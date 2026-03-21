Robert Mueller, exdirector del FBI que como fiscal especial encabezó una explosiva investigación electoral contra Donald Trump, murió este sábado a los 81 años. El New York Times informó de la muerte de Mueller.
Fallece Robert Mueller, exdirector del FBI, que investigó lazos de la campaña de Trump con Rusia
En su red Truth Social, el mandatario Trump reaccionó al fallecimiento de Mueller: “Robert Mueller acaba de morir. Bien, me alegra que esté muerto. ¡Ya no puede herir a personas inocentes!".
Mueller estuvo al frente del FBI durante 12 años. Después fue designado fiscal especial del Departamento de Justicia para dirigir la investigación, entre 2017 y 2019, que debía determinar si la campaña presidencial de Trump conspiró con Rusia para lograr su elección.
Mueller fue una figura clave tras los ataques del 11 de septiembre y en la investigación sobre la interferencia rusa en las elecciones de 2016. Con más de cuatro décadas en el sistema de justicia, construyó una reputación de rigor y no partidista, aunque en sus últimos años se convirtió en un actor central del debate político.