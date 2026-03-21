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Más de 20 países afirman estar listos para garantizar un paso seguro por el estrecho de Ormuz

Las naciones que buscan unir esfuerzos para atravesar Ormuz en su mayoría son europeos, pero que también incluye a Emiratos Árabes Unidos y Baréin.
sáb 21 marzo 2026 09:04 AM
Diversos países buscan garantizar un paso seguro por el estrecho de ormuz
El estrecho de Ormuz es una ruta de navegación crucial por la que solía transitar la quinta parte de los hidrocarburos mundiales, pero se encuentra prácticamente paralizado por la guerra en Oriente Medio. (Foto: AFP)

Más de 20 países denunciaron el bloqueo del estrecho de Ormuz por parte de Irán y aseguraron estar listos para contribuir a garantizar una navegación segura por este paso crucial para el comercio de hidrocarburos.

"Estamos listos para contribuir a los esfuerzos adecuados para garantizar el paso seguro por el estrecho", dijo este grupo de 22 países, en su mayoría europea, pero que también incluye a Emiratos Árabes Unidos y Baréin.

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“Condenamos con la mayor firmeza los recientes ataques de Irán contra buques mercantes desarmados en el Golfo, los ataques contra infraestructuras civiles, incluidas las instalaciones petroleras y gasísticas, y el cierre de facto del estrecho de Ormuz”, declararon en un comunicado conjunto.

El estrecho de Ormuz es una ruta de navegación crucial por la que solía transitar la quinta parte de los hidrocarburos mundiales, pero se encuentra prácticamente paralizado por la guerra en Oriente Medio.

El conflicto estalló el 28 de febrero, cuando Estados Unidos e Israel comenzaron a bombardear Irán, que en represalia ataca intereses estadounidenses en la región y restringe el acceso al estrecho.

El pasado miércoles, el presidente Donald Trump sugirió que podría dejar solos a los aliados de Estados Unidos para que garanticen por su cuenta el libre paso por el estrecho de Ormuz.

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El mandatario aseguró en un mensaje en su plataforma Truth Social que Estados Unidos no necesita el estrecho, una importante ruta mundial de transporte de petróleo, así que podría "dejar que los países que lo usan" encuentren una solución.

La declaración en Truth Social sugiere que Estados Unidos podría abandonar por completo la situación, dejando que otros países se ocupen de las consecuencias. Ahora más de 20 naciones buscan unirse para garantizar una nueva navegación segura.

EU dice reducir amenaza de Irán en Ormuz

El ejército estadounidense afirmó que la capacidad de Irán para amenazar el estrecho de Ormuz quedó reducida tras el bombardeo esta semana de una instalación subterránea donde almacenaba misiles de crucero.

"No solo destruimos la instalación, sino que también acabamos con sitios de apoyo de inteligencia y repetidores de radar de misiles que se utilizaban para monitorear los movimientos de los barcos", declaró el almirante Brad Cooper, jefe del Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM), en un mensaje en video publicado en X.

"La capacidad de Irán para amenazar la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz y sus alrededores está reducida como resultado, y no dejaremos de perseguir estos objetivos", añadió.

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Cooper dijo que lanzaron varias bombas de 5,000 libras (más de 2 toneladas) sobre una instalación subterránea fortificada situada a lo largo de la costa de Irán.

El CENTCOM había revelado el martes el uso de las bombas antibúnker, pero en su mensaje del sábado, Cooper detalló su impacto, en medio de una creciente presión sobre Washington para que contenga las repercusiones de la guerra con Irán en los precios del petróleo y el comercio mundial.

Los precios del crudo se han disparado por el pulso en el estrecho, con el barril de Brent del mar del Norte subiendo más de un 50% en el último mes y superando ahora los 105 dólares.

El viernes, el presidente Donald Trump arremetió contra sus aliados de la OTAN al calificarlos de cobardes y los instó a asegurar el estrecho. También afirmó que Estados Unidos estaba cerca de cumplir sus objetivos militares y que consideraba reducir sus esfuerzos militares en Oriente Medio.

Cooper señaló que, hasta ahora, las fuerzas estadounidenses han atacado más de 8,000 objetivos militares, incluidos 130 buques iraníes, en las últimas tres semanas.

Las bombas de 5,000 libras (2.268 kg), que según un informe de Air Force Times de 2022 costaban aproximadamente 288.000 dólares cada una, son menos potentes que las bombas de 30.000 libras (13.600 kg) que Estados Unidos lanzaron sobre instalaciones nucleares el año pasado.

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Conflictos, guerra y paz

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