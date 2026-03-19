La cantidad solicitada por el Pentágono es el doble del presupuesto inicial destinado al Proyecto Stargate, 100,000 millones de dólares, un monto que se destinará a crear infraestructuras para desarrollar y alimentar modelos de inteligencia artificial.

Hegseth dijo que no hay un plazo definitivo para terminar con este conflicto, que se extiende ya por varios países de Medio Oriente.

"No quisiéramos fijar un plazo definitivo", dijo Hegseth a los periodistas. "Vamos muy bien encaminados" y será el presidente Donald Trump quien decida cuándo detener la operación, añadió.

El jefe del Estado Mayor, el general Dan Caine, que habló junto a Hegseth, ofreció detalles sobre las armas que se están utilizando contra Irán y sus fuerzas aliadas en la región.

Caine dijo que los A-10 Warthogs —un tipo de aeronave diseñada para proporcionar apoyo aéreo a corta distancia— están "rastreando y destruyendo embarcaciones de ataque rápido" en la estratégica vía marítima del estrecho de Ormuz, que Irán cerró de facto al tráfico marítimo tras el inicio de la guerra.

Añadió también que los helicópteros Apache se están utilizando en Irak para atacar a grupos de milicias alineados con Irán, y que algunos aliados de Estados Unidos han empezado a usar estos helicópteros de ataque para contrarrestar los drones unidireccionales lanzados por las fuerzas de Teherán.

¿Cuánto le cuesta a EU su guerra contra Irán?

De acuerdo con informes del Pentágono al Congreso, citados por The New York Times, solo la primera semana de la guerra contra Irán costó 11,300 millones de dólares. La cifra excluye costos relacionados con la preparación para los ataques, lo que sugiere que los números de la primera semana de ofensiva pueden ser mucho más elevados.

Funcionarios de Defensa habían informado previamente al Congreso que se gastaron municiones por un valor aproximado de 5,600 millones de dólares tan solo en los dos primeros días de combate, de acuerdo con reportes de medios estadounidenses.

De acuerdo con un análisis del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS), solo las primeras 100 horas del conflicto tuvieron un costo de 3,700 millones de dólares, un aproximado de 891.4 millones de dólares al día.

Algunos de estos costos ya estaban presupuestados, pero la mayoría —unos 3,500 millones de dólares— no lo estaban, de acuerdo con el análisis.

El CSIS indica en su análisis que los costos adicionales probablemente requerirían financiación adicional del Departamento de Defensa, ya sea a través de una asignación suplementaria u otro proyecto de ley de conciliación.