Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Internacional

Trump amenaza con recurrir a agentes de ICE para seguridad en aeropuertos

El mandatario de EU amagó con mandar a las fuerzas de ICE si los demócratas no firman un acuerdo con la Administración de Seguridad en el Transporte para que se liberen fondos para pagar a sus trabajadores.
sáb 21 marzo 2026 11:53 AM
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, habla durante la Ceremonia de Conmemoración de las Familias de Ángeles en la Sala Este de la Casa Blanca en Washington, DC, el 23 de febrero de 2026.
Trump escribió en su red Truth Social que si los demócratas no acuerdan de inmediato para que se liberen los fondos para pagar a los funcionarios, recurrirá al ICE. (FOTO: SAUL LOEB/AFP)

El presidente Donald Trump amenazó con usar al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en los aeropuertos ante la falta de pago a los agentes de seguridad por un bloqueo presupuestal parcial.

La suspensión de los fondos ha provocado filas más largas de lo habitual en los controles de seguridad de los aeropuertos, donde los empleados de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, en inglés) trabajan sin recibir salario desde mediados de febrero.

Publicidad

Trump escribió en su red Truth Social que si los demócratas no acuerdan de inmediato para que se liberen los fondos para pagar a los funcionarios, recurrirá al ICE.

"Trasladaré a nuestros brillantes y patrióticos agentes de ICE a los aeropuertos, donde se encargarán de la seguridad como nadie ha visto nunca", lanzó al mandatario.

Desde el 14 de febrero, los recursos para el Departamento de Seguridad Interior (DHS) están congelados por la disputa entre demócratas y republicanos en el Congreso por las prácticas del ICE. El DHS es responsable de los puestos de seguridad en aeropuertos.

Debido a este cierre parcial, miles de funcionarios federales del DHS están en desempleo técnico, mientras que muchos otros, cuyas funciones se consideran esenciales, siguen trabajando. En ambos casos, no reciben salarios.

Los cerca de 65.000 empleados de la TSA no han recibido su salario completo desde el 13 de marzo.

Publicidad

Musk ofrece pagar salarios de personal de aeropuertos

El multimillonario Elon Musk ofreció el sábado pagar los salarios de los agentes de seguridad en los aeropuertos de Estados Unidos quienes, a pesar de ser personal esencial, trabajan sin paga por un bloqueo presupuestal parcial.

La suspensión de los fondos ha provocado filas más largas de lo habitual en los controles de seguridad de los aeropuertos, donde los empleados de la Administración de Seguridad en el Transporte trabajan sin recibir salario desde mediados de febrero.

"Me gustaría ofrecerme a pagar los salarios del personal de la TSA durante este impasse presupuestal que está afectando negativamente la vida de tantos estadounidenses en aeropuertos de todo el país", escribió Musk en su red social X.

El ausentismo de los agentes ha aumentado. Ahora es común que el tiempo de espera en los puestos de seguridad sea de varias horas. Debido a este cierre parcial, miles de funcionarios federales del DHS están en desempleo técnico, mientras que muchos otros, cuyas funciones se consideran esenciales, siguen trabajando. En ambos casos, no reciben salarios.

Los cerca de 65.000 empleados de la TSA no han recibido su salario completo desde el 13 de marzo.

Según varias estimaciones, el salario anual de estos agentes oscila entre 50.000 y 60.000 dólares, lo que suma un presupuesto de unos 2.500 millones a 3.500 millones de dólares al año.

Publicidad

Tags

Donald Trump

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad