeniero de 39 años, compró su álbum hace tres semanas mediante una promoción ligada a refrescos, pero en los últimos días se ha enfrentado a la escasez de cromos.
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“El álbum lo compré en una promoción por la compra de un par de Coca-Colas en Farmacias Guadalajara hace tres semanas”, cuenta. “Sólo la primera semana de mi compra no tuve problemas para encontrar sobres de cromos; desde hace dos semanas solo encontré en Miniso y esta última me dijeron que ya no van a subir en Oxxo, Farmacias Guadalajara ni en los Sanborns”, dice.
La escasez golpea la distribución
En la tienda oficial de Panini dentro de Forum Buenavista, empleados explican que el surtido llega los jueves, pero la compra de cajas completas reduce rápidamente la disponibilidad para quienes buscan sobres individuales.
La falta de producto se replica en otros establecimientos del complejo comercial y sus alrededores. Tiendas departamentales, restaurantes y cadenas de conveniencia responden lo mismo: no saben cuándo llegará el nuevo inventario.
En algunos Oxxo de la zona de Tlatelolco, trabajadores incluso advierten a los compradores que ya no recibirán más sobres, incluidos aquellos relacionados con promociones desarrolladas junto con patrocinadores oficiales del torneo.
La presión sobre la oferta ocurre en una edición particularmente ambiciosa. El álbum del Mundial 2026 incluye 980 estampas, impulsadas por la expansión del torneo a 48 selecciones participantes.
La expectativa de la editorial es alta. Marilú Vargas, directora de Marketing de Panini, adelantó previamente que esperan convertir esta edición en la colección más grande de la historia en número de ventas.
“Es como estar en un mercado de fichajes”, dice Iván Razo, quien acude los sábados a la explanada de Bellas Artes, otra de las ubicaciones populares para intercambiar. “Si llegas a las 11:00 ya hay quien intercambia. No me había tocado que esto pasara y funciona porque encuentras quien te cambia hasta quien te vende los más buscados”, declara.
Los encuentros funcionan como espacios de convivencia, pero también como mecanismos para reducir costos en una colección cada vez más cara.
Razo calcula haber invertido alrededor de 8,000 pesos y asegura tener cerca del 90% del álbum completo. Entre sus compras destaca una particularmente costosa: la estampa de Lionel Messi por 500 pesos.
“Espero que a campeón porque ya se retira”, comparte.
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Daniel Ibarra estima haber gastado unos 2,500 pesos, incluyendo promociones especiales vinculadas con patrocinadores oficiales, aunque apenas alcanza el 23% del álbum.
“No he comprado porque tuve suerte de que me salieran Messi y Cristiano Ronaldo, solo he intercambiado”, comenta.se
Montserrat Hernández también describe una búsqueda cada vez más complicada.
“Sólo he encontrado en los Sanborns, pero en cajas. En sobres no, me dicen que están agotados”, comenta tras recorrer establecimientos entre Paseo de la Reforma y el Centro Histórico.
La experiencia incluso alcanzó a nuevos consumidores. Daniela López compró recientemente el álbum por petición de su hijo de seis años, pero encontró un mercado muy distinto al que esperaba.
“No hemos encontrado cromos en ningún lado, ni en Liverpool. Hemos comprado porque un compañero de mi hijo les vende las estampas en 5 pesos”, declara.
Completar el álbum cuesta más de lo esperado
Completar la colección implica una inversión relevante. Panini estima que se requieren alrededor de 140 sobres para llenar el álbum, equivalente a unos 3,500 pesos. Sin embargo, simulaciones realizadas por el ingeniero Helios Ocaña muestran que, considerando un esquema con 80% de estampas compradas y 20% obtenidas mediante intercambios, el gasto real puede ubicarse entre entre 5,650 y 5,925 pesos.
En medio de la escasez también florece un mercado paralelo. En puntos de intercambio, redes sociales y marketplaces aparecen PDFs con colecciones completas, álbumes físicos pirata y venta individual de cromos, lo que apuntan a afectar un mercado que crecerá a una tasa anual compuesta de 8.6% entre 2026 y 2034 hasta alcanzar unvalor global de 26,800 millones de dólares, según Data Intelo.
“Sí los hemos visto (la venta de PDFs) y es imposible para nosotros tratar de detenerlos. También hemos visto ediciones de álbumes físicos piratas, pero creo que la gente que viene coleccionando a lo largo de los años sabe que Panini es siempre como el sello de garantía de calidad. Además, se pierde la magia de abrir el sobre e intercambiar”, dijo la directora de Marketing de Panini, en una entrevista previa.
La falta de sobres terminó reconfigurando la experiencia alrededor del álbum. En un mercado cada vez más digitalizado, el desabasto revivió algo que Panini nunca pudo vender en un sobre: la comunidad alrededor de completar un Mundial.