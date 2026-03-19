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Israel y EU apuestan por acabar con los líderes iraníes, ¿por qué el régimen sigue en pie?

Aunque los ataques han eliminado a altos mandos, evaluaciones de inteligencia de Estados Unidos señalan que el sistema político y militar iraní está diseñado para resistir y mantener el control.
jue 19 marzo 2026 05:55 AM
Un doliente sostiene una foto del jefe de seguridad de Irán, Ali Larijani, durante su funeral junto a Gholamreza Soleimani, un alto oficial del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica que comanda las fuerzas de Basij, en Teherán el 18 de marzo de 2026.
Israel mató el martes al poderoso e influyente jefe del Consejo Superior de Seguridad Nacional, Ali Larijani. (FOTO: ATTA KENARE/AFP)

Estados Unidos e Israel han apostado en las últimas semanas por eliminar a la cúpula iraní para provocar un cambio de régimen en el país, pero es una estrategia que podría darle resultados contrarios a los que buscan.

Israel mató este miércoles al ministro de Inteligencia Esmail Jatib, un día después de anunciar que abatió al poderoso e influyente jefe del Consejo Superior de Seguridad Nacional, Ali Larijani.

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El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, informó que Jatib fue "eliminado" en un bombardeo nocturno y anunció que su gobierno dio carta blanca al ejército para abatir a cualquier dirigente de la república islámica en el punto de mira.

El líder supremo, Mojtaba Jamenei, advirtió que los responsables del ataque pagarán por la sangre derramada, tras una serie de asesinatos de altos mandos.

Además de Jatib y Larijani, también han muerto en los ataques el líder supremo, Ali Jamenei; el comandante de la Guardia de la Revolución Islámica, Mohammad Pakpour; el ministro de Defensa, Aziz Nasirzadeh; el jefe del Consejo Nacional de Defensa, Ali Shamkhani, y el comandante de la fuerza paramilitar Basij, Gholamerza Soleimani.

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Desde junio de 2025, cuando Israel e Irán libraron una guerra de 12 días, más de la mitad de la alta dirección del país en Teherán ha sido asesinada, incluidos científicos nucleares y los jefes de la industria armamentística.

Israel presenta los asesinatos de altos funcionarios iraníes como una manera de allanar el camino para el derrocamiento o colapso de la República Islámica.

"Estamos socavando este régimen con la esperanza de darle al pueblo iraní la oportunidad de eliminarlo”, dijo el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, el martes, después del asesinato de Larijani.

Un cambio de régimen en Irán privaría a muchos de los enemigos regionales de Israel —como Hezbolá en Líbano o Hamás en Gaza— de la financiación, el entrenamiento y las armas iraníes, lo que podría transformar la seguridad de Israel.

Los asesinatos de líderes iraníes parecen estar diseñados "para desintegrar progresivamente el Estado", dijo un exoficial de inteligencia británico a The Economist , a través de los tres pilares principales del régimen: la Guardia Revolucionaria, los clérigos islámicos y la burocracia.

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Sin embargo, la estrategia parece tener hasta el momento poco éxito para lograr el fin de la República Islámica, un objetivo que Israel persigue con el respaldo de Estados Unidos.

En declaraciones ante los senadores, la jefa de los servicios de inteligencia estadounidenses, Tulsi Gabbard, señaló que Irán había sufrido duros golpes durante las semanas de ataques, pero que la República Islámica seguía operativa.

La comunidad de inteligencia estadounidense "evalúa que el régimen de Irán permanece intacto, aunque considerablemente degradado debido a los ataques dirigidos contra su liderazgo y sus capacidades militares", afirmó.

"Si un régimen hostil logra sobrevivir, es probable que emprenda un esfuerzo de varios años para reconstruir sus fuerzas militares, sus arsenales de misiles y sus unidades de vehículos aéreos no tripulados", añadió.

Un régimen intrincado

A pesar de las muertes de múltiples miembros de la cúpula iraní, el régimen aún tiene un inmenso poder en la vida de los iraníes, ya que las instituciones que han mantenido con vida a la República Islámica siguen operativas, como reconoció Gabbard.

"Bombardear a un régimen hasta la extinción rara vez es una estrategia efectiva", escribió Ray Takeyh, miembro senior del Consejo de Relaciones Exteriores (CFR). "La República Islámica es un sistema ideológico con una élite multicapa y una base de apoyo. Ese apoyo puede haberse reducido en los últimos años, pero todavía proporciona al régimen un cuadro preparado para usar la fuerza para mantener el poder", dijo.

Un factor que se ha mantenido constante a lo largo de la historia moderna de Irán es la máxima autoridad del líder supremo, el jurista guardián que es efectivamente el líder de Irán de por vida, según la constitución.

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Sus funciones incluyen el establecimiento de políticas nacionales y la supervisión de su aplicación, así como el mando de las fuerzas armadas y el nombramiento de jefes militares y jefes del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) y la policía.

A pesar de su inmenso poder, este no es absoluto. El líder supremo de Irán es elegido y debe responder a una Asamblea de Expertos, un cuerpo de 88 juristas elegidos directamente.

El presidente de Irán responde al líder supremo y es el encargado de ejecutar las leyes del país, establecer políticas dentro de los parámetros establecidos por el líder supremo y llevar a cabo la diplomacia en nombre del Estado.

El presidente designa también al gabinete, que debe recibir el visto bueno del líder supremo, y del Parlamento. Este órgano tiene 290 asientos y los miembros con relación a la Guardia Revolucionaria han aumentado en los últimos años, de acuerdo con el CFR.

El Consejo de Guardianes se encarga de determinar si las leyes que el parlamento aprueba están permitidas bajo la constitución y los preceptos islámicos. La mitad de sus 12 miembros del consejo son teólogos nombrados por el líder supremo; la otra mitad son juristas seleccionados por el parlamento.

Otro organismo, el Consejo de Expedición, media entre el Parlamento y el Consejo de Guardianes, y es otra de las maneras en las cuales el líder supremo puede influir en el gobierno, ya que designa a sus miembros por periodos de cinco años.

¿Un gobierno de la Guardia Revolucionaria?

La ofensiva israelí y estadounidense contra Irán podría no solo no cumplir su objetivo, sino incrementar el poder del actual régimen o radicalizarlo.

Las evaluaciones de inteligencia de los Estados Unidos emitidas desde que comenzó la guerra predicen que el régimen de Irán permanecerá intacto y posiblemente incluso envalentonado, creyendo que se enfrentó a Trump y sobrevivió, dijeron dos personas familiarizadas con las evaluaciones, que hablaron con The Washington Post bajo condición de anonimato debido a la sensibilidad del tema.

Los responsables de la toma de decisiones restantes de Irán están confundidos, paranoicos y tienen dificultades para comunicarse entre sí, dijo una fuente de seguridad occidental, hablando bajo condición de anonimato para discutir las evaluaciones de inteligencia.

Una evaluación clasificada de inteligencia de antes de la guerra por parte del Consejo Nacional de Inteligencia concluyó que incluso un asalto a gran escala a Irán lanzado por los Estados Unidos sería poco probable que derrocara a su establecimiento militar y clerical arraigado.

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, fundado en 1979 por el líder revolucionario Ayatolá Ruhollah Jomeini para salvaguardar la nueva república islámica, ha ganado poder constantemente en las últimas décadas, incluso sobre vastas franjas de la economía de Irán.

"El IRGC tiene poder económico", dijo Richard Nephew, asesor principal sobre Irán en las administraciones de Biden y Obama, que ahora es académico de la Universidad de Columbia, a The Post. "Tienen poder político. Tienen el aparato de represión doméstica. Ahora son esencialmente la pieza central del sistema de poder dentro del país".

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