Cuba sufre nuevo apagón total

El corte en el suministro se debió a "una desconexión total del Sistema Electroenergético Nacional", dijo la Unión Nacional Eléctrica de Cuba (UNE) en la red X. "Comienzan a implementarse los protocolos para el restablecimiento", agregó.

A inicios de marzo, la isla había sufrido un apagón en dos tercios del territorio, incluida La Habana.

La generación de electricidad del país está sostenida por una red de termoeléctricas envejecidas, algunas con más de 40 años de explotación.

La isla de 9.6 millones de habitantes ha experimentado varios apagones generalizados desde finales de 2024.

Los cubanos soportan además larguísimos cortes programados diarios. La capital cubana ha tenido en los últimos tiempos cortes de más de 15 horas, que en las provincias pueden prolongarse por más de un día.

Desde el 9 de enero no ha llegado a Cuba ningún tanquero, lo que obligó al gobierno de Miguel Díaz-Canel a adoptar medidas drásticas de ahorro, incluidas la suspensión de la venta de diésel y el racionamiento de la gasolina, así como la reducción de algunos servicios de atención hospitalaria.

Para justificar su política, Washington alega la "amenaza excepcional" que representa Cuba, una isla caribeña situada a tan solo 150 km de la costa de Florida, para la seguridad nacional estadounidense, debido a sus relaciones con China, Rusia e Irán.

La Habana acusa a Trump de querer "asfixiar" la economía de la isla comunista, sometida a embargo estadounidense desde 1962 y que en los últimos años ha sufrido un endurecimiento de las sanciones de Estados Unidos.

