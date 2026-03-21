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Fallece Robert Mueller, exdirector del FBI, que investigó lazos de la campaña de Trump con Rusia

El funcionario murió a los 81 años, tras su fallecimiento, el presidente Donald Trump declaró: “Me alegro de que esté muerto, ya no puede hacer daño a gente inocente”.
sáb 21 marzo 2026 01:38 PM
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Robert Mueller fue unA figura clave tras los ataques del 11 de septiembre y en la investigación sobre la interferencia rusa en las elecciones de 2016. (FOTO: Getty)

Robert Mueller, exdirector del FBI que como fiscal especial encabezó una explosiva investigación electoral contra Donald Trump, murió este sábado a los 81 años. El New York Times informó de la muerte de Mueller.

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En su red Truth Social, el mandatario Trump reaccionó al fallecimiento de Mueller: “Robert Mueller acaba de morir. Bien, me alegra que esté muerto. ¡Ya no puede herir a personas inocentes!".

Mueller estuvo al frente del FBI durante 12 años. Después fue designado fiscal especial del Departamento de Justicia para dirigir la investigación, entre 2017 y 2019, que debía determinar si la campaña presidencial de Trump conspiró con Rusia para lograr su elección.

Mueller fue una figura clave tras los ataques del 11 de septiembre y en la investigación sobre la interferencia rusa en las elecciones de 2016. Con más de cuatro décadas en el sistema de justicia, construyó una reputación de rigor y no partidista, aunque en sus últimos años se convirtió en un actor central del debate político.

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