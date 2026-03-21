Más de 20 países afirman estar listos para garantizar un paso seguro por el estrecho de Ormuz

El mandatario aseguró en un mensaje en su plataforma Truth Social que Estados Unidos no necesita el estrecho, una importante ruta mundial de transporte de petróleo, así que podría "dejar que los países que lo usan" encuentren una solución.

La declaración en Truth Social sugiere que Estados Unidos podría abandonar por completo la situación, dejando que otros países se ocupen de las consecuencias. Ahora más de 20 naciones buscan unirse para garantizar una nueva navegación segura.

EU dice reducir amenaza de Irán en Ormuz

El ejército estadounidense afirmó que la capacidad de Irán para amenazar el estrecho de Ormuz quedó reducida tras el bombardeo esta semana de una instalación subterránea donde almacenaba misiles de crucero.

"No solo destruimos la instalación, sino que también acabamos con sitios de apoyo de inteligencia y repetidores de radar de misiles que se utilizaban para monitorear los movimientos de los barcos", declaró el almirante Brad Cooper, jefe del Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM), en un mensaje en video publicado en X.

"La capacidad de Irán para amenazar la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz y sus alrededores está reducida como resultado, y no dejaremos de perseguir estos objetivos", añadió.